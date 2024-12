Programación Jueves 5 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

The Prestige Blues Swingers

Sent for you yesterday and here you come today

Blues a-swingin’

Geri Allen

Light matter

Linda Purl

It’s a pity to say goodnight

This autumn

Them there eyes

00.30

La Trasnoche Clásica

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

Robert Schumann

Humoreske para piano en Si bemol mayor, op.20

Vladimir Horowitz, piano

Charles Avison

Concerto grosso Nº3 en re menor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Carlos Chávez

Sarabanda para cuerdas

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Johannes Brahms

Souvenir de Rusia

Dúo Crommelynck, piano a 4 manos

George Frideric Handel

The King Shall Rejoice, HWV 260

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Sergei Prokofiev

Tres piezas para piano, op.59

Boris Berman, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en si menor, R.424

Heinrich Schiff, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.60

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Anton Webern

Variaciones para piano, op.27

Maurizio Pollini, piano

Jean-Baptiste Antoine Forqueray

La du vancel (arr. para viola da gamba de J. Savall)

Jordi Savall, viola da gamba

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Grigory Sokolov, piano

Federico El Grande

Adagio del Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Re mayor, K.175

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Frank Bridge

Cuarteto Nº2 en sol menor

Cuarteto Delmé

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Louis Ferdinand

Trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº5 en Sol mayor

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Frédéric Chopin

Gran dúo concertante para chelo y piano en mi menor, sobre temas de la ópera “Roberto el diablo”, de Giacomo Meyerbeer

Anner Bilsma, chelo

Lambert Orkis, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para fagot y orquesta en Si bemol mayor, Ryom 504

Robert Thompson, fagot

The London Mozart Players / Philip Ledger

Rodolfo Halffter

Suite del ballet “La madrugada del panadero”, op.12

Orquesta Filarmónica de México / Fernando Lozano



07.00

Maurice Ravel

Rapsodia española

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Franz Schubert

Impromptu para piano en La bemol mayor, D.899, Nº4

Maria João Pires, piano

François Couperin

Dúo para viola da gamba y contrabajo en Sol mayor

Rolf Döhler, viola da gamba

Barbara Sanderling, contrabajo

Antonio Caldara

Sinfonía en Do mayor

Collegium 1704 / Vaclav Luks

08.00



Joonas Kokkonen (compositor finlandés, 1921-1996)

Concierto para chelo y orquesta

Marko Ylönen, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Ludwig van Beethoven

Cuatro bagatelas para piano, op.126

András Schiff, en el piano Broadwood que perteneció a Beethoven

Gaetano Donizetti

"Dio, che mi vedi in core…Va, infelice, e eto reca", dúo de la opera “Anna Bolena”

Hei-Kyung Hong, soprano

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta de la Radio de Munich / Jesús López Cobos

09.00

César Franck

Cuarteto para cuerdas en Re mayor

Cuarteto de Praga

Jean Sibelius

El cisne de Tuonela, op.22, Nº3

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan



10.00

Károl Lipiñski

Sinfonía en Si bemol mayor, op.2, Nº3

Orquesta Filarmónica Henryk Wieniawski / Piotr Wijatkowski

John Field

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Richard Burnett, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº5 en La mayor, Hoboken 1, Nro.5

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

11.00

Los Caminos del Barroco

Claudio Monteverdi

“Sinfonía” y “Templo la lira”, sobre un poema de Giambattista Marino, del Séptimo libro de madrigales (1619)

La Venexiana

Claudio Monteverdi

“A este olmo”, del Séptimo libro de madrigales

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Claudio Monteverdi

“Con cuánta suavidad”, con texto de Giovanni Battista Guarini, del Séptimo libro de madrigales

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Claudio Monteverdi

“Soy una joven y bonita pastorcita”, del Séptimo libro de madrigales

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Johann Sebastian Bach

Concierto brandenburgués Nº5 en Re mayor, BWV 1052

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

12.00

El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Staatskapelle Berlín / Daniel Barenboim

Johannes Brahms

Rapsodia para piano en si menor, op.79, Nº1

Radu Lupu, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Heinrich von Herzogenberg (1843-1900)

Sonata para chelo y piano N°2, op.64

Claudius Hermann, chelo

Saiko Sasaki, piano

Cecile Forsyth (1870-1941)

Concierto para viola y orquesta en sol menor (1903)

Lawrence Power, viola

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Carl Otto Nicolai

Obertura de Las alegres comadres de Windsor

Orquesta de la Ópera alemana de Berlín / Artur Rother

Franz Berwald

Quinteto para piano y cuerdas Nº1 en do menor

Consortium Classicum

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.7

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Ralph Vaughan Williams

Toccata Marcial para banda militar en Si bemol mayor

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

19.00

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y continuo, en mi menor, op. 3, Nº8

Roberto Michelucci, violín

I Musici

Charles-Marie Widor

Cuatro piezas en trío

Trío Göbel de Berlín

Edward Elgar

Serenata para orquesta de cuerdas en mi menor, op.20

Sinfonia of London / John Barbirolli

Bohuslav Martinu

Tercer movimiento del Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, violín, viola, chelo y contrabajo

The Dartington Ensemble

19.50

Transmisión en Directo desde el Teatro Colón

Te invitamos a escuchar la última función de la temporada lírica 2024 del Teatro Colón. Vamos a compartir la ópera Un ballo in maschera, de Giuseppe Verdi. Con un elenco encabezado por Ramón Vargas, Alessandra di Giorgio, Germán Alcántara, Guadalupe Barrientos, y la dirección musical de Beatrice Venezi.

23.00

Industria Nacional

Pedro Sáenz (1915-1995)

Suite “Aquel Buenos Aires”

Manuel Massone, piano

Arias de las óperas Lo Schiavo de Gomes, La Juive de Halévy, Adriana Lecouvreur de Cilea y Giulietta e Romeo de Zandonai

Marcelo Álvarez, tenor

Orquesta Sinfónica de San Petersburgo / Contantine Orbelian

María Luisa Anido

Aire norteño, Barcarola, Canción del Yucatán, Adiós, adiós… y Preludio pampeano

María Isabel Siewers, guitarra

Martín Kutnowski

Canción de cuna para un padre anciano

Ensamble Instrumental / Simon Chang

Grabado en vivo en el Festival de Aspen el 22 de julio de 1998

Luis Gianneo

Pericón (1948)

Orquesta Sinfónica Nacional / Yoichiro Omachi

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 8 de julio de 1981