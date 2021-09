Programación Jueves 30 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Ornette Coleman

Dee dee

Christoph Spendel

Back in town

Carol Kidd y Brain Kellock

You'd be so nice to come home to

Don’t fence me in

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Franz Liszt

Sonidos de fiesta, poema sinfónico Nº7, S.101

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Clara Schumann

Trío en sol menor, op.17

Trío Clara Wieck

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Yuji Takahashi y Alain Planès, piano a cuatro manos

Ludwig van Beethoven

Doce variaciones para chelo y piano sobre "Ein Mädchen oder ein Weibchen" de La flauta mágica de Mozart, op.66

Mischa Maisky, chelo;

Martha Argerich, piano

Béla Bartók

Concierto para orquesta, Sz 116

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº1 en do menor, op.68

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Franz Schubert

Sonata para piano en do menor, D.958

Maurizio Pollini, piano

07.00

Y la mañana va

Reinhold Gliere

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.8

Orquesta Filarmónica Eslovaca / Stephen Gunzenhauser

Fernando Sor

Variaciones para guitarra sobre un tema de Mozart

Andrés Segovia, guitarra

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera “Eumene”

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Edvard Grieg

Tres piezas líricas, op.54

Jan Henrik Kayser, piano

Josef Suk

Fantasía para violín y orquesta en re menor

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

Paul Hindemith

Música de concierto para cuerdas y metales, op.50

Orquesta Philharmonia de Londres / Paul Hindemith

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.33

Davide Teodoro, clarinete

Aldo Orvieto, piano

Nicoló Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Anton Bruckner

“Christus factus est pro nobis”, motete para coro a cappella

La Chapelle Royale y Collegium Vocale / Philippe Herreweghe

Georg Philipp Telemann

Cuarteto para flauta, violín, oboe y bajo continuo en Sol mayor

Solistas Barrocos de Ámsterdam

Ernest Chausson

Trío en sol menor, op.3

Trío Beaux Arts

Georg Christoph Wagenseil

Concierto para trombón y orquesta en Mi bemol mayor

Alain Trudel, trombón y dirección

Orquesta Northern Sinfonia

Percy Grainger

Seis arreglos para piano sobre canciones folklóricas irlandesas

Martin Jones, piano

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)