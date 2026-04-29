Programación Jueves 30 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Django Reinhardt y Stéphane Grappelli

Honeysuckle Rose

Beyond the sea

Minor swing

Christian McBride's New Jawn

Obsequious

Cassandra Wilson

Blue light 'til dawn

You don't know what love is

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº3 en sol menor, BWV 808

Suite inglesa para clave Nº5 en mi menor, BWV 810

András Schiff, piano

Robert Schumann

Adagio y allegro, op.70 (versión para chelo y piano)

Sol Gabetta, chelo;

Bertrand Chamayou, piano

Igor Stravinsky

Oda. Canto elegíaco en tres partes

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Frei Filipe da Madre de Deus

Antonya, Flaciquia, Gasipa

Hespèrion XXI - Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313

James Galway, flauta

Orquesta de cuerdas del Festival de Lucerna / Rudolf Baumgartner

Nicolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Johannes Brahms

Quinteto con clarinete en si menor, op.115

Paul Mayer, clarinete

Cuarteto Capuchón

Jules Massenet

El Cid: Ballet Suite

Orquesta Filarmónica Nacional de Londres / Richard Bonynge

Felix Mendelssohn

Concierto para violín, piano y orquesta de cuerdas en re menor

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

Orpheus Chamber Orchestra

François Couperin

Octavo concierto para oboe y bajo continuo

Ensamble Couperin

Le goût réunis

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Maurice Ravel

Mi madre la oca. Música de ballet

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Lili Boulanger

Reflets (Reflejos), para mezzosoprano y piano

Le retour (El retorno), para mezzosoprano y piano

Misuko Shirai, mezzosoprano;

Harmut Höll, piano

Edvard Grieg

Piezas líricas, op.38 (Libro Nº2)

Eva Knardahl, piano

07.00

Y la mañana va

Richard Wagner

Marcha Imperial

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Christian Cannabich

Sinfonía Nº49 en Fa mayor

Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada.

Howard Shelley, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº11

Ensamble Musica ad Rhenum

08.00

Arnold Bax

Preludio para una ocasión solemne

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Józef Wieniawsky

Polonesa triunfal, op.21

Julia Kociuban, piano

George Philipp Telemann

Suite para flauta, cuerdas y bajo continuo en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Reinhold Gliere

“Escena y Danza de los Dedos de Oro” y “Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja

Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer

09.00

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, op.106

Martin Jones, piano

Nikolai Rimsky Korsakov

Suite de la ópera “La doncella de nieve”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Donald Johanos

Béla Bartók

Concierto para viola y orquesta

Karen Elaine, viola

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

10.00

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"

Cuarteto Alban Berg

Ferruccio Busoni

Sonatina para piano Nº2

Geoffrey Douglas Madge, piano

Paul-Agricole Genin

Carnaval de Venecia, op.14

Marc Grauwels, flauta

Orquesta de cámara de Waterloo / Ulysse Waterlot

11.00

Los Caminos del Barroco

Mogens Pedersen

Pavana en Re

Consortium Hafniense

Mogens Pedersen

Oh, qué suave beso, madrigal a cinco partes

Musica Ficta / Bo Holten

Mogen Pedersen

Ahora pedimos al Espíritu Santo. Paráfrasis del himno gregoriano, de la colección Prado espiritual (1620)

Veser Renaissance / Manfred Cordes

Thomas Baltzar

Pavana y gallarda en Do mayor

The Parley of Instruments / Roy Goodman y Peter Holman

Georg von Bertouch

Trío sonata N°12 en re menor

Ensamble Barroco de Bergen

Johann Henrik Freithoff

Trío sonata en Re mayor

Solistas de la Orquesta Barroca de Noruega

Johann Henrik Freithoff

Trío sonata en Sol mayor

Caroline Eidsten Dahl, flauta dulce

Ensamble Freithoff

Johan Daniel Berlin

Sinfonía en Do mayor a seis partes

Orquesta Barroca de Noruega / Gottfried von der Goltz

12.00

Al Mediodía

Howard Blake (1938)

Trío para flauta, clarinete y arpa, op.598

Ensamble Korros

Felx Mendelssohn

Capricho brillante en si menor para piano y orquesta, op.22

Howard Shelley, piano

London Mozart Players / Howard Shelley

Dionisio Aguado

Minué afandangado, op.15, para guitarra

Lorenzo Micheli, guitarra

Jacques Ibert

Divertimento, para orquesta

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Christian Sinding (1856-1941)

Sinfonía N°2 en Re mayor, op.83

Orquesta Filarmónica de la Radio del Norte de Alemania / Thomas Dausgaard

Ángel Rodamilans

Amor, El bálscamo, Vamos a Belén y El nombre de María, canciones

María Teresa Garrigosa, soprano

Patrycja Bronisz, violín

Emili Blasco, piano

Heino Eller

Crepúsculo, poema sinfónico

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Wilhelm Stenhammar

¡Excelsior!, obertura sinfónica, op.13

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº6 en Mi mayor, op.83

Trío Parnassus

Giacomo Puccini

“Vedete io son fedele” y “Tu, tu, amore Tu” de la ópera Manon Lescaut

Aleksandra Kurzak, soprano

Roberto Alagna, tenor

Sinfonia Varsovia / Riccardo Frizza

19.00

Ástor Piazzolla

Suite Punta del Este para bandoneón, ensamble y orquesta de cuerdas

Daniel Binelli, bandoneón

Camerata Bariloche / Fernando Hasaj

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº16 en Do mayor, K.545

Robert Riefling, piano

Edvard Grieg

Andante con moto para violín, chelo y piano en do menor

Trío de Oslo

Francesco Manfredini

Concerto grosso en Do mayor, op.3, Nº12 "Concierto de Navidad"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

20.00

Momentos Musicales

22.00

Industria Nacional

Sergio Calligaris

Tres madrigales, op.13 (1979)

Maria Cecilia Rossetti, soprano

Sofia Mujametova, mezzosoprano

Antonio Amorosi, tenor

Sergio Calligaris, clave

Arturo Sacchetti, órgano y direción

Heitor Villa-Lobos

Bachiana Brasileira Nª4, para piano

Alma Petcherkjy, piano

Juan Vázquez

Zagaleja de lo verde y Soledad tengo de ti, villancicos

Anónimo

Alta reina soberana, villancicos

Juan Ponce

De la Resurrección, villancico

Anónimo

E la don don, villancico

Conjunto Pro Musica de Rosario / Cristián Hernán Larguía

Pablo Ortiz

Módica barbarie (2000)

Compañía Oblicua / Marcelo Delgado

23.00

Complemento musical

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields

Maurice Ravel

Mi madre la oca. Música de ballet

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit