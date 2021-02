Programación Jueves 4 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Roy Hargrove

Afrodisia

Dream traveler

Stéphane Kerecki y John Taylor

Bad drummer

Jade visions

Carol Sloane

Aren’t you glad, you’re you

Little girl blue

Will you still be mine

01.30

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

3.30

Nicolo Paganini

Maestosa sonata sentimentale, para violín y orquesta

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Claude Debussy

En blanco y negro

Martha Argerich, piano

Stephen Kovacevich, piano

Ralph Vaughan Williams

Toccata Marziale en Si bemol mayor

Eastman Wind Ensemble / Donald Hunsberger

Ottorino Respighi

Suite della tabacchiera, scherzo musical para octeto de vientos y piano a cuatro manos

Antonio Plotino y Alberto Boschi, flauta

Paolo Bottini y Sergio Dagnino, oboe

Gabriele Screpis y Luigi Tedono, fagot

Hector Moreno y Norberto Capelli, piano a cuatro manos

Cesar Franck

Sonata para violín y piano en La mayor

Itzhak Perlman, violín

Vladimir Ashkenazy, piano

Fernando Sor

Fantasía, op.7

Göran Söllscher, guitarra

Ludwig Van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Isaac Stern, violín

Eugene Istomin, piano

Heitor Villa-Lobos

A Prole do Bébé

Artur Rubinstein, piano

Georges Enescu

Dos intermedios para cuerdas

Orquesta de Cámara de Lausana / Lawrence Foster

Franz Liszt

Valle de Obermann

Alfred Brendel, piano

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y contínuo en re menor

Heinz Holliger, oboe

I Musici

Henry Purcell

Your hay is mow’d, de la semi-ópera Rey Arturo

Paul Elliott, tenor

Stephen Varcoe, barítono

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Murray Perahia, piano

Aram Jachaturián

Vals de la Suite Masquerade (arreglo para flauta y orquesta)

James Galway, flauta

Royal Philarmonic Orchestra / Myung-Whun Chung

Johannes Brahms

Intermezzo para piano en Mi mayor, op.116, Nº4

Glenn Gould, piano

07.00

Y la mañana va

Gasparo Spontini

El paso de los guerreros

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Frederic Chopin

Ocho valses: op.64, Nº1 a 3, op.69, Nº1 y 2 y op.70, N°1 a 3

Cyprien Katsaris, piano

Sergei Rachmaninov

Melodía en Mi mayor y Pulcinella, de las Piezas de Fantasía op.3. Arreglo para orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Alexander Anissimov

Franz Berwald

Trío Nº2 en fa menor

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Ilonya Prunyi, piano

Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “El zarévich”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Maurice Ravel

Tzigane, rapsodia de concierto para violín y orquesta

Maurice Hasson, violín

Orquesta de St. John’s Smith Square / John Lubbock

Carl Reinecke

Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa menor, op.13, Nº6

Maria Tipo, piano

Antonin Dvorak

Seis piezas del ciclo “Cipreses”

Cuarteto Hagen

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor

Siegfried Behrend, guitarra

Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo en Si bemol mayor

Ensamble “L’Ecole d’Orphée”

Camille Saint-Saëns

Variaciones sobre un tema de Beethoven para dos pianos, op.35

Noel Lee y Christian Ivaldi, pianos

Edward German

Obertura y tres danzas, de la música incidental para “Nell Gwyn”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adrian Leaper

Johannes Brahms

Cuatro canciones para chelo y piano

Truls Mork, chelo

Juhani Lagerspetz, piano

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Final de Juego (Adán Rowies)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las dos Carátulas (Nora Massi y elenco)

21.20

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.35

Complemento musical

Carl Nielsen

Suite Aladín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salónen

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)