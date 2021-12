Programación Jueves 30 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Count Basie

Corner pocket

Sweetie cakes

Magic

Girls in Airports

Little baby monkey

Friends and allies

Randy Crawford

This bitter earth

Me, myself and I

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº4 en Re mayor, BWV 1069

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger

Sergei Rachmaninov

Cinco piezas de fantasía, op.3

Alexandre Tharaud, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº64 en Re mayor, op.76, Nº5 Hob.III:79

Cuarteto Cleveland

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº1 en do menor, op.11

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83

Jenö Jandó, piano

Orquesta de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Aaron Copland

Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas con arpa y piano

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Nacional Real de Escocia / Matthias Bamert

Alexander Borodin

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

07.00

Y la mañana va

Ludwig Van Beethoven

Canción del sacrificio, op.121b

Lorna Haywood, soprano

Ambrosian Singers

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Johannes Brahms

Trío para corno, violín y piano en mi bemol mayor, op.40

Marie-Luise Neunecker, corno

Frank Peter Zimmermann, violín

Wolfgang Sawallisch, piano

Darius Milhaud

Suite francesa

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

Robert Schumann

Fantasía en Do mayor, op.17

Piotr Anderszewski, piano

Ernest Chausson

“La flor de las aguas”, del Poema del amor y el mar, op.19

Janet Baker, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Evgeny Svetlanov

Anatol Liadov

Balada, op.21b

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Stephen Gunzenhauser

John Ireland

Decoraciones

Eric Parkin, piano

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Geir Henning Braaten, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.6, Nº1, Ryom 324

Pina Carmirelli, violín

I Musici

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Manuel de Falla

Interludio y danza de “La vida breve”

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

Carl Stamitz

Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Franz Klein y Erwin Klein, clarinetes

Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider

Leo Weiner (húngaro, 1885-1960)

Serenata para pequeña orquesta en fa menor, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)