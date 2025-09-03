Programación Jueves 4 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
Wycliffe Gordon
Pie eye’s blues
Jeep’s blues
Leon “Foster” Thomas
Sleepless nights
Dee Dee Bridgewater y Bill Charlap
Honeysuckle rose
The more I see you
S’ wonderful
00.30
La Trasnoche Clásica
Jean-Philippe Rameau
Gavota y cinco variaciones
Marián Pivka, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Eugene Onegin, op.24. Vals
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Francis Poulenc
Las tardes de Nazelles
Pascal Rogé, piano
Johann Sebastian Bach
Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043
Itzhak Perlman e Isaac Stern, violines
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta
Thomas Arne
Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Domenico Cimarosa
Concierto para oboe y orquesta de cuerdas
Alf Nilsson, oboe
Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors
Gustav Mahler
Canciones del cuerno mágico de la juventud. "¿Quién inventó esta pequeña canción?" y "La vida en la tierra"
Jessye Norman, soprano
Geoffrey Parsons, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra
Arnold Bax
Sinfonía Nº1
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Felix Mendelssohn
Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17
Martin Ostertag, chelo
Roland Keller, piano
Maurice Ravel
Trío en la menor
Trío Fontenay
Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en fa menor
Karl Leister, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Vladimir Ashkenazy, piano
Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Maurizio Pollini, piano
Cuarteto Italiano
Henry Purcell
Dioclesiano, suite Z.627
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Johan Svendsen
Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26
Kenneth Sillito, violín
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano
06.00
Y la mañana va
Ludwig van Beethoven
“La consagración del hogar”, obertura, op.124
Orquesta de los Conciertos Lamoureux de París / Igor Markevitch
Erik Satie
Cuaderno de apuntes y de bocetos
Aldo Ciccolini, piano
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo en Do mayor, op.2, Nº6
René Clemencic, flauta dulce
Alexandra Bachtiar, chelo
Christiane Jaccottet, clave
Albert Roussel
Pequeña suite para orquesta, op.39
Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Laurent Petitgirard
07.00
Eric Coates
“Los tres osos”, fantasia orquestal
Orquesta de Inglaterra del Este / Malcolm Nabarro
Jean-Fery Rebel
Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"
Ensamble Rebel
Felix Mendelssohn
Sonata para piano en sol menor, op.105
Martin Jones, piano
Franz Liszt
Rapsodia húngara Nº4 en re menor
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
08.00
Felix Blumenfeld (compositor y pianista ruso, 1963-1931)
Allegro de concierto para piano y orquesta en la mayor, op.7
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina
Jean Sibelius
Siete canciones, op.13, sobre textos de Johan Runeberg
Jorma Hynninen, barítono
Ralf Gothhóni, piano
09.00
Ralph Vaughan Williams
Sinfonía Nro.4 en fa menor
Orquesta Sinfónica de la BBC / Martyn Brabbins
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109
Bernard Roberts, piano
10.00
Alessandro Rolla
Divertimento para viola y orquesta en Fa mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Lee Hoiby (pianista y compositor estadounidense, que vivió entre 1926 y 2011)
Sexteto para quinteto de vientos y piano
Lee Hoiby, piano
Quinteto de Vientos Dorian
Nicolai Miaskovsky
Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky
11.00
Los Caminos del Barroco
Michael Praetorius
“Alabado seas, Jesús”, N°9 de la colección Polyhymnia exercitatrix
Ensamble Isaak de Heilderberg
Ensamble Renacimiento de Frankfurt
Michael Praetorius
Selección de la colección Danzas de Terpsícore
New London Consort / Philip Pickett
Johann Adolphe Hasse
Final de la ópera Dido abandonada, con libreto de Pietro Metastasio
Theresa Holzhauser, soprano
Orquesta de la Corte de Munich •/ Michael Hofstetter
Jan Dimas Zelenka
De profundis. Salmo CXXX, ZWV 96
Ensemble Inégal
Solistas Barrocos de Praga / Adam Viktora
Johann David Heinichen
Concierto en Sol mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Johann Georg Pisendel
“Allegro”, del Concierto en Sol mayor, para dos flautas, dos oboés, dos cornos, dos violines, viola y bajo continuo
Orquesta Barroca de Friburgo
12.00
El Clásico del Mediodía
Alexander Scriabin
El poema del éxtasis, op.54
Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi
Alexander Scriabin
Diez mazurcas para piano, op.3
Nathalie Bera-Tagrine, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Dora Pejačevič
Sinfonía en fa sostenido menor, op.41 (1917)
Orquesta Sinfónica de la BBC / Sakari Oramo
Dora Pejačevič
Marcha fúnebre, op.14 (1902)
Ida Gamulin, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Amilcare Ponchielli
“Danza de las horas”, de la ópera La Gioconda
Orquesta Sinfónica de Ámsterdam / Peter Stern
Louis Spohr
Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65
Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
Julián Aguirre
Las mañanitas, op.43
Víctor Torres, barítono
Jorge Ugartamendia, piano
Ralph Vaughan Williams
El ascenso de la alondra
Julia Fischer, violín
Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Yakov Kreizberg
19.00
Johann Friedrich Fasch
Obertura para orquesta en Re mayor
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Mischa Maisky, chelo
Martha Argerich, piano
Alexander Glazunov
Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109
Sohre Rahbari, saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari
Frédéric Chopin
Mazurca para piano Nº18 en do menor, op.30, Nº1
Kemal Gekić, piano
20.00
La Gran Aldea (Argentina)
Athos Palma
Sonata para violín y piano
Pablo Saraví, violín
Dora Castro, piano
Alberto Williams
La colina sombreada
Valentín Surif, piano
Astor Piazzolla
Suite “Silfo y Ondina”
Pablo Ziegler, piano
Orquesta de Cámara Orpheus
21.00
Música Nocturna
Piotr Ilich Chaikovsky
El cascanueces, op.71, música de ballet
Orquesta Filarmónica de Bergen / Neeme Järvi
22.30
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en Sol mayor, BWV 1019
Monica Huggett, violín
Ton Koopman, clave
23.00
Industria Nacional
Franz Schubert
Fantasía en fa menor para piano a cuatro manos, D.940
Edith Fischer y Jorge Pepi-Alos, piano a cuatro manos
Fernando González Casellas
Poemas de agonía, sobre textos de Leónidas Barrera Oro (1985)
Lucía Maranca, voz
Claudio Schulkin, violín
Eduardo Ihidoype, clarinete
Eduardo Vasallo, chelo
Grabado en vivo en el Centro Lincoln de Buenos Aires el 17 de junio de 1986
Adriana Figueroa Mañas
Los Andes, para saxo soprano y banda sinfónica
Banda Sinfónica de Córdoba. / Hadrián Avila Arzuza
Guillermo Rebosolan, saxo soprano
Alejandro Barletta
Luna I y II
Alejandro Barletta, bandoneón