Programación Jueves 4 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Wycliffe Gordon

Pie eye’s blues

Jeep’s blues

Leon “Foster” Thomas

Sleepless nights

Dee Dee Bridgewater y Bill Charlap

Honeysuckle rose

The more I see you

S’ wonderful

00.30

La Trasnoche Clásica

Jean-Philippe Rameau

Gavota y cinco variaciones

Marián Pivka, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Eugene Onegin, op.24. Vals

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043

Itzhak Perlman e Isaac Stern, violines

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Thomas Arne

Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "¿Quién inventó esta pequeña canción?" y "La vida en la tierra"

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Arnold Bax

Sinfonía Nº1

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Maurice Ravel

Trío en la menor

Trío Fontenay

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en fa menor

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Vladimir Ashkenazy, piano

Johannes Brahms

Quinteto con piano en fa menor, op.34

Maurizio Pollini, piano

Cuarteto Italiano

Henry Purcell

Dioclesiano, suite Z.627

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

06.00

Y la mañana va

Ludwig van Beethoven

“La consagración del hogar”, obertura, op.124

Orquesta de los Conciertos Lamoureux de París / Igor Markevitch

Erik Satie

Cuaderno de apuntes y de bocetos

Aldo Ciccolini, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo en Do mayor, op.2, Nº6

René Clemencic, flauta dulce

Alexandra Bachtiar, chelo

Christiane Jaccottet, clave

Albert Roussel

Pequeña suite para orquesta, op.39

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Laurent Petitgirard

07.00

Eric Coates

“Los tres osos”, fantasia orquestal

Orquesta de Inglaterra del Este / Malcolm Nabarro

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"

Ensamble Rebel

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor, op.105

Martin Jones, piano

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº4 en re menor

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

08.00

Felix Blumenfeld (compositor y pianista ruso, 1963-1931)

Allegro de concierto para piano y orquesta en la mayor, op.7

Evgeny Soifertis, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Jean Sibelius

Siete canciones, op.13, sobre textos de Johan Runeberg

Jorma Hynninen, barítono

Ralf Gothhóni, piano

09.00

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nro.4 en fa menor

Orquesta Sinfónica de la BBC / Martyn Brabbins

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Bernard Roberts, piano

10.00

Alessandro Rolla

Divertimento para viola y orquesta en Fa mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Lee Hoiby (pianista y compositor estadounidense, que vivió entre 1926 y 2011)

Sexteto para quinteto de vientos y piano

Lee Hoiby, piano

Quinteto de Vientos Dorian

Nicolai Miaskovsky

Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky

11.00

Los Caminos del Barroco

Michael Praetorius

“Alabado seas, Jesús”, N°9 de la colección Polyhymnia exercitatrix

Ensamble Isaak de Heilderberg

Ensamble Renacimiento de Frankfurt

Michael Praetorius

Selección de la colección Danzas de Terpsícore

New London Consort / Philip Pickett

Johann Adolphe Hasse

Final de la ópera Dido abandonada, con libreto de Pietro Metastasio

Theresa Holzhauser, soprano

Orquesta de la Corte de Munich •/ Michael Hofstetter

Jan Dimas Zelenka

De profundis. Salmo CXXX, ZWV 96

Ensemble Inégal

Solistas Barrocos de Praga / Adam Viktora

Johann David Heinichen

Concierto en Sol mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Georg Pisendel

“Allegro”, del Concierto en Sol mayor, para dos flautas, dos oboés, dos cornos, dos violines, viola y bajo continuo

Orquesta Barroca de Friburgo

12.00

El Clásico del Mediodía

Alexander Scriabin

El poema del éxtasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

Alexander Scriabin

Diez mazurcas para piano, op.3

Nathalie Bera-Tagrine, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Dora Pejačevič

Sinfonía en fa sostenido menor, op.41 (1917)

Orquesta Sinfónica de la BBC / Sakari Oramo

Dora Pejačevič

Marcha fúnebre, op.14 (1902)

Ida Gamulin, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Amilcare Ponchielli

“Danza de las horas”, de la ópera La Gioconda

Orquesta Sinfónica de Ámsterdam / Peter Stern

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Julián Aguirre

Las mañanitas, op.43

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendia, piano

Ralph Vaughan Williams

El ascenso de la alondra

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Yakov Kreizberg

19.00

Johann Friedrich Fasch

Obertura para orquesta en Re mayor

Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

Sohre Rahbari, saxo

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Frédéric Chopin

Mazurca para piano Nº18 en do menor, op.30, Nº1

Kemal Gekić, piano

20.00

La Gran Aldea (Argentina)

Athos Palma

Sonata para violín y piano

Pablo Saraví, violín

Dora Castro, piano

Alberto Williams

La colina sombreada

Valentín Surif, piano

Astor Piazzolla

Suite “Silfo y Ondina”

Pablo Ziegler, piano

Orquesta de Cámara Orpheus

21.00

Música Nocturna

Piotr Ilich Chaikovsky

El cascanueces, op.71, música de ballet

Orquesta Filarmónica de Bergen / Neeme Järvi

22.30

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en Sol mayor, BWV 1019

Monica Huggett, violín

Ton Koopman, clave

23.00

Industria Nacional

Franz Schubert

Fantasía en fa menor para piano a cuatro manos, D.940

Edith Fischer y Jorge Pepi-Alos, piano a cuatro manos

Fernando González Casellas

Poemas de agonía, sobre textos de Leónidas Barrera Oro (1985)

Lucía Maranca, voz

Claudio Schulkin, violín

Eduardo Ihidoype, clarinete

Eduardo Vasallo, chelo

Grabado en vivo en el Centro Lincoln de Buenos Aires el 17 de junio de 1986

Adriana Figueroa Mañas

Los Andes, para saxo soprano y banda sinfónica

Banda Sinfónica de Córdoba. / Hadrián Avila Arzuza

Guillermo Rebosolan, saxo soprano

Alejandro Barletta

Luna I y II

Alejandro Barletta, bandoneón