PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

03/12/2025

Programación Jueves 4 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz

Gerry Mulligan Quartet
Four for three
Love in New Orleans

Amir Moreno
Manos adyacentes

Valentina Marino
You’re everything
I want to prove I love you
Between the devil and the blue sea

00.30
La Trasnoche Clásica

Jean-Philippe Rameau
Gavota y cinco variaciones
Marián Pivka, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Eugene Onegin, op.24. Vals
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Francis Poulenc
Las tardes de Nazelles
Pascal Rogé, piano

Johann Sebastian Bach
Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043
Itzhak Perlman e Isaac Stern, violines
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Thomas Arne
Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Domenico Cimarosa
Concierto para oboe y orquesta de cuerdas
Alf Nilsson, oboe
Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Gustav Mahler
Canciones del cuerno mágico de la juventud. "¿Quién inventó esta pequeña canción?" y "La vida en la tierra"
Jessye Norman, soprano
Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra

Arnold Bax
Sinfonía Nº1
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Felix Mendelssohn
Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17
Martin Ostertag, chelo
Roland Keller, piano

Maurice Ravel
Trío en la menor
Trío Fontenay

Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en fa menor
Karl Leister, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Vladimir Ashkenazy, piano

Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Maurizio Pollini, piano
Cuarteto Italiano

Henry Purcell
Dioclesiano, suite Z.627
Le Concert des Nations / Jordi Savall

Johan Svendsen
Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26
Kenneth Sillito, violín
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano

06.00
Y la mañana va

Johann David Heinichen (compositor alemán, 1683-1729)
Obertura para orquesta en Sol mayor, Catálogo Seibel 206
Orquesta il Fondamento / Paul Dombrecht

Robert Schumann
Dos piezas para piano: Allegro op.8 y Toccata op.7
Robert Hairgrove, piano

Camille Saint-Saëns
Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124
Etienne-Jack David, violín
Nicole Mastero, arpa

Gaetano Donizetti
Obertura de la ópera “Don Pasquale”
Orquesta de la Radio de Munich / Roberto Abbado (sobrino de Claudio Abbado)

07.00

Vasily Kalinnikov
Intermezzo para orquesta Nº1 en fa sostenido menor
Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Georges Bizet
Tres bocetos musicales para piano
Julia Severus, piano

Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín, cuerdas y continuo en Sol mayor, op.3, Nº9
Roberto Michelucci, violín
I Musici

Franz Krommer
Sexteto para vientos en Si bemol mayor
Ensamble Consortium Classicum

08.00

William Alwyn
Sinfonietta para cuerdas
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd Jones

Erik Satie
Cuatro piezas para piano: Caricia, Danza torcida, Pequeña música para un payaso triste y El pez soñador
Aldo Ciccolini, piano

Luigi Cherubini
Obertura de concierto
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Gabriel Fauré
Cántico de Jean Racine, op.11
Coro y Orquesta de París / Paavo Järvi

09.00

Arnold Bax
Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311
Rafal Blechacz, piano

10.00

Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Thea King, clarinete
Nobuko Imai, viola
Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº30 en Re mayor, Hoboken 16, Nro.19
Liubov Timofeieva, piano

Dmitri Shostakovich
Suite de Ballet para orquesta Nº1
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00
Los Caminos del Barroco

Juan Hidalgo
“Noble en Tinacria naciste”, jácara de la ópera Celos aun del aire matan
Marion Verbruggen, soprano
The Newberry Consort / Mary Springfels

Juan Hidalgo
“Dos zagalas venían”, de la ópera Celos aun del aire matan, con libreto de Calderón de la Barca (1660)
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Antonio de Líteres
Fragmentos musicales de la zarzuela Acis y Galatea (1708)
Al Ayre Español / Eduardo López Banzo

John Blow
Venus y Adonis, masque
Nancy Argenta, Lynn Dawson y Emily Van Evera, sopranos
Stephen Varcoe, bajo
Otros solistas
Coro y Conjunto London Baroque / Charles Medlam

12.00
El Clásico del Mediodía

Carlos Guastavino
Jeromita Linares
Victor Villandangos, guitarra
Cuarteto de cuerdas de la Universidad de La Plata

Carlos Guastavino
La siesta, tres preludios para piano
Daniel Levy, piano

Julián Aguirre
Aires nacionales argentinos, op.17. Primer cuaderno
Alfredo Corral, piano

Alberto Ginastera
Tres danzas argentinas para piano, op.2
Martha Argerich, piano

Alberto Ginastera
Danzas del ballet Estancia, op.8a
The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)

Ignaz Moscheles
Concierto para piano y orquesta Nº6 en Si bemol mayor, op.90, “Concierto fantástico” (1836)
Xiao Ming Liu, piano
Orquesta del Estado de Bradenburgo Frankfurt / Nikos Athinaos

Niels Gade (1817-1890)
Sexteto en Mi bemol mayor, op.44 para dos violines, dos violas y dos chelos (1863)
Ensamble Johannes

Joaquín Malats
Serenata española, para piano
Jordi Masó, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Charles Auguste De Bériot
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.99, Nº8
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Joseph Haydn
Cuarteto Nº32 en Do mayor, op.33, Nº3, Hob.III:39, "El pájaro"
Cuarteto Tátrai

Hector Berlioz
"Premiers transports que nul n'oublie" de la ópera Romeo y Julieta, op.17
Marie-Nicole Lemieux, contralto
Orquesta Nacional de Francia / Fabian Gabel

19.00

Claude Debussy
“Imágenes” de la suite Iberia
Orquesta Nacional de Francia / Danielle Gatti

Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en La mayor, BWV 1032
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clave

Silvestre Revueltas
Ocho x Radio
Los Angeles Philharmonic New Music Group / Esa-Pekka Salonen

Johann Samuel Schroeter (compositor y pianista alemán, 1753 – 1788)
Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op. 3, Nº3
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra

20.00
La Gran Aldea (Noruega)

Edvard Fliflet Bræin
Sinfonía Nº2, op.8
Orquesta de la Radio de Noruega / Peter Szilvay

Agathe Backer Grøndahl
Piezas de fantasía para piano, op.39
Natalia Strelchenko, piano

Helge Sunde
Festina Lente
Ensamble Bit20 / Ingar Bergby

21.00
Industria Nacional

Domenico Scarlattii
Stabat Mater
Conjunto Vocal de Cámara de la Municipalidad de Quilmes / Pablo Canavés
Guillermo Saidón, órgano

Alberto Ginastera
Cuarteto Nº1, op.20 (1948)
Cuarteto Latinoamericano

23.00
Complemento musical