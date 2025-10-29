PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

29/10/2025

Programación Jueves 30 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz

Nils Lindberg
The weasel
Bagatelle

Marcus Klossek Electric Trio
Two way mirror
The greed

Lauren Koval
Embraceable you
More than you know
Taking a chance on love

00.30
La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Martha Argerich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Jean-Philippe Rameau
Las indias galantes. "Forets Paisibles"
Sabine Devieilhe, soprano
Samuel Boden, tenor
Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Joseph Haydn
Sinfonía Nº88 en Sol mayor, Hob.I:88
Orquesta Estatal de Hungría / Ádám Fischer

Osvaldo Golijov
K'vakarat
Mijail Alexandrovich, canto
Cuarteto Kronos

Mijail Glinka
Vals-Fantasía
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev

Domenico Scarlatti
Sonata para piano en Fa sostenido mayor, L.35
Sonata para piano en Sol mayor, L.124
Vladimir Horowitz, piano

Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898
Trío Beaux Arts

Alban Berg
Cuatro piezas para clarinete y piano, op.5
Sabine Meyer, clarinete
Oleg Maisenberg, piano

Johannes Brahms
Baladas para piano, op.10
Claudio Arrau, piano

Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10
Camerata Instrumental de Santa Cecilia

George Chadwick
Sinfonía Nº3 en Fa mayor
Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº132 en sol menor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde

Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Evgeny Kissin, piano

Luigi Cherubini
Cuarteto Nº5 en Fa mayor
Cuarteto Melos

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.95
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano

06.00
Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart
Siete minués para orquesta, K.315
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Gioachino Rossini
Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor
Ensamble Viena-Berlin

Erik Satie
Tres piezas en forma de pera
Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos

Johann Strauss (hijo)
Vida de artista, vals op.316
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

07.00

Alessandro Rolla
Sinfonía en Re mayor
Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi

Joaquín Turina
Cuarteto con piano en la menor, op.67
Ensamble Nash

Leo Brouwer
Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt
Roberto Aussel, guitarra (guitarrista argentino)

George Frideric Handel
Concerto a due cori Nº3 en Fa mayor, Catálogo 334
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

08.00

Alexandre Tansman (compositor y pianista polaco, 1897-1986)
Concertino para oboe, clarinete y cuerdas
Laurent Decker, oboe
Jean-Marc Fessard, clarinete
Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº1 en Si bemol mayor, BWV 825
Rafal Blechacz, piano

Arturo Márquez
Danzón Nº3
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

09.00

Sergei Rachmaninov
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19
Alisa Weilerstein, chelo
Inon Barnatan, piano

Baldassare Galuppi
“La scusa”, cantata para contralto y orquesta
Sara Mingardo, contralto
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

10.00

Antonin Dvorák
Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22
Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

Edvard Grieg
Cuatro piezas para piano, op.1
Eva Knardahl, piano

Granville Bantock
Preludio de “La canción de las canciones”
Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley

11.00
Los Caminos del Barroco

Johann Heinrich Schmelzer
Balletto dei zingari y Ciacona detta la bella zíngara
Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor

Gaspar Sanz
Canario
Hopkinson Smith, guitarra barroca

Lorenzo Allegri
“Canario”, del Quinto ballo, “Las ninfas del Sena”, del Primer libro de músicas
Gran Consort Li Strumenti / Gian Lucca Lastraioli

Jean-Baptiste Lully
“Canario”, de El burgués gentilhombre
Le Concert des Nations / Jordi Savall

Louis Couperin
“Canario”, de la Suite en re menor para clave
Christopher Hogwood, clave

André Campra
“Canarios”, de la ópera-ballet La Europa galante
Capriccio Stravagante / Skip Sempé

Henry Purcell
Canario en Si bemol mayor para clave, ZT 677
Pieter Jan Belder, clave

Johann Sigismund Kusser
“Canario”, de la Suite N°5 para orquesta en Fa mayor
Musica Aeterna Bratislava / Peter Zajíček

Francesco Provenzale (c.1620-1704)
Apenas había resplandecido el amanecer, cantata
Anne Sophie von Otter, mezzosoprano
Coro y Ensamble Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Georg Philip Telemann
Tercer movimiento del Concierto en mi menor para flauta dulce, y flauta travesera
Michael Schneider, flauta dulce
Wilbert Hazelzet, flauta travesera
Musica Antiqua Köln / Reihnard Goebel

Georg Philip Telemann
Último movimiento del Trío sonata en re menor para flauta dulce, viola da gamba y continuo
Stefan Temmingh, flauta dulce
Domen Marinčič, viola da gamba
Daniel Rosin, chelo barroco
Wiebke Weidanz, clave

Georg Philip Telemann
Segundo movimiento del Concierto en fa mayor para violín
Elizabeth Wallfisch, violín
Orquesta Barroca Orfeo / Michi Gaiff

Georg Philip Telemann
Segundo movimiento del Cuarteto en Si bemol mayor (Concierto polaco)
Ensamble Rebel / Jörg-Michael Schwarz

12.00
El Clásico del Mediodía

Robert Schumann
Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44
Emanuel Ax, piano
Cuarteto de Cleveland

Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Murray Perahia, piano

Robert Schumann
Mignon‚ Kennst du das Land?
Sandrine Piau, soprano
Susan Manoff, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Henry Litolff (1818-1891)
Trío N°2, op.56 (1850)
Trío Leonore

Johann Peter Selmer (1844-1915)
Carnaval en Flandes, op.32, poema sinfónico (1910)
Orquesta Filarmónica de Oslo / Michail Jurowski

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Domenico Cimarosa
Concierto para oboe y orquesta de cuerdas
Alf Nilsson, oboe
Royal Swedish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Wolfgang Amadeus Mozart
Selección de la ópera Las bodas de Fígaro, K.492
Anna Tomowa-Sintow, soprano
Ileana Cotrubaş, mezzosoprano
Frederica von Stade, mezzosoprano
José van Dam, bajo-barítono
Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Joseph Joachim Raff
Suite para piano Nº3 en mi menor, op.72
Alexander Zolotarev, piano

19.00

Louis Moreau Gottschalk
Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos"
Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff

Francesco Antonio Bonporti
Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2
Luigi Mangiocavallo, violín
Claudio Ronco, chelo
Marco Mencoboni, clave

Frédéric Chopin
Fantasía sobre melodías polacas para piano y orquesta, en La mayor, op.13
Jan Lisiecki, piano
Orquesta NDR de la de la Filarmónica del Elba / Krzysztof Urbanski

20.00
La Gran Aldea (Australia)

Alfred Hill
Sinfonía Nº3 en si menor, “Australia”
Orquesta Sinfónica de Queenland / Wilfred Lehmann

Don Banks
Dos piezas para cuarteto de cuerdas
Cuarteto de Cuerdas de Sidney

Brenton Broadstock
Fortuna
The Kew Band / Mark Ford

21.00
Música Nocturna

23.00
Industria Nacional