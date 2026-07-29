Programación Jueves 30 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Jamie Baum
In the light of day
Dreams
Lage Lund
En la orilla del mundo
Alice Carreri
Puttin’ on the Ritz
You fascinate me so
Two to tango
00.30
La Trasnoche Clásica
Igor Stravinsky
Concierto para dos pianos
Marc-André Hamelin y Leif Ove Andsnes, dúo de pianos
William Sterndale Bennett
Sinfonía en sol menor, op.43
Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite
Jean Sibelius
Cinco piezas para piano, op.85, "Las flores"
Erik Tawaststjerna, piano
Max Bruch
Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83
Janet Hilton, clarinete;
Nobuko Imai, viola;
Roger Vignoles, piano
Sergei Prokofiev
Música para niños, op.65
Boris Berman, piano
Franz Anton Dimmler
Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor
Karl Schlechta, clarinete
Orquesta de Cámara de Kurpfalz / Jirí Malát
Claudio Monteverdi
Combate de Tancredi y Clorinda
Andrew King, tenor;
Emma Kirkby, soprano;
Paul Agnew, tenor
The Consort of Musicke / Anthony Rooley
Zdenek Fibich
Primavera, op.13. Poema sinfònico
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar
Frédéric Chopin
Andante spianato y gran polonesa para piano y orquesta en Mi bemol mayor, op.22
Sergio Tiempo, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / Eduardo Marturet
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº4 en La mayor, op.18, Nº5
Cuarteto Alban Berg
Edvard Grieg
Seis canciones, op.25
Solveig Kringelborn, soprano;
Malcolm Martineau, piano
Joseph Haydn
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Hob.VIIg: C1
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Fernando Sor
La calma, capricho para guitarra, op.50
Lex Eisenhardt, guitarra
Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi
John Jenkins
Fantasía-suite en mi menor
The Parley of instruments / Peter Holman
Paul Hindemith
Sinfonietta alegre para pequeña orquesta, op.4
Orquesta Sinfónica de Queensland / Werner Andreas Albert
Franz Liszt
Álbum de un viajero. Tercer libro. Paráfrasis, S.156, Nº17-Nº19
Leslie Howard, piano
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº2 en la menor, op.13
Cuarteto Melos
07.00
Y la mañana va
Johan Wagenaar (compositor y pedagogo holandés, 1862-1941)
“Cyrano de Bergerac”, obertura op.23, basada en la obra del dramaturgo francés Edmond Rostand
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly
Franz Schubert
Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, Nº3
Alfred Brendel, piano
Antonio Vivaldi
Sonata para violín y continuo en re menor, op.2, Nº3
Salvatore Accardo, violin
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave
Karl Goldmark
Ballet del tercer acto de la opera “La reina de Saba”
Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría / Adam Fischer
08.00
Joseph Haydn
Cuarteto Nº3 en Re mayor, op.1, Nº3
Cuarteto Tátrai
Charles Koechlin
Sonata para piano y flauta, op.52
Philippe Racine, flauta
Daniel Cholette, piano
Marc-Antoine Charpentier
Oratorio para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo
Ensamble Vocal e Instrumental Les Arts Florissants / William Christie
09.00
Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano en fa menor, op.120, Nº1
Alan Hacker, clarinete
Richard Burnett, piano
Franz Liszt
Prometeo, poema sinfónico
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Gabriel Pierné
Concierto para piano y orquesta
Jean-Efflam Bavouzet, piano
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
10.00
George Frideric Handel
Dos arias y dúo, de “Acis y Galatea”
Ian Bostridge, tenor
Kate Royal, soprano
Orquesta de la Era del iluminismo / Harry Ticket
Zoltán Kodály
Nueve piezas para piano, op.3
Kornél Zempléni, piano
Joaquín Turina
Danzas gitanas, op.55
Orquesta Ciudad de Granada / Juan de Udaeta
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Sigismund Kusser
Suite para orquesta N°3 en re menor, de El festín de las musas
Aura Musicale /Balázs Máté
Johann Jacob Froberger
Suite N°11 en Re mayor para teclado
Lars Ulrik Mortensen, clave
Georg Philipp Telemann
Obertura, coros en francés y Polonesa, de la ópera Orfeo
Isabelle Poulenard
Coro de Cámara RIAS
Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs
Jean-.Féry Rebel
Los caracteres de la danza, música de ballet
Los Músicos del Louvre / Mark Minkowski
Johann Georg Pisandel
Fantasía Imitación de los caracteres de la danza
Orquesta Barroca de Hamburgo / Gottfried von der Goltz
12.00
Al Mediodía
Carl Maria von Weber
Concierto en Fa mayor para fagot y orquesta
Karen Geoghegan, fagot
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
Alberto Ginastera
“Danza de la moza donosa”, de Tres danzas argentinas, op.2, Nº2
Daniel Barenboim, piano
Alberto Ginastera
“Malambo”, del ballet Estancia, op.8
Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela “Simón Bolívar” / Gustavo Dudamel
Alberto Ginastera
Canción al árbol del olvido
Raúl Giménez, tenor
Nina Walker, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Marcha eslava, op.31, para orquesta
Orquesta Nacional de Rusia / Mijail Pletnev
Béla Bartók
Selección de los Cuarenta y cuatro dúos para dos violines
Itzhak Perlman y Pinchas Zuckerman, violín
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Franz Schmidt
Sinfonía N°2en Mi bemol mayor (1913)
Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Paavo Järvi
Sergei Bortkiewicz
Lamentaciones y consuelos, op.17, N°1 (1914)
Stephen Coombs, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
William Walton
Scapino, una obertura de comedia
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Si bemol mayor
Zoltán Tokos, guitarra
Cuarteto Danubius
Robert Schumann
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129
Sol Gabetta, chelo
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini
19.00
George Frideric Handel
“Nell’armi e nell’amar”, de la ópera Deidamia
Vivica Genaux, mezzosoprano
Lawrence Zazzo, contratenor
Conjunto Instrumental Lautten Compagney / Wolfgang Katschner
Felix Mendelssohn
Tres caprichos
Martin Jones, piano
Hugo Alfvén
Suite del ballet El hijo pródigo
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Niklas Willén
20.00
Momentos Musicales
22.00
Complemento musical
Gustav Mahler
Canciones del cuerno mágico de la juventud. "Toque de Diana",
"Donde suenan las hermosas trompetas" y "El niño tamborilero"
Ian Bostridge, tenor;
Antonio Pappano, piano
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alfred Brendel, piano
Johann Pfeiffer
Concierto para viola da gamba, dos violines y continuo
Siegfried Pank, viola da gamba
Academia de Música Antigua / Christine Schornscheim
23.00
Johannes Brahms
Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18
Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807
András Schiff, piano