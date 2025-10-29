Programación Jueves 30 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Nils Lindberg

The weasel

Bagatelle

Marcus Klossek Electric Trio

Two way mirror

The greed

Lauren Koval

Embraceable you

More than you know

Taking a chance on love

00.30

La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Jean-Philippe Rameau

Las indias galantes. "Forets Paisibles"

Sabine Devieilhe, soprano

Samuel Boden, tenor

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Joseph Haydn

Sinfonía Nº88 en Sol mayor, Hob.I:88

Orquesta Estatal de Hungría / Ádám Fischer

Osvaldo Golijov

K'vakarat

Mijail Alexandrovich, canto

Cuarteto Kronos

Mijail Glinka

Vals-Fantasía

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev

Domenico Scarlatti

Sonata para piano en Fa sostenido mayor, L.35

Sonata para piano en Sol mayor, L.124

Vladimir Horowitz, piano

Franz Schubert

Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898

Trío Beaux Arts

Alban Berg

Cuatro piezas para clarinete y piano, op.5

Sabine Meyer, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

Johannes Brahms

Baladas para piano, op.10

Claudio Arrau, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

George Chadwick

Sinfonía Nº3 en Fa mayor

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº132 en sol menor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Evgeny Kissin, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº5 en Fa mayor

Cuarteto Melos

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.95

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Siete minués para orquesta, K.315

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlin

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos

Johann Strauss (hijo)

Vida de artista, vals op.316

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

07.00



Alessandro Rolla

Sinfonía en Re mayor

Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi

Joaquín Turina

Cuarteto con piano en la menor, op.67

Ensamble Nash

Leo Brouwer

Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt

Roberto Aussel, guitarra (guitarrista argentino)

George Frideric Handel

Concerto a due cori Nº3 en Fa mayor, Catálogo 334

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

08.00

Alexandre Tansman (compositor y pianista polaco, 1897-1986)

Concertino para oboe, clarinete y cuerdas

Laurent Decker, oboe

Jean-Marc Fessard, clarinete

Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº1 en Si bemol mayor, BWV 825

Rafal Blechacz, piano

Arturo Márquez

Danzón Nº3

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

09.00

Sergei Rachmaninov

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19

Alisa Weilerstein, chelo

Inon Barnatan, piano

Baldassare Galuppi

“La scusa”, cantata para contralto y orquesta

Sara Mingardo, contralto

L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

10.00

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

Edvard Grieg

Cuatro piezas para piano, op.1

Eva Knardahl, piano

Granville Bantock

Preludio de “La canción de las canciones”

Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Heinrich Schmelzer

Balletto dei zingari y Ciacona detta la bella zíngara

Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor

Gaspar Sanz

Canario

Hopkinson Smith, guitarra barroca

Lorenzo Allegri

“Canario”, del Quinto ballo, “Las ninfas del Sena”, del Primer libro de músicas

Gran Consort Li Strumenti / Gian Lucca Lastraioli

Jean-Baptiste Lully

“Canario”, de El burgués gentilhombre

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Louis Couperin

“Canario”, de la Suite en re menor para clave

Christopher Hogwood, clave

André Campra

“Canarios”, de la ópera-ballet La Europa galante

Capriccio Stravagante / Skip Sempé

Henry Purcell

Canario en Si bemol mayor para clave, ZT 677

Pieter Jan Belder, clave

Johann Sigismund Kusser

“Canario”, de la Suite N°5 para orquesta en Fa mayor

Musica Aeterna Bratislava / Peter Zajíček

Francesco Provenzale (c.1620-1704)

Apenas había resplandecido el amanecer, cantata

Anne Sophie von Otter, mezzosoprano

Coro y Ensamble Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Georg Philip Telemann

Tercer movimiento del Concierto en mi menor para flauta dulce, y flauta travesera

Michael Schneider, flauta dulce

Wilbert Hazelzet, flauta travesera

Musica Antiqua Köln / Reihnard Goebel

Georg Philip Telemann

Último movimiento del Trío sonata en re menor para flauta dulce, viola da gamba y continuo

Stefan Temmingh, flauta dulce

Domen Marinčič, viola da gamba

Daniel Rosin, chelo barroco

Wiebke Weidanz, clave

Georg Philip Telemann

Segundo movimiento del Concierto en fa mayor para violín

Elizabeth Wallfisch, violín

Orquesta Barroca Orfeo / Michi Gaiff

Georg Philip Telemann

Segundo movimiento del Cuarteto en Si bemol mayor (Concierto polaco)

Ensamble Rebel / Jörg-Michael Schwarz

12.00

El Clásico del Mediodía

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Emanuel Ax, piano

Cuarteto de Cleveland

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Murray Perahia, piano

Robert Schumann

Mignon‚ Kennst du das Land?

Sandrine Piau, soprano

Susan Manoff, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Henry Litolff (1818-1891)

Trío N°2, op.56 (1850)

Trío Leonore

Johann Peter Selmer (1844-1915)

Carnaval en Flandes, op.32, poema sinfónico (1910)

Orquesta Filarmónica de Oslo / Michail Jurowski

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swedish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de la ópera Las bodas de Fígaro, K.492

Anna Tomowa-Sintow, soprano

Ileana Cotrubaş, mezzosoprano

Frederica von Stade, mezzosoprano

José van Dam, bajo-barítono

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Joseph Joachim Raff

Suite para piano Nº3 en mi menor, op.72

Alexander Zolotarev, piano

19.00

Louis Moreau Gottschalk

Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos"

Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Frédéric Chopin

Fantasía sobre melodías polacas para piano y orquesta, en La mayor, op.13

Jan Lisiecki, piano

Orquesta NDR de la de la Filarmónica del Elba / Krzysztof Urbanski

20.00

La Gran Aldea (Australia)

Alfred Hill

Sinfonía Nº3 en si menor, “Australia”

Orquesta Sinfónica de Queenland / Wilfred Lehmann

Don Banks

Dos piezas para cuarteto de cuerdas

Cuarteto de Cuerdas de Sidney

Brenton Broadstock

Fortuna

The Kew Band / Mark Ford

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional