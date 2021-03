Programación Jueves 4 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Jack Teagarden y Bobby Hackett

It’s wonderful

55 and Broadway

Baby, won’t you please come home

John McLaughlin

My foolish heart

My romance

Jeannie Tanner

You can kiss me into anything

You are more than satisfy

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

3.30

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12

Evgeny Kissin, piano

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172. Basado sobre temas de La ópera del mendigo, op.172

The New London Orchestra / Ronald Corp

Georg Philipp Telemann

Obertura (suite orquestal) en Si bemol mayor, TWV 55:B10

The English Concert / Trevor Pinnock

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Alfred Brendel, piano

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra Nº4 en Sol mayor, G.450

Zoltán Tokos, guitarra

Alban Berg

Adagio del Concierto de cámara para violín, piano y 13 instrumentos de viento (versión de violín, clarinete y piano)

Gidon Kremer, violín

Sabine Meyer, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, “Pastoral”

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

07.00

Y la mañana va

Eugen D’ Albert

Esther, obertura op.8

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Nicoló Pórpora

Sinfonía de cámara en sol menor, op.2 Nº3

Ensamble Artifizii Musicali

Leos Janacek

Dumka para violin y piano

Petr Messieurer, violín

Radoslav Kvapil, piano

Piotr illych Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía sobre temas de Shakespeare

Orquesta Sinfónica de Boston / Claudio Abbado

William Walton

“A las puertas del palacio del archimago” y “Llegando al palacio del orgullo”, escenas I y II del ballet La búsqueda

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson.

Carl Nielsen

Música para piano para chicos y grandes, Libro 2, op.53

Elisabeth Westenholz, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para 3 violines, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, de la Tafelmusik

Collegium Aureum

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

Alan Hovhaness

Aleluya y fuga para orquesta de cuerdas, op.40b

Orquesta de cuerdas “I Fiamminghi” / Rudolf Werthen

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº13 en Mi bemol mayor, op.27, Nº1

John Lill, piano

Astor Piazzolla

Suite del ángel

Cuarteto Artemis

Karl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

William Vincent Wallace (irlandés, 1812-1865)

Tres piezas para piano: El canto de los pájaros, Vals brillante y A orillas del mar.

Rosemary Tuck, piano

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

Hoy: Un enemigo del pueblo de Henrik Ibsen. Con Luis Brandoni y gran elenco

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.50

Micro Poesías con Federico (Federico Galiana)

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)