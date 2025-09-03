PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

03/09/2025

Programación Jueves 4 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz

Wycliffe Gordon
Pie eye’s blues
Jeep’s blues

Leon “Foster” Thomas
Sleepless nights

Dee Dee Bridgewater y Bill Charlap
Honeysuckle rose
The more I see you
S’ wonderful

00.30
La Trasnoche Clásica

Jean-Philippe Rameau
Gavota y cinco variaciones
Marián Pivka, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Eugene Onegin, op.24. Vals
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Francis Poulenc
Las tardes de Nazelles
Pascal Rogé, piano

Johann Sebastian Bach
Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043
Itzhak Perlman e Isaac Stern, violines
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Thomas Arne
Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Domenico Cimarosa
Concierto para oboe y orquesta de cuerdas
Alf Nilsson, oboe
Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Gustav Mahler
Canciones del cuerno mágico de la juventud. "¿Quién inventó esta pequeña canción?" y "La vida en la tierra"
Jessye Norman, soprano
Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra

Arnold Bax
Sinfonía Nº1
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Felix Mendelssohn
Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17
Martin Ostertag, chelo
Roland Keller, piano

Maurice Ravel
Trío en la menor
Trío Fontenay

Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en fa menor
Karl Leister, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Vladimir Ashkenazy, piano

Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Maurizio Pollini, piano
Cuarteto Italiano

Henry Purcell
Dioclesiano, suite Z.627
Le Concert des Nations / Jordi Savall

Johan Svendsen
Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26
Kenneth Sillito, violín
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano

06.00
Y la mañana va

Ludwig van Beethoven
“La consagración del hogar”, obertura, op.124
Orquesta de los Conciertos Lamoureux de París / Igor Markevitch

Erik Satie
Cuaderno de apuntes y de bocetos
Aldo Ciccolini, piano

Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo en Do mayor, op.2, Nº6
René Clemencic, flauta dulce
Alexandra Bachtiar, chelo
Christiane Jaccottet, clave

Albert Roussel
Pequeña suite para orquesta, op.39
Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Laurent Petitgirard

07.00

Eric Coates
“Los tres osos”, fantasia orquestal
Orquesta de Inglaterra del Este / Malcolm Nabarro

Jean-Fery Rebel
Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"
Ensamble Rebel

Felix Mendelssohn
Sonata para piano en sol menor, op.105
Martin Jones, piano

Franz Liszt
Rapsodia húngara Nº4 en re menor
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

08.00

Felix Blumenfeld (compositor y pianista ruso, 1963-1931)
Allegro de concierto para piano y orquesta en la mayor, op.7
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina

Jean Sibelius
Siete canciones, op.13, sobre textos de Johan Runeberg
Jorma Hynninen, barítono
Ralf Gothhóni, piano

09.00

Ralph Vaughan Williams
Sinfonía Nro.4 en fa menor
Orquesta Sinfónica de la BBC / Martyn Brabbins

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109
Bernard Roberts, piano

10.00

Alessandro Rolla
Divertimento para viola y orquesta en Fa mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Lee Hoiby (pianista y compositor estadounidense, que vivió entre 1926 y 2011)
Sexteto para quinteto de vientos y piano
Lee Hoiby, piano
Quinteto de Vientos Dorian

Nicolai Miaskovsky
Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky

11.00
Los Caminos del Barroco

Michael Praetorius
“Alabado seas, Jesús”, N°9 de la colección Polyhymnia exercitatrix
Ensamble Isaak de Heilderberg
Ensamble Renacimiento de Frankfurt

Michael Praetorius
Selección de la colección Danzas de Terpsícore
New London Consort / Philip Pickett

Johann Adolphe Hasse
Final de la ópera Dido abandonada, con libreto de Pietro Metastasio
Theresa Holzhauser, soprano
Orquesta de la Corte de Munich •/ Michael Hofstetter

Jan Dimas Zelenka
De profundis. Salmo CXXX, ZWV 96
Ensemble Inégal
Solistas Barrocos de Praga / Adam Viktora

Johann David Heinichen
Concierto en Sol mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Georg Pisendel
“Allegro”, del Concierto en Sol mayor, para dos flautas, dos oboés, dos cornos, dos violines, viola y bajo continuo
Orquesta Barroca de Friburgo

12.00
El Clásico del Mediodía

Alexander Scriabin
El poema del éxtasis, op.54
Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

Alexander Scriabin
Diez mazurcas para piano, op.3
Nathalie Bera-Tagrine, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)

Dora Pejačevič
Sinfonía en fa sostenido menor, op.41 (1917)
Orquesta Sinfónica de la BBC / Sakari Oramo

Dora Pejačevič
Marcha fúnebre, op.14 (1902)
Ida Gamulin, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Amilcare Ponchielli
“Danza de las horas”, de la ópera La Gioconda
Orquesta Sinfónica de Ámsterdam / Peter Stern

Louis Spohr
Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65
Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Julián Aguirre
Las mañanitas, op.43
Víctor Torres, barítono
Jorge Ugartamendia, piano

Ralph Vaughan Williams
El ascenso de la alondra
Julia Fischer, violín
Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Yakov Kreizberg

19.00

Johann Friedrich Fasch
Obertura para orquesta en Re mayor
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Mischa Maisky, chelo
Martha Argerich, piano

Alexander Glazunov
Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109
Sohre Rahbari, saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Frédéric Chopin
Mazurca para piano Nº18 en do menor, op.30, Nº1
Kemal Gekić, piano

20.00
La Gran Aldea (Argentina)

Athos Palma
Sonata para violín y piano
Pablo Saraví, violín
Dora Castro, piano

Alberto Williams
La colina sombreada
Valentín Surif, piano

Astor Piazzolla
Suite “Silfo y Ondina”
Pablo Ziegler, piano
Orquesta de Cámara Orpheus

21.00
Música Nocturna

Piotr Ilich Chaikovsky
El cascanueces, op.71, música de ballet
Orquesta Filarmónica de Bergen / Neeme Järvi

22.30

Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en Sol mayor, BWV 1019
Monica Huggett, violín
Ton Koopman, clave

23.00
Industria Nacional

Franz Schubert
Fantasía en fa menor para piano a cuatro manos, D.940
Edith Fischer y Jorge Pepi-Alos, piano a cuatro manos

Fernando González Casellas
Poemas de agonía, sobre textos de Leónidas Barrera Oro (1985)
Lucía Maranca, voz
Claudio Schulkin, violín
Eduardo Ihidoype, clarinete
Eduardo Vasallo, chelo
Grabado en vivo en el Centro Lincoln de Buenos Aires el 17 de junio de 1986

Adriana Figueroa Mañas
Los Andes, para saxo soprano y banda sinfónica
Banda Sinfónica de Córdoba. / Hadrián Avila Arzuza
Guillermo Rebosolan, saxo soprano

Alejandro Barletta
Luna I y II
Alejandro Barletta, bandoneón