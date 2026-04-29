Programación Jueves 30 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz
Django Reinhardt y Stéphane Grappelli
Honeysuckle Rose
Beyond the sea
Minor swing
Christian McBride's New Jawn
Obsequious
Cassandra Wilson
Blue light 'til dawn
You don't know what love is
00.30
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº3 en sol menor, BWV 808
Suite inglesa para clave Nº5 en mi menor, BWV 810
András Schiff, piano
Robert Schumann
Adagio y allegro, op.70 (versión para chelo y piano)
Sol Gabetta, chelo;
Bertrand Chamayou, piano
Igor Stravinsky
Oda. Canto elegíaco en tres partes
Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson
Frei Filipe da Madre de Deus
Antonya, Flaciquia, Gasipa
Hespèrion XXI - Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313
James Galway, flauta
Orquesta de cuerdas del Festival de Lucerna / Rudolf Baumgartner
Nicolai Rimsky-Korsakov
Capricho español, op.34
Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel
Johannes Brahms
Quinteto con clarinete en si menor, op.115
Paul Mayer, clarinete
Cuarteto Capuchón
Jules Massenet
El Cid: Ballet Suite
Orquesta Filarmónica Nacional de Londres / Richard Bonynge
Felix Mendelssohn
Concierto para violín, piano y orquesta de cuerdas en re menor
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano
Orpheus Chamber Orchestra
François Couperin
Octavo concierto para oboe y bajo continuo
Ensamble Couperin
Le goût réunis
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alfred Brendel, piano
Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown
Maurice Ravel
Mi madre la oca. Música de ballet
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Lili Boulanger
Reflets (Reflejos), para mezzosoprano y piano
Le retour (El retorno), para mezzosoprano y piano
Misuko Shirai, mezzosoprano;
Harmut Höll, piano
Edvard Grieg
Piezas líricas, op.38 (Libro Nº2)
Eva Knardahl, piano
07.00
Y la mañana va
Richard Wagner
Marcha Imperial
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian
Christian Cannabich
Sinfonía Nº49 en Fa mayor
Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada.
Howard Shelley, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº11
Ensamble Musica ad Rhenum
08.00
Arnold Bax
Preludio para una ocasión solemne
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley
Józef Wieniawsky
Polonesa triunfal, op.21
Julia Kociuban, piano
George Philipp Telemann
Suite para flauta, cuerdas y bajo continuo en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
Reinhold Gliere
“Escena y Danza de los Dedos de Oro” y “Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja
Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer
09.00
Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, op.106
Martin Jones, piano
Nikolai Rimsky Korsakov
Suite de la ópera “La doncella de nieve”
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Donald Johanos
Béla Bartók
Concierto para viola y orquesta
Karen Elaine, viola
Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho
10.00
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"
Cuarteto Alban Berg
Ferruccio Busoni
Sonatina para piano Nº2
Geoffrey Douglas Madge, piano
Paul-Agricole Genin
Carnaval de Venecia, op.14
Marc Grauwels, flauta
Orquesta de cámara de Waterloo / Ulysse Waterlot
11.00
Los Caminos del Barroco
Mogens Pedersen
Pavana en Re
Consortium Hafniense
Mogens Pedersen
Oh, qué suave beso, madrigal a cinco partes
Musica Ficta / Bo Holten
Mogen Pedersen
Ahora pedimos al Espíritu Santo. Paráfrasis del himno gregoriano, de la colección Prado espiritual (1620)
Veser Renaissance / Manfred Cordes
Thomas Baltzar
Pavana y gallarda en Do mayor
The Parley of Instruments / Roy Goodman y Peter Holman
Georg von Bertouch
Trío sonata N°12 en re menor
Ensamble Barroco de Bergen
Johann Henrik Freithoff
Trío sonata en Re mayor
Solistas de la Orquesta Barroca de Noruega
Johann Henrik Freithoff
Trío sonata en Sol mayor
Caroline Eidsten Dahl, flauta dulce
Ensamble Freithoff
Johan Daniel Berlin
Sinfonía en Do mayor a seis partes
Orquesta Barroca de Noruega / Gottfried von der Goltz
12.00
Al Mediodía
Howard Blake (1938)
Trío para flauta, clarinete y arpa, op.598
Ensamble Korros
Felx Mendelssohn
Capricho brillante en si menor para piano y orquesta, op.22
Howard Shelley, piano
London Mozart Players / Howard Shelley
Dionisio Aguado
Minué afandangado, op.15, para guitarra
Lorenzo Micheli, guitarra
Jacques Ibert
Divertimento, para orquesta
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Christian Sinding (1856-1941)
Sinfonía N°2 en Re mayor, op.83
Orquesta Filarmónica de la Radio del Norte de Alemania / Thomas Dausgaard
Ángel Rodamilans
Amor, El bálscamo, Vamos a Belén y El nombre de María, canciones
María Teresa Garrigosa, soprano
Patrycja Bronisz, violín
Emili Blasco, piano
Heino Eller
Crepúsculo, poema sinfónico
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Wilhelm Stenhammar
¡Excelsior!, obertura sinfónica, op.13
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Johann Nepomuk Hummel
Trío Nº6 en Mi mayor, op.83
Trío Parnassus
Giacomo Puccini
“Vedete io son fedele” y “Tu, tu, amore Tu” de la ópera Manon Lescaut
Aleksandra Kurzak, soprano
Roberto Alagna, tenor
Sinfonia Varsovia / Riccardo Frizza
19.00
Ástor Piazzolla
Suite Punta del Este para bandoneón, ensamble y orquesta de cuerdas
Daniel Binelli, bandoneón
Camerata Bariloche / Fernando Hasaj
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº16 en Do mayor, K.545
Robert Riefling, piano
Edvard Grieg
Andante con moto para violín, chelo y piano en do menor
Trío de Oslo
Francesco Manfredini
Concerto grosso en Do mayor, op.3, Nº12 "Concierto de Navidad"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
20.00
Momentos Musicales
22.00
Industria Nacional
Sergio Calligaris
Tres madrigales, op.13 (1979)
Maria Cecilia Rossetti, soprano
Sofia Mujametova, mezzosoprano
Antonio Amorosi, tenor
Sergio Calligaris, clave
Arturo Sacchetti, órgano y direción
Heitor Villa-Lobos
Bachiana Brasileira Nª4, para piano
Alma Petcherkjy, piano
Juan Vázquez
Zagaleja de lo verde y Soledad tengo de ti, villancicos
Anónimo
Alta reina soberana, villancicos
Juan Ponce
De la Resurrección, villancico
Anónimo
E la don don, villancico
Conjunto Pro Musica de Rosario / Cristián Hernán Larguía
Pablo Ortiz
Módica barbarie (2000)
Compañía Oblicua / Marcelo Delgado
23.00
Complemento musical
Antonin Dvorák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48
Academy of St. Martin in the Fields
Maurice Ravel
Mi madre la oca. Música de ballet
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit