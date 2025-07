Programación Jueves 31 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

John Jenkins, Clifford Jordan y Bobby Timmons

Princess

Tenderly

Bill Frisell

Rambler

Jeff Cascaro

Ma babe

Ode to Billy Joe

Stormy monday blues

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Krommer

Sexteto pastoral para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº3 en do menor, op.44

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Claudio Arrau, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº6 en la menor

Cuarteto Melos

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Silvestre Revueltas

Sensemayá, canto para matar a una culebra

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Romance anónimo para guitarra

Francisco Tárrega

Capricho árabe para guitarra

Marcelo Galliano, guitarra

Antonin Dvorák

El duende del agua, op.107

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Marc-Antoine Charpentier

Tercera lección de tinieblas para el jueves santo, H.136

Dominique Visse, contratenor;

Harry van Berne, tenor;

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam /Ton Koopman

Coro Barroco de Amsterdam

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Josef Rheinberger

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.135, Nº3

Jürg Hanselmann, piano

06.00

Y la mañana va

Leos Janácek

Suite orquestal de la ópera “La zorrita astuta”

Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek

Joseph Haydn

Trío Londres, para dos flautas y chelo Nº2 en Sol mayor

Aurèle Nicolet y Christian Nicolet, flautas

Rocco Filippini, chelo

Antonio Vivaldi

Concierto para mandolina y orquesta en Re mayor, Catálogo Ryom 93

Ugo Orlandi, mandolina

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Gabriel Fauré

Allegro, de la Suite sinfónica en Fa mayor, op.20

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton

07.00

Edvard Grieg

Suite Nº1 de “Peer Gynt”, op.46

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº12 en La bemol mayor, op.26

Igor Levit, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº5 en Re mayor, op.6, Nº5

I Musici

08.00



Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Cuarteto Gabrieli

Claude Debussy

Tres canciones tempranas: Romance, Las campanas y Mandolina

Jessye Norman, soprano

James Levine, piano

Alexander Scriabin

El Poema del Extasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

09.00



Vincent D'Indy

“Cuadros de viaje”, op.33

Michael Schäfer, piano

Mauro Giuliani

“Las aventuras del amor”, diez valses para dúo de guitarras, op.116

Stefano Cardi y Andrea Orsi, guitarras

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica Estatal de San Petersburgo / Andre Anichanov

10.00

Paul Hindemith

Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41

Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa Nº1 en La mayor, BWV 806

Glenn Gould, piano

Robert Kajanus (compositor y director finlandés, 1856-1933)

Aino, poema sinfónico

Coro Masculino de la Universidad de Helsinki

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Jorma Panula

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Michael Bach

Bienvenido, querido día, motete

Vox Luminis / Lionel Meunier

Nicolaus Adam Strungk

Variaciones sobre el coral Qué hermosa resplandece la estrella matinal, para violín y continuo

The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

Georg Christoph Sttratner

Te ofrendo mi vida, cantata

Miriam Feuersinger y Monika Mauch, sopranos

Alexander Schneider,contralto

Daniel Schreiber, tenor

Markus Flaig, barítono

Ensamble Les Escapades

Johann Pachebel

Jesús yació en los brazos de la muerte, preludio coral

Joseph Payne, órgano

Johann Schelle

Del ejército vino un ejército de ángeles, cantata

Musica Fiata / Roland Wilson

12.00

El Clásico del Mediodía

Gustav Mahler

Sinfonía Nº4 en Sol mayor

Sylvia Stahlman, soprano

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Georg Solti

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Albert Lortzing (1801-1861)

Obertura de la ópera Regina

Orquesta de la Ópera de Malmö / Jun Märkl

Albert Lortzing

Tercer y cuarto acto de la ópera Ondina (1845)

Anneliese Rothenberger y Ruth-Margret Pütz, sopranos

Nicolai Gedda y Peter Schreier, tenores

Hermann Prey, barítono

Gottlob Frick, bajo

Coro de Cámara de la Radio de Berlín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Robert Heger

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Muzio Clementi

Sonata para piano en La mayor, op.50, Nº1

Tanya Bannister, piano

Georg Philipp Telemann

La noche silenciosa, cantata

Philippe Jaroussky, contratenor

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Giovanni Bottesini

Gran dúo concertante para violín, contrabajo y orquesta en la menor

José Luis García, violín

Thomas Martin, contrabajo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

19.00

Camille Saint-Saëns

Cuarteto con piano en Mi mayor, op. Póstumo

Ensamble Música Camerata de Montreal

Camargo Guarnieri

Tres danzas para orquesta

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar / Maximiliano Valdés

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Johann Nepomuk Hummel

Partita-octeto en Mi bemol mayor

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

20.00

La Gran Aldea (Rusia)

Nikolái Miaskovski

Sinfonieta en si menor, op.32, Nº2

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Vladimir Verbitzky

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Murray MacLachlan, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Dos arias de la ópera Eugene Onegin, op.24

Mariusz Kwiecien, barítono

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Lukasz Borowicz

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Ángel Victorino Colabella

Tres piezas para arpa (1954)

Marcela Méndez, arpa

Piotr Illich Chaikovsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil “José de San Martín”

Guillo Espel

Nieva en Cuyo, para flauta, violín, viola y chelo (1996)

Ensamble del Sur