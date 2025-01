Programación Jueves 30 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Ferruccio Busoni

Variaciones y fuga sobre el Preludio op.28, Nº20 de Chopin, op.22 BV 213

Geoffrey Douglas Madge, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2

Trío Beaux Arts

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Manuel Cardoso

Magnificat secundi toni

European Vocal Ensamble / Philippe Herreweghe

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano

Charles Villiers Stanford

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.74

Anthony Marwood, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Joseph Haydn

Las estaciones. El otoño

Edith Mathis, soprano;

Siegfrid Jerusalem, tenor;

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Kronos

Jan Krtitel Tolar

Balletti a 4

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

Alexander Borodin

Petite suite (orquestación de Glazunov)

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky

Christoph Willibald Gluck

Ezio. "Pensa A Serbarmi, O Cara"

Bejun Mehta, contratenor

Akademie für Alte Musik Berlin / René Jacobs

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Arnold Bax

Nympholept

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano;

Akashi Ochi, mandolina;

Siegfried Goethel, trompeta;

Walter Meuter, contrabajo

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.82

Yefim Bronfman, piano

06.00

Y la mañana va

Albert Lortzing

Pieza de concierto en Mi mayor

Orquesta de la Radio y Televisión de Colonia / Ernst Theis

Theodor Kirchner

Cuatro piezas de las “Nuevas danzas de la cofradía de David”, op.17

Hiroko Maruko, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo Nº3 en Sol mayor

Trío Locatelli

Albert Roussel

Pequeña suite para orquesta, op.39

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Laurent Petitgirard



07.00

William Wallace (compositor y dramaturgo escocés, 1860-1940)

Preludio sobre “Las Euménides”, de Esquilo

Orquesta Sinfónica de la BBC / Martyn Brabbins

Edvard Grieg

Cuatro piezas para piano, op.1

Geir Henning Braaten, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.2, Nº4

Salvatore Accardo, violín

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Julius Fučik

Sueño ideal. Vals, op.69

Orquesta Filarmónica dela República Checa / Vaclav Neumann



08.00



Josef Myslivecek

Concierto para violín y orquesta en Re mayor

Shizuka Ishikawa, violín

Orquesta de Cámara Dvorák / Libor Pesek

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nro16 en Do mayor, K.545

Irina Mejoueva, piano

Gaetano Donizetti

Escena de la locura, de la ópera “Lucía de Lammermoor”

Sumi Jo, soprano

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Richard Bonynge

09.00



Robert Schumann

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Benjamin Britten

Sonata para chelo y piano en Do mayor

Gautier Capuçon, chelo

Frank Braley, piano

10.00

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº7 en Si bemol mayor, op.6, Nº7

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Felix Mendelssohn

Fantasía para piano en fa sostenido menor, op.28

Martin Jones, piano

Isaac Albéniz

Suite Iberia. Orquestación de Enrique Fernández Arbós

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

11.00

Música de Verano

Johann Sebastian Bach

Concierto italiano en Fa mayor, BWV 971

Jean Rondeau, clavecín

Gabriel Fauré

Suite Dolly, op. 56

Sergio Tiempo y Karin Lechner, piano a cuatro manos

Nino Rota

Sarabanda y toccata para arpa

Willy Postma, arpa

Leos Janácek

Cuento de hadas, para chelo y piano

Evzen Rattay, chelo

Radoslav Kvapil, piano

Claude Debussy

Syrinx

Judith Hall, flauta

12.00

Robert Schumann

Quinteto con piano en Si bemol mayor, op.44

Cuarteto Gringolts

Peter Laul, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, “El trino del diablo”

Chouchane Siranossian, violín

Jos van Immerseel, clavecín

Hector Berlioz

Obertura “El corsario”, op.21

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Piotr Ilich Chaikovsky

El lago de los cisnes, suite op.20a

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta Philharmonia / Janos Sandor

Niels Gade

Movimiento para trío en Si bemol mayor

Tre Musici

Luigi Boccherini

Quinteto para oboe y cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.45

Sarah Francis, oboe

Cuarteto Allegri

19.00

Henriette Bosmans

Concertino para piano y orquesta

Ronald Brautigam, piano

Orquesta de Cámara de la Radio de Holanda / Ed Spanjaard

Piotr Ilich Chaikovsky

“Tu silencio es incomprensible”, de la ópera Iolanta

Anna Netrebko, soprano

Rolando Villazón, tenor

Staatskapelle Dresden / Nicola Luisotti

Wilhelm Friedemann Bach

Sonata para viola y clave en do menor

Tomás Tichauer, viola

Mónica Cosachov, clave

William Boyce

Sinfonía Nº7 en Si bemol mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

20.00

Samuel Barber

Sonata para piano, op.26

Angela Brownridge, piano

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Sol Gabetta, chelo;

Bertrand Chamayou, piano

Antonio Caldara

Gianguir, emperador de los mongoles. "Tanto e con si gran pena"

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

Sol Gabetta, chelo

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

21.00

Franz Schubert

Trío Nº2 en Mi bemol, D.929

Trío Beaux Arts

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº56 en Re mayor, Hob.XVI:42, "Sonatas Bossler"

Alfred Brendel, piano

22.00

Gabriel Fauré

Pélleas et Mélisande, suite op.80 (orquestación de Charles Koechlin)

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Re mayor, K.285

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Carlos Chávez

Sinfonía N°2, “Sinfonía India”

New World Symphony / Michael Tilson Thomas

John Dowland

“Ahora, oh ahora debo partir”, del Primer libro de canciones (1597)

Rogers Covey-Crump, tenor

Jacob Lindberg, laúd

23.00

Franz Ignaz von Biber

Suite N°1, de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Franz Liszt

“El Valle de Obermann”, de Años de peregrinaje. Primer año. Suiza

Jorge Bolet, piano

Anders Hillborg

The Strand Settings (Canciones de hebras)

Renée Fleming, soprano

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Sakari Oramo