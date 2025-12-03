Programación Jueves 4 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz
Gerry Mulligan Quartet
Four for three
Love in New Orleans
Amir Moreno
Manos adyacentes
Valentina Marino
You’re everything
I want to prove I love you
Between the devil and the blue sea
00.30
La Trasnoche Clásica
Jean-Philippe Rameau
Gavota y cinco variaciones
Marián Pivka, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Eugene Onegin, op.24. Vals
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Francis Poulenc
Las tardes de Nazelles
Pascal Rogé, piano
Johann Sebastian Bach
Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043
Itzhak Perlman e Isaac Stern, violines
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta
Thomas Arne
Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Domenico Cimarosa
Concierto para oboe y orquesta de cuerdas
Alf Nilsson, oboe
Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors
Gustav Mahler
Canciones del cuerno mágico de la juventud. "¿Quién inventó esta pequeña canción?" y "La vida en la tierra"
Jessye Norman, soprano
Geoffrey Parsons, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra
Arnold Bax
Sinfonía Nº1
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Felix Mendelssohn
Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17
Martin Ostertag, chelo
Roland Keller, piano
Maurice Ravel
Trío en la menor
Trío Fontenay
Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en fa menor
Karl Leister, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Vladimir Ashkenazy, piano
Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Maurizio Pollini, piano
Cuarteto Italiano
Henry Purcell
Dioclesiano, suite Z.627
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Johan Svendsen
Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26
Kenneth Sillito, violín
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano
06.00
Y la mañana va
Johann David Heinichen (compositor alemán, 1683-1729)
Obertura para orquesta en Sol mayor, Catálogo Seibel 206
Orquesta il Fondamento / Paul Dombrecht
Robert Schumann
Dos piezas para piano: Allegro op.8 y Toccata op.7
Robert Hairgrove, piano
Camille Saint-Saëns
Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124
Etienne-Jack David, violín
Nicole Mastero, arpa
Gaetano Donizetti
Obertura de la ópera “Don Pasquale”
Orquesta de la Radio de Munich / Roberto Abbado (sobrino de Claudio Abbado)
07.00
Vasily Kalinnikov
Intermezzo para orquesta Nº1 en fa sostenido menor
Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi
Georges Bizet
Tres bocetos musicales para piano
Julia Severus, piano
Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín, cuerdas y continuo en Sol mayor, op.3, Nº9
Roberto Michelucci, violín
I Musici
Franz Krommer
Sexteto para vientos en Si bemol mayor
Ensamble Consortium Classicum
08.00
William Alwyn
Sinfonietta para cuerdas
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd Jones
Erik Satie
Cuatro piezas para piano: Caricia, Danza torcida, Pequeña música para un payaso triste y El pez soñador
Aldo Ciccolini, piano
Luigi Cherubini
Obertura de concierto
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
Gabriel Fauré
Cántico de Jean Racine, op.11
Coro y Orquesta de París / Paavo Järvi
09.00
Arnold Bax
Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311
Rafal Blechacz, piano
10.00
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Thea King, clarinete
Nobuko Imai, viola
Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº30 en Re mayor, Hoboken 16, Nro.19
Liubov Timofeieva, piano
Dmitri Shostakovich
Suite de Ballet para orquesta Nº1
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
11.00
Los Caminos del Barroco
Juan Hidalgo
“Noble en Tinacria naciste”, jácara de la ópera Celos aun del aire matan
Marion Verbruggen, soprano
The Newberry Consort / Mary Springfels
Juan Hidalgo
“Dos zagalas venían”, de la ópera Celos aun del aire matan, con libreto de Calderón de la Barca (1660)
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre
Antonio de Líteres
Fragmentos musicales de la zarzuela Acis y Galatea (1708)
Al Ayre Español / Eduardo López Banzo
John Blow
Venus y Adonis, masque
Nancy Argenta, Lynn Dawson y Emily Van Evera, sopranos
Stephen Varcoe, bajo
Otros solistas
Coro y Conjunto London Baroque / Charles Medlam
12.00
El Clásico del Mediodía
Carlos Guastavino
Jeromita Linares
Victor Villandangos, guitarra
Cuarteto de cuerdas de la Universidad de La Plata
Carlos Guastavino
La siesta, tres preludios para piano
Daniel Levy, piano
Julián Aguirre
Aires nacionales argentinos, op.17. Primer cuaderno
Alfredo Corral, piano
Alberto Ginastera
Tres danzas argentinas para piano, op.2
Martha Argerich, piano
Alberto Ginastera
Danzas del ballet Estancia, op.8a
The New World Symphony / Michael Tilson Thomas
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Ignaz Moscheles
Concierto para piano y orquesta Nº6 en Si bemol mayor, op.90, “Concierto fantástico” (1836)
Xiao Ming Liu, piano
Orquesta del Estado de Bradenburgo Frankfurt / Nikos Athinaos
Niels Gade (1817-1890)
Sexteto en Mi bemol mayor, op.44 para dos violines, dos violas y dos chelos (1863)
Ensamble Johannes
Joaquín Malats
Serenata española, para piano
Jordi Masó, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Charles Auguste De Bériot
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.99, Nº8
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter
Joseph Haydn
Cuarteto Nº32 en Do mayor, op.33, Nº3, Hob.III:39, "El pájaro"
Cuarteto Tátrai
Hector Berlioz
"Premiers transports que nul n'oublie" de la ópera Romeo y Julieta, op.17
Marie-Nicole Lemieux, contralto
Orquesta Nacional de Francia / Fabian Gabel
19.00
Claude Debussy
“Imágenes” de la suite Iberia
Orquesta Nacional de Francia / Danielle Gatti
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en La mayor, BWV 1032
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clave
Silvestre Revueltas
Ocho x Radio
Los Angeles Philharmonic New Music Group / Esa-Pekka Salonen
Johann Samuel Schroeter (compositor y pianista alemán, 1753 – 1788)
Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op. 3, Nº3
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra
20.00
La Gran Aldea (Noruega)
Edvard Fliflet Bræin
Sinfonía Nº2, op.8
Orquesta de la Radio de Noruega / Peter Szilvay
Agathe Backer Grøndahl
Piezas de fantasía para piano, op.39
Natalia Strelchenko, piano
Helge Sunde
Festina Lente
Ensamble Bit20 / Ingar Bergby
21.00
Industria Nacional
Domenico Scarlattii
Stabat Mater
Conjunto Vocal de Cámara de la Municipalidad de Quilmes / Pablo Canavés
Guillermo Saidón, órgano
Alberto Ginastera
Cuarteto Nº1, op.20 (1948)
Cuarteto Latinoamericano
23.00
Complemento musical