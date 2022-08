Programación Jueves 4 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Brad Mehldau

M B

Twiggy

Stephane Grappelli

Let’s do it (let’s fall in love)

Esperanza Spalding

City of roses

I can’t help it

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114

Alan Hacker, clarinete;

Jennifer Ward Clark, chelo;

Richard Burnett, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, BWV 1068

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Claude Debussy

Tres baladas de François Villon, L.119

Udo Reinemann, barítono;

Theodor Paraskivesko, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23

Martha Argerich, piano

Orquesta Filarmónica Real / Charles Dutoit

La sibila mallorquina (selección)

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Montserrat Figueras, soprano

Antonín Dvorák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Frédéric Chopin

Polonesa fantasía para piano Nº6 en La bemol mayor, op.61

Maurizio Pollini, piano

07.00

Y la mañana va

Malcolm Arnold

Peterloo, obertura op.97

Orquesta Filarmònica de la BBC / Rumon Gamba

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043

Yehudi Menuhin y Christian Ferras, violines

Orquesta del Festival de Bath / Yehudi Menuhin

Robert Schumann

Seis poemas sobre textos de Nikolaus Lenau, op.90

Paul Armin Edelmann, barìtono

Charles Spencer, piano

Luigi Cherubini

Obertura de “La hospitalidad portuguesa”

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

08.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº13 en Mi bemol mayor, op.27, N°1

Pierre-Arnaud Dablemont, piano

Joaquín Rodrigo

Concierto en modo galante, para chelo y orquesta

Robert Cohen, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Enrique Batiz

Károl Lipiñski

Fantasía para violín y dúo de cuerdas sobre temas de la ópera “Cracovianos y Montañeses” de Jan Stefani, op.33

Konstanty Kulka, violín solista

Aurelia Livanowska, violín

Andrzej Wróbel, chelo

09.00

George Frideric Handel

Concerto grosso en la menor, op.6, Nº4

I Musici

Erik Satie

Tres sarabandas para piano

Aldo Ciccolini, piano

Einar Englund (compositor finlandés, 1916 – 1999)

Concierto para clarinete y orquesta

Richard Stoltzman, clarinete

Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Lukas Foss

10.00

Thomas Arne

Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Adalbert Gyrowetz (compositor y director checo, 1763-1850)

Cuarteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.29, Nº1

Cuarteto Pleyel

Moritz Moszkowski (compositor y pianista alemán, 1854-1925)

Tres momentos musicales, op.7

Ian Hobson, piano

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

