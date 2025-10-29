Programación Jueves 30 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
Nils Lindberg
The weasel
Bagatelle
Marcus Klossek Electric Trio
Two way mirror
The greed
Lauren Koval
Embraceable you
More than you know
Taking a chance on love
00.30
La Trasnoche Clásica
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Martha Argerich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Jean-Philippe Rameau
Las indias galantes. "Forets Paisibles"
Sabine Devieilhe, soprano
Samuel Boden, tenor
Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko
Joseph Haydn
Sinfonía Nº88 en Sol mayor, Hob.I:88
Orquesta Estatal de Hungría / Ádám Fischer
Osvaldo Golijov
K'vakarat
Mijail Alexandrovich, canto
Cuarteto Kronos
Mijail Glinka
Vals-Fantasía
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev
Domenico Scarlatti
Sonata para piano en Fa sostenido mayor, L.35
Sonata para piano en Sol mayor, L.124
Vladimir Horowitz, piano
Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898
Trío Beaux Arts
Alban Berg
Cuatro piezas para clarinete y piano, op.5
Sabine Meyer, clarinete
Oleg Maisenberg, piano
Johannes Brahms
Baladas para piano, op.10
Claudio Arrau, piano
Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10
Camerata Instrumental de Santa Cecilia
George Chadwick
Sinfonía Nº3 en Fa mayor
Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº132 en sol menor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Evgeny Kissin, piano
Luigi Cherubini
Cuarteto Nº5 en Fa mayor
Cuarteto Melos
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.95
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano
06.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Siete minués para orquesta, K.315
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Gioachino Rossini
Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor
Ensamble Viena-Berlin
Erik Satie
Tres piezas en forma de pera
Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos
Johann Strauss (hijo)
Vida de artista, vals op.316
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik
07.00
Alessandro Rolla
Sinfonía en Re mayor
Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi
Joaquín Turina
Cuarteto con piano en la menor, op.67
Ensamble Nash
Leo Brouwer
Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt
Roberto Aussel, guitarra (guitarrista argentino)
George Frideric Handel
Concerto a due cori Nº3 en Fa mayor, Catálogo 334
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
08.00
Alexandre Tansman (compositor y pianista polaco, 1897-1986)
Concertino para oboe, clarinete y cuerdas
Laurent Decker, oboe
Jean-Marc Fessard, clarinete
Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº1 en Si bemol mayor, BWV 825
Rafal Blechacz, piano
Arturo Márquez
Danzón Nº3
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios
09.00
Sergei Rachmaninov
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19
Alisa Weilerstein, chelo
Inon Barnatan, piano
Baldassare Galuppi
“La scusa”, cantata para contralto y orquesta
Sara Mingardo, contralto
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi
10.00
Antonin Dvorák
Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22
Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek
Edvard Grieg
Cuatro piezas para piano, op.1
Eva Knardahl, piano
Granville Bantock
Preludio de “La canción de las canciones”
Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Heinrich Schmelzer
Balletto dei zingari y Ciacona detta la bella zíngara
Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor
Gaspar Sanz
Canario
Hopkinson Smith, guitarra barroca
Lorenzo Allegri
“Canario”, del Quinto ballo, “Las ninfas del Sena”, del Primer libro de músicas
Gran Consort Li Strumenti / Gian Lucca Lastraioli
Jean-Baptiste Lully
“Canario”, de El burgués gentilhombre
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Louis Couperin
“Canario”, de la Suite en re menor para clave
Christopher Hogwood, clave
André Campra
“Canarios”, de la ópera-ballet La Europa galante
Capriccio Stravagante / Skip Sempé
Henry Purcell
Canario en Si bemol mayor para clave, ZT 677
Pieter Jan Belder, clave
Johann Sigismund Kusser
“Canario”, de la Suite N°5 para orquesta en Fa mayor
Musica Aeterna Bratislava / Peter Zajíček
Francesco Provenzale (c.1620-1704)
Apenas había resplandecido el amanecer, cantata
Anne Sophie von Otter, mezzosoprano
Coro y Ensamble Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón
Georg Philip Telemann
Tercer movimiento del Concierto en mi menor para flauta dulce, y flauta travesera
Michael Schneider, flauta dulce
Wilbert Hazelzet, flauta travesera
Musica Antiqua Köln / Reihnard Goebel
Georg Philip Telemann
Último movimiento del Trío sonata en re menor para flauta dulce, viola da gamba y continuo
Stefan Temmingh, flauta dulce
Domen Marinčič, viola da gamba
Daniel Rosin, chelo barroco
Wiebke Weidanz, clave
Georg Philip Telemann
Segundo movimiento del Concierto en fa mayor para violín
Elizabeth Wallfisch, violín
Orquesta Barroca Orfeo / Michi Gaiff
Georg Philip Telemann
Segundo movimiento del Cuarteto en Si bemol mayor (Concierto polaco)
Ensamble Rebel / Jörg-Michael Schwarz
12.00
El Clásico del Mediodía
Robert Schumann
Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44
Emanuel Ax, piano
Cuarteto de Cleveland
Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Murray Perahia, piano
Robert Schumann
Mignon‚ Kennst du das Land?
Sandrine Piau, soprano
Susan Manoff, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Henry Litolff (1818-1891)
Trío N°2, op.56 (1850)
Trío Leonore
Johann Peter Selmer (1844-1915)
Carnaval en Flandes, op.32, poema sinfónico (1910)
Orquesta Filarmónica de Oslo / Michail Jurowski
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Domenico Cimarosa
Concierto para oboe y orquesta de cuerdas
Alf Nilsson, oboe
Royal Swedish Chamber Orchestra / Mats Liljefors
Wolfgang Amadeus Mozart
Selección de la ópera Las bodas de Fígaro, K.492
Anna Tomowa-Sintow, soprano
Ileana Cotrubaş, mezzosoprano
Frederica von Stade, mezzosoprano
José van Dam, bajo-barítono
Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan
Joseph Joachim Raff
Suite para piano Nº3 en mi menor, op.72
Alexander Zolotarev, piano
19.00
Louis Moreau Gottschalk
Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos"
Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff
Francesco Antonio Bonporti
Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2
Luigi Mangiocavallo, violín
Claudio Ronco, chelo
Marco Mencoboni, clave
Frédéric Chopin
Fantasía sobre melodías polacas para piano y orquesta, en La mayor, op.13
Jan Lisiecki, piano
Orquesta NDR de la de la Filarmónica del Elba / Krzysztof Urbanski
20.00
La Gran Aldea (Australia)
Alfred Hill
Sinfonía Nº3 en si menor, “Australia”
Orquesta Sinfónica de Queenland / Wilfred Lehmann
Don Banks
Dos piezas para cuarteto de cuerdas
Cuarteto de Cuerdas de Sidney
Brenton Broadstock
Fortuna
The Kew Band / Mark Ford
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional