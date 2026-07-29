PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

29/07/2026

Programación Jueves 30 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz

Jamie Baum
In the light of day
Dreams

Lage Lund
En la orilla del mundo

Alice Carreri
Puttin’ on the Ritz
You fascinate me so
Two to tango

00.30
La Trasnoche Clásica

Igor Stravinsky
Concierto para dos pianos
Marc-André Hamelin y Leif Ove Andsnes, dúo de pianos

William Sterndale Bennett
Sinfonía en sol menor, op.43
Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Jean Sibelius
Cinco piezas para piano, op.85, "Las flores"
Erik Tawaststjerna, piano

Max Bruch
Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83
Janet Hilton, clarinete;
Nobuko Imai, viola;
Roger Vignoles, piano

Sergei Prokofiev
Música para niños, op.65
Boris Berman, piano

Franz Anton Dimmler
Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor
Karl Schlechta, clarinete
Orquesta de Cámara de Kurpfalz / Jirí Malát

Claudio Monteverdi
Combate de Tancredi y Clorinda
Andrew King, tenor;
Emma Kirkby, soprano;
Paul Agnew, tenor
The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Zdenek Fibich
Primavera, op.13. Poema sinfònico
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Frédéric Chopin
Andante spianato y gran polonesa para piano y orquesta en Mi bemol mayor, op.22
Sergio Tiempo, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / Eduardo Marturet

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº4 en La mayor, op.18, Nº5
Cuarteto Alban Berg

Edvard Grieg
Seis canciones, op.25
Solveig Kringelborn, soprano;
Malcolm Martineau, piano

Joseph Haydn
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Hob.VIIg: C1
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Fernando Sor
La calma, capricho para guitarra, op.50
Lex Eisenhardt, guitarra

Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

John Jenkins
Fantasía-suite en mi menor
The Parley of instruments / Peter Holman

Paul Hindemith
Sinfonietta alegre para pequeña orquesta, op.4
Orquesta Sinfónica de Queensland / Werner Andreas Albert

Franz Liszt
Álbum de un viajero. Tercer libro. Paráfrasis, S.156, Nº17-Nº19
Leslie Howard, piano

Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº2 en la menor, op.13
Cuarteto Melos

07.00
Y la mañana va

Johan Wagenaar (compositor y pedagogo holandés, 1862-1941)
“Cyrano de Bergerac”, obertura op.23, basada en la obra del dramaturgo francés Edmond Rostand
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

Franz Schubert
Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, Nº3
Alfred Brendel, piano

Antonio Vivaldi
Sonata para violín y continuo en re menor, op.2, Nº3
Salvatore Accardo, violin
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave

Karl Goldmark
Ballet del tercer acto de la opera “La reina de Saba”
Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría / Adam Fischer

08.00

Joseph Haydn
Cuarteto Nº3 en Re mayor, op.1, Nº3
Cuarteto Tátrai

Charles Koechlin
Sonata para piano y flauta, op.52
Philippe Racine, flauta
Daniel Cholette, piano

Marc-Antoine Charpentier
Oratorio para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo
Ensamble Vocal e Instrumental Les Arts Florissants / William Christie

09.00

Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano en fa menor, op.120, Nº1
Alan Hacker, clarinete
Richard Burnett, piano

Franz Liszt
Prometeo, poema sinfónico
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Gabriel Pierné
Concierto para piano y orquesta
Jean-Efflam Bavouzet, piano
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

10.00

George Frideric Handel
Dos arias y dúo, de “Acis y Galatea”
Ian Bostridge, tenor
Kate Royal, soprano
Orquesta de la Era del iluminismo / Harry Ticket

Zoltán Kodály
Nueve piezas para piano, op.3
Kornél Zempléni, piano

Joaquín Turina
Danzas gitanas, op.55
Orquesta Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

11.00
Los Caminos del Barroco

Johann Sigismund Kusser
Suite para orquesta N°3 en re menor, de El festín de las musas
Aura Musicale /Balázs Máté

Johann Jacob Froberger
Suite N°11 en Re mayor para teclado
Lars Ulrik Mortensen, clave

Georg Philipp Telemann
Obertura, coros en francés y Polonesa, de la ópera Orfeo
Isabelle Poulenard
Coro de Cámara RIAS
Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs

Jean-.Féry Rebel
Los caracteres de la danza, música de ballet
Los Músicos del Louvre / Mark Minkowski

Johann Georg Pisandel
Fantasía Imitación de los caracteres de la danza
Orquesta Barroca de Hamburgo / Gottfried von der Goltz

12.00
Al Mediodía

Carl Maria von Weber
Concierto en Fa mayor para fagot y orquesta
Karen Geoghegan, fagot
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Alberto Ginastera
“Danza de la moza donosa”, de Tres danzas argentinas, op.2, Nº2
Daniel Barenboim, piano

Alberto Ginastera
“Malambo”, del ballet Estancia, op.8
Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela “Simón Bolívar” / Gustavo Dudamel

Alberto Ginastera
Canción al árbol del olvido
Raúl Giménez, tenor
Nina Walker, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Marcha eslava, op.31, para orquesta
Orquesta Nacional de Rusia / Mijail Pletnev

Béla Bartók
Selección de los Cuarenta y cuatro dúos para dos violines
Itzhak Perlman y Pinchas Zuckerman, violín

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)

Franz Schmidt
Sinfonía N°2en Mi bemol mayor (1913)
Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Paavo Järvi

Sergei Bortkiewicz
Lamentaciones y consuelos, op.17, N°1 (1914)
Stephen Coombs, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

William Walton
Scapino, una obertura de comedia
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Si bemol mayor
Zoltán Tokos, guitarra
Cuarteto Danubius

Robert Schumann
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129
Sol Gabetta, chelo
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

19.00

George Frideric Handel
“Nell’armi e nell’amar”, de la ópera Deidamia
Vivica Genaux, mezzosoprano
Lawrence Zazzo, contratenor
Conjunto Instrumental Lautten Compagney / Wolfgang Katschner

Felix Mendelssohn
Tres caprichos
Martin Jones, piano

Hugo Alfvén
Suite del ballet El hijo pródigo
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Niklas Willén

20.00
Momentos Musicales

22.00
Complemento musical

Gustav Mahler
Canciones del cuerno mágico de la juventud. "Toque de Diana",
"Donde suenan las hermosas trompetas" y "El niño tamborilero"
Ian Bostridge, tenor;
Antonio Pappano, piano

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alfred Brendel, piano

Johann Pfeiffer
Concierto para viola da gamba, dos violines y continuo
Siegfried Pank, viola da gamba
Academia de Música Antigua / Christine Schornscheim

23.00

Johannes Brahms
Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18
Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble

Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807
András Schiff, piano