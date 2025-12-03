Programación Jueves 4 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Gerry Mulligan Quartet

Four for three

Love in New Orleans

Amir Moreno

Manos adyacentes

Valentina Marino

You’re everything

I want to prove I love you

Between the devil and the blue sea

00.30

La Trasnoche Clásica

Jean-Philippe Rameau

Gavota y cinco variaciones

Marián Pivka, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Eugene Onegin, op.24. Vals

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043

Itzhak Perlman e Isaac Stern, violines

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Thomas Arne

Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "¿Quién inventó esta pequeña canción?" y "La vida en la tierra"

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Arnold Bax

Sinfonía Nº1

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Maurice Ravel

Trío en la menor

Trío Fontenay

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en fa menor

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Vladimir Ashkenazy, piano

Johannes Brahms

Quinteto con piano en fa menor, op.34

Maurizio Pollini, piano

Cuarteto Italiano

Henry Purcell

Dioclesiano, suite Z.627

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

06.00

Y la mañana va

Johann David Heinichen (compositor alemán, 1683-1729)

Obertura para orquesta en Sol mayor, Catálogo Seibel 206

Orquesta il Fondamento / Paul Dombrecht

Robert Schumann

Dos piezas para piano: Allegro op.8 y Toccata op.7

Robert Hairgrove, piano

Camille Saint-Saëns

Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124

Etienne-Jack David, violín

Nicole Mastero, arpa

Gaetano Donizetti

Obertura de la ópera “Don Pasquale”

Orquesta de la Radio de Munich / Roberto Abbado (sobrino de Claudio Abbado)

07.00

Vasily Kalinnikov

Intermezzo para orquesta Nº1 en fa sostenido menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Georges Bizet

Tres bocetos musicales para piano

Julia Severus, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y continuo en Sol mayor, op.3, Nº9

Roberto Michelucci, violín

I Musici

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Si bemol mayor

Ensamble Consortium Classicum

08.00



William Alwyn

Sinfonietta para cuerdas

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd Jones

Erik Satie

Cuatro piezas para piano: Caricia, Danza torcida, Pequeña música para un payaso triste y El pez soñador

Aldo Ciccolini, piano

Luigi Cherubini

Obertura de concierto

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Gabriel Fauré

Cántico de Jean Racine, op.11

Coro y Orquesta de París / Paavo Järvi

09.00

Arnold Bax

Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311

Rafal Blechacz, piano

10.00

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Thea King, clarinete

Nobuko Imai, viola

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº30 en Re mayor, Hoboken 16, Nro.19

Liubov Timofeieva, piano

Dmitri Shostakovich

Suite de Ballet para orquesta Nº1

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

Los Caminos del Barroco

Juan Hidalgo

“Noble en Tinacria naciste”, jácara de la ópera Celos aun del aire matan

Marion Verbruggen, soprano

The Newberry Consort / Mary Springfels

Juan Hidalgo

“Dos zagalas venían”, de la ópera Celos aun del aire matan, con libreto de Calderón de la Barca (1660)

Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Antonio de Líteres

Fragmentos musicales de la zarzuela Acis y Galatea (1708)

Al Ayre Español / Eduardo López Banzo

John Blow

Venus y Adonis, masque

Nancy Argenta, Lynn Dawson y Emily Van Evera, sopranos

Stephen Varcoe, bajo

Otros solistas

Coro y Conjunto London Baroque / Charles Medlam

12.00

El Clásico del Mediodía

Carlos Guastavino

Jeromita Linares

Victor Villandangos, guitarra

Cuarteto de cuerdas de la Universidad de La Plata

Carlos Guastavino

La siesta, tres preludios para piano

Daniel Levy, piano

Julián Aguirre

Aires nacionales argentinos, op.17. Primer cuaderno

Alfredo Corral, piano

Alberto Ginastera

Tres danzas argentinas para piano, op.2

Martha Argerich, piano

Alberto Ginastera

Danzas del ballet Estancia, op.8a

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Ignaz Moscheles

Concierto para piano y orquesta Nº6 en Si bemol mayor, op.90, “Concierto fantástico” (1836)

Xiao Ming Liu, piano

Orquesta del Estado de Bradenburgo Frankfurt / Nikos Athinaos

Niels Gade (1817-1890)

Sexteto en Mi bemol mayor, op.44 para dos violines, dos violas y dos chelos (1863)

Ensamble Johannes

Joaquín Malats

Serenata española, para piano

Jordi Masó, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Charles Auguste De Bériot

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.99, Nº8

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Joseph Haydn

Cuarteto Nº32 en Do mayor, op.33, Nº3, Hob.III:39, "El pájaro"

Cuarteto Tátrai

Hector Berlioz

"Premiers transports que nul n'oublie" de la ópera Romeo y Julieta, op.17

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Nacional de Francia / Fabian Gabel

19.00

Claude Debussy

“Imágenes” de la suite Iberia

Orquesta Nacional de Francia / Danielle Gatti

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en La mayor, BWV 1032

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Silvestre Revueltas

Ocho x Radio

Los Angeles Philharmonic New Music Group / Esa-Pekka Salonen

Johann Samuel Schroeter (compositor y pianista alemán, 1753 – 1788)

Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op. 3, Nº3

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

20.00

La Gran Aldea (Noruega)

Edvard Fliflet Bræin

Sinfonía Nº2, op.8

Orquesta de la Radio de Noruega / Peter Szilvay

Agathe Backer Grøndahl

Piezas de fantasía para piano, op.39

Natalia Strelchenko, piano

Helge Sunde

Festina Lente

Ensamble Bit20 / Ingar Bergby

21.00

Industria Nacional

Domenico Scarlattii

Stabat Mater

Conjunto Vocal de Cámara de la Municipalidad de Quilmes / Pablo Canavés

Guillermo Saidón, órgano

Alberto Ginastera

Cuarteto Nº1, op.20 (1948)

Cuarteto Latinoamericano

23.00

Complemento musical