Programación Jueves 31 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

The Modern Jazz Quartet

It don’t mean a thing

Django

Wolfert Brederode

Black ice

Curtains

Kelly Mittleman

Never really knowing why

My foolish heart

00.30

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83

Nelson Goerner, piano

Orquesta Sinfónica NHK / Tadaaki Otaka

Arnold Bax

Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII:11

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov

Johann Sebastian Bach

Pequeños preludios para teclado en Do mayor, BWV 924; en re menor, BWV 926; en Fa mayor, BWV 927; en sol menor, BWV 930; en Fa mayor, BWV 928, de los Pequeños preludios del libro para W.F.Bach

Maria Tipo, piano

Béla Bartók

Rapsodia para violín y orquesta Nº2, Sz.90

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498 "de los bolos"

Janet Hilton, clarinete;

Nobuko Imai, viola;

Roger Vignoles, piano

Mili Balakirev

Rusia, poema sinfónico

The Philharmonia / Yevgeni Svetlanov

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Jan Lisiecki, piano

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia / Antonio Pappano

Joan Cabanilles

Tiento Nº23 por A la mi re

Hespèrion XX / Jordi Savall

Gustav Mahler

Canciones tempranas

Thomas Hampson, barítono;

David Lutz, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº6 en Re mayor, "La petrificación de Phineaus y sus amigos"

Cantilena /Adrian Shepherd

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.10 Nº3, R.428, "Il Gardellino"

Emanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Australia / Richard Tognetti

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, "Appassionata"

Evgeny Kissin, piano

06.00

Y la mañana va

Antonio Salieri

Obertura de la ópera “La locandiera”

Orquesta London Mozart Players / Matthias Bamert

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº1 en Fa mayor, op.8

Vilde Frang, violín

Michail Lifits, piano

Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

Alphons Diepenbrock

“Las aves”, obertura sobre una comedia de Aristófanes

Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

07.00

Johann Strauss (hijo)

Bienvenidos los millones, vals op.443

Orquesta de la Ópera Popular de Viena / Peter Falk

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete, cuerdas y continuo Nº1 en La mayor

Laszlo Horvath, clarinete

Orquesta de cámara Ferenc Erkel / Eszter Bedó

Maurice Ravel

“Gaspard de la nuit”, tres poemas para piano

Boris Berezovsky, piano

Antonio Sarrier (compositor español que vivió entre 1725 y 1762)

Sinfonía en Re mayor

Sinfonieta de la Radio de Berlín / Jorge Velazco

08.00

Benedetto Marcello

Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.2, Nº3

Miembros de la Academia Claudio Monteverdi de Venecia

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Howard Ferguson

Sonata para piano en fa menor, op.8

Howard Shelley, piano



09.00

Antonio Vivaldi

Stabat Mater, Ryom 621

Marion Newman, contralto

Ensamble Aradia / Kevin Mallon



Jean Sibelius

Cinco piezas románticas para piano, op.101

Erik Tawaststjerna, piano



Georges Auric

Selección de la música para la película “La Bella y la Bestia”, del año 1946

Orquesta Sinfónica de Moscú / Adriano

10.00

Eugene d'Albert

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Jörg Baumann, chelo

Radio-Symphony-Orchester Berlin / Miltiades Caridis

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor, op.póstumo

Trío Bekova

Lennox Berkeley

Serenata para cuerdas, op.12

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

11.00

Los Caminos del Barroco

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº5 en sol menor, op.5, Nº5

Ensamble Convivium

Arcangelo Corelli

Sonata en trío en La mayor, op.3, Nº12

Ensamble Aurora

Arcangelo Corelli

Sonata-trío en mi menor, op.2, Nº4

imon Standage y Micaela Comberti, violines

Anthony Pleeth, chelo

Nigel North, tiorba

Trevor Pinnock, clave

Arcangelo Corelli

Sonata para trompeta y cuerdas en Re mayor.

Stephen Keavy, trompeta

The Parley of Instruments / Peter Holman

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº9 en Fa mayor, op.6, Nº9

The English Concert / Trevor Pinnock

12.00

El Clásico del Mediodía

Frédéric Chopin

Selección de valses para piano

Artur Rubinstein, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Vals sentimental en fa menor, op.51, Nº6 (arreglo para chelo y piano)

Edgar Moreau, chelo;

Pierre-Yves Hodique, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Johannes Verhulst (1816-1891)

Sinfonía en mi menor, op.46 (1841)

Orquesta de la Residencia de La Haya / Matthias Bamert

Sigurd von Koch (1879-1919)

En el mes de Tjaitra, De aroma de loto y claro de luna, Lluvia de una noche de primavera, El destino de la humanidad y Los cisnes silvestres, canciones

Ann Sophie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forster, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Hector Berlioz

Obertura de Los jueces francos, op.3

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Fini Henriques (compositor danés, 1867-1940)

Trío en Sol mayor, op.31, “Trío de los niños”

Tre Musici

Nicolò Paganini

El convento del Monte San Bernardo

Franco Mezzena, violín

Orquesta de Cámara de Génova / Antonio Plotino

19.00

Jean Baptiste Lully

Suite de El burgués gentilhombre

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Maurice Ravel

Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta

Bernarda Fink, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Kent Nagano

Franz Schubert

Adagio y rondó concertante para cuarteto con piano

Rochester Chamber Players

Mario Castelnuovo-Tedesco

Preludio y fuga Nº23 para dos guitarras en Fa mayor

Dúo Batendo (Ton Huijsman y Sjaak van Vugt), guitarras

20.00

La Gran Aldea (España)

Xavier Montsalvage

Trío Nº1

Trío Arriaga

Ruperto Chapí

Fantasía morisca

Orquesta de la Comunidad de Madrid / José Ramón Encinar

Pablo Sarasate

Fantasía sobre Carmen de Bizet para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica Real / Lawrence Foster

Fernando Sor

Estudio para guitarra en re menor, op.31 Nº16

Frank Bungarten, guitarra

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Felipe Boero

Fragmentos del acto segundo y acto tercero de la ópera El matrero, con libreto de Yamandú Rodríguez (1929)

María Eugenia Fuente, soprano

Juan Carlos Vasallo y Juan Carlos Luque, tenores

Fernando Santiago, Sebastiano De Filippi y Sergio Hernán Ganza, barítonos

Enzo Romano, bajo-barítono

Ensamble de Guitarras de Quilmes / Ignacio López

Coro Nacional de Jóvenes

Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” / Fernando Álvarez