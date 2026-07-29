Programación Jueves 30 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Jamie Baum

In the light of day

Dreams

Lage Lund

En la orilla del mundo

Alice Carreri

Puttin’ on the Ritz

You fascinate me so

Two to tango

00.30

La Trasnoche Clásica

Igor Stravinsky

Concierto para dos pianos

Marc-André Hamelin y Leif Ove Andsnes, dúo de pianos

William Sterndale Bennett

Sinfonía en sol menor, op.43

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Jean Sibelius

Cinco piezas para piano, op.85, "Las flores"

Erik Tawaststjerna, piano

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Janet Hilton, clarinete;

Nobuko Imai, viola;

Roger Vignoles, piano

Sergei Prokofiev

Música para niños, op.65

Boris Berman, piano

Franz Anton Dimmler

Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor

Karl Schlechta, clarinete

Orquesta de Cámara de Kurpfalz / Jirí Malát

Claudio Monteverdi

Combate de Tancredi y Clorinda

Andrew King, tenor;

Emma Kirkby, soprano;

Paul Agnew, tenor

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Zdenek Fibich

Primavera, op.13. Poema sinfònico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Frédéric Chopin

Andante spianato y gran polonesa para piano y orquesta en Mi bemol mayor, op.22

Sergio Tiempo, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Eduardo Marturet

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº4 en La mayor, op.18, Nº5

Cuarteto Alban Berg

Edvard Grieg

Seis canciones, op.25

Solveig Kringelborn, soprano;

Malcolm Martineau, piano

Joseph Haydn

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Hob.VIIg: C1

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Fernando Sor

La calma, capricho para guitarra, op.50

Lex Eisenhardt, guitarra

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

John Jenkins

Fantasía-suite en mi menor

The Parley of instruments / Peter Holman

Paul Hindemith

Sinfonietta alegre para pequeña orquesta, op.4

Orquesta Sinfónica de Queensland / Werner Andreas Albert

Franz Liszt

Álbum de un viajero. Tercer libro. Paráfrasis, S.156, Nº17-Nº19

Leslie Howard, piano

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº2 en la menor, op.13

Cuarteto Melos

07.00

Y la mañana va

Johan Wagenaar (compositor y pedagogo holandés, 1862-1941)

“Cyrano de Bergerac”, obertura op.23, basada en la obra del dramaturgo francés Edmond Rostand

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

Franz Schubert

Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, Nº3

Alfred Brendel, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para violín y continuo en re menor, op.2, Nº3

Salvatore Accardo, violin

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Karl Goldmark

Ballet del tercer acto de la opera “La reina de Saba”

Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría / Adam Fischer

08.00



Joseph Haydn

Cuarteto Nº3 en Re mayor, op.1, Nº3

Cuarteto Tátrai

Charles Koechlin

Sonata para piano y flauta, op.52

Philippe Racine, flauta

Daniel Cholette, piano

Marc-Antoine Charpentier

Oratorio para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo

Ensamble Vocal e Instrumental Les Arts Florissants / William Christie

09.00



Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano en fa menor, op.120, Nº1

Alan Hacker, clarinete

Richard Burnett, piano

Franz Liszt

Prometeo, poema sinfónico

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Gabriel Pierné

Concierto para piano y orquesta

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

10.00

George Frideric Handel

Dos arias y dúo, de “Acis y Galatea”

Ian Bostridge, tenor

Kate Royal, soprano

Orquesta de la Era del iluminismo / Harry Ticket

Zoltán Kodály

Nueve piezas para piano, op.3

Kornél Zempléni, piano

Joaquín Turina

Danzas gitanas, op.55

Orquesta Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sigismund Kusser

Suite para orquesta N°3 en re menor, de El festín de las musas

Aura Musicale /Balázs Máté

Johann Jacob Froberger

Suite N°11 en Re mayor para teclado

Lars Ulrik Mortensen, clave

Georg Philipp Telemann

Obertura, coros en francés y Polonesa, de la ópera Orfeo

Isabelle Poulenard

Coro de Cámara RIAS

Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs

Jean-.Féry Rebel

Los caracteres de la danza, música de ballet

Los Músicos del Louvre / Mark Minkowski

Johann Georg Pisandel

Fantasía Imitación de los caracteres de la danza

Orquesta Barroca de Hamburgo / Gottfried von der Goltz

12.00

Al Mediodía

Carl Maria von Weber

Concierto en Fa mayor para fagot y orquesta

Karen Geoghegan, fagot

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Alberto Ginastera

“Danza de la moza donosa”, de Tres danzas argentinas, op.2, Nº2

Daniel Barenboim, piano

Alberto Ginastera

“Malambo”, del ballet Estancia, op.8

Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela “Simón Bolívar” / Gustavo Dudamel

Alberto Ginastera

Canción al árbol del olvido

Raúl Giménez, tenor

Nina Walker, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Marcha eslava, op.31, para orquesta

Orquesta Nacional de Rusia / Mijail Pletnev

Béla Bartók

Selección de los Cuarenta y cuatro dúos para dos violines

Itzhak Perlman y Pinchas Zuckerman, violín

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Franz Schmidt

Sinfonía N°2en Mi bemol mayor (1913)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Paavo Järvi

Sergei Bortkiewicz

Lamentaciones y consuelos, op.17, N°1 (1914)

Stephen Coombs, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

William Walton

Scapino, una obertura de comedia

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Si bemol mayor

Zoltán Tokos, guitarra

Cuarteto Danubius

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Sol Gabetta, chelo

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

19.00

George Frideric Handel

“Nell’armi e nell’amar”, de la ópera Deidamia

Vivica Genaux, mezzosoprano

Lawrence Zazzo, contratenor

Conjunto Instrumental Lautten Compagney / Wolfgang Katschner

Felix Mendelssohn

Tres caprichos

Martin Jones, piano

Hugo Alfvén

Suite del ballet El hijo pródigo

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Niklas Willén

20.00

Momentos Musicales

22.00

Complemento musical

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "Toque de Diana",

"Donde suenan las hermosas trompetas" y "El niño tamborilero"

Ian Bostridge, tenor;

Antonio Pappano, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Johann Pfeiffer

Concierto para viola da gamba, dos violines y continuo

Siegfried Pank, viola da gamba

Academia de Música Antigua / Christine Schornscheim

23.00

Johannes Brahms

Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18

Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

András Schiff, piano