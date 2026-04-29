PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

29/04/2026

Programación Jueves 30 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz

Django Reinhardt y Stéphane Grappelli
Honeysuckle Rose
Beyond the sea
Minor swing

Christian McBride's New Jawn
Obsequious

Cassandra Wilson
Blue light 'til dawn
You don't know what love is

00.30
La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº3 en sol menor, BWV 808
Suite inglesa para clave Nº5 en mi menor, BWV 810
András Schiff, piano

Robert Schumann
Adagio y allegro, op.70 (versión para chelo y piano)
Sol Gabetta, chelo;
Bertrand Chamayou, piano

Igor Stravinsky
Oda. Canto elegíaco en tres partes
Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Frei Filipe da Madre de Deus
Antonya, Flaciquia, Gasipa
Hespèrion XXI - Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313
James Galway, flauta
Orquesta de cuerdas del Festival de Lucerna / Rudolf Baumgartner

Nicolai Rimsky-Korsakov
Capricho español, op.34
Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Johannes Brahms
Quinteto con clarinete en si menor, op.115
Paul Mayer, clarinete
Cuarteto Capuchón

Jules Massenet
El Cid: Ballet Suite
Orquesta Filarmónica Nacional de Londres / Richard Bonynge

Felix Mendelssohn
Concierto para violín, piano y orquesta de cuerdas en re menor
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano
Orpheus Chamber Orchestra

François Couperin
Octavo concierto para oboe y bajo continuo
Ensamble Couperin
Le goût réunis

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alfred Brendel, piano

Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Maurice Ravel
Mi madre la oca. Música de ballet
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Lili Boulanger
Reflets (Reflejos), para mezzosoprano y piano
Le retour (El retorno), para mezzosoprano y piano
Misuko Shirai, mezzosoprano;
Harmut Höll, piano

Edvard Grieg
Piezas líricas, op.38 (Libro Nº2)
Eva Knardahl, piano

07.00
Y la mañana va

Richard Wagner
Marcha Imperial
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Christian Cannabich
Sinfonía Nº49 en Fa mayor
Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd

Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada.
Howard Shelley, piano

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº11
Ensamble Musica ad Rhenum

08.00

Arnold Bax
Preludio para una ocasión solemne
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Józef Wieniawsky
Polonesa triunfal, op.21
Julia Kociuban, piano

George Philipp Telemann
Suite para flauta, cuerdas y bajo continuo en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Reinhold Gliere
“Escena y Danza de los Dedos de Oro” y “Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja
Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer

09.00

Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, op.106
Martin Jones, piano

Nikolai Rimsky Korsakov
Suite de la ópera “La doncella de nieve”
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Donald Johanos

Béla Bartók
Concierto para viola y orquesta
Karen Elaine, viola
Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

10.00

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"
Cuarteto Alban Berg

Ferruccio Busoni
Sonatina para piano Nº2
Geoffrey Douglas Madge, piano

Paul-Agricole Genin
Carnaval de Venecia, op.14
Marc Grauwels, flauta
Orquesta de cámara de Waterloo / Ulysse Waterlot

11.00
Los Caminos del Barroco

Mogens Pedersen
Pavana en Re
Consortium Hafniense

Mogens Pedersen
Oh, qué suave beso, madrigal a cinco partes
Musica Ficta / Bo Holten

Mogen Pedersen
Ahora pedimos al Espíritu Santo. Paráfrasis del himno gregoriano, de la colección Prado espiritual (1620)
Veser Renaissance / Manfred Cordes

Thomas Baltzar
Pavana y gallarda en Do mayor
The Parley of Instruments / Roy Goodman y Peter Holman

Georg von Bertouch
Trío sonata N°12 en re menor
Ensamble Barroco de Bergen

Johann Henrik Freithoff
Trío sonata en Re mayor
Solistas de la Orquesta Barroca de Noruega

Johann Henrik Freithoff
Trío sonata en Sol mayor
Caroline Eidsten Dahl, flauta dulce
Ensamble Freithoff

Johan Daniel Berlin
Sinfonía en Do mayor a seis partes
Orquesta Barroca de Noruega / Gottfried von der Goltz

12.00
Al Mediodía

Howard Blake (1938)
Trío para flauta, clarinete y arpa, op.598
Ensamble Korros

Felx Mendelssohn
Capricho brillante en si menor para piano y orquesta, op.22
Howard Shelley, piano
London Mozart Players / Howard Shelley

Dionisio Aguado
Minué afandangado, op.15, para guitarra
Lorenzo Micheli, guitarra

Jacques Ibert
Divertimento, para orquesta
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)

Christian Sinding (1856-1941)
Sinfonía N°2 en Re mayor, op.83
Orquesta Filarmónica de la Radio del Norte de Alemania / Thomas Dausgaard

Ángel Rodamilans
Amor, El bálscamo, Vamos a Belén y El nombre de María, canciones
María Teresa Garrigosa, soprano
Patrycja Bronisz, violín
Emili Blasco, piano

Heino Eller
Crepúsculo, poema sinfónico
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Wilhelm Stenhammar
¡Excelsior!, obertura sinfónica, op.13
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Johann Nepomuk Hummel
Trío Nº6 en Mi mayor, op.83
Trío Parnassus

Giacomo Puccini
“Vedete io son fedele” y “Tu, tu, amore Tu” de la ópera Manon Lescaut
Aleksandra Kurzak, soprano
Roberto Alagna, tenor
Sinfonia Varsovia / Riccardo Frizza

19.00

Ástor Piazzolla
Suite Punta del Este para bandoneón, ensamble y orquesta de cuerdas
Daniel Binelli, bandoneón
Camerata Bariloche / Fernando Hasaj

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº16 en Do mayor, K.545
Robert Riefling, piano

Edvard Grieg
Andante con moto para violín, chelo y piano en do menor
Trío de Oslo

Francesco Manfredini
Concerto grosso en Do mayor, op.3, Nº12 "Concierto de Navidad"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

20.00
Momentos Musicales

22.00
Industria Nacional

Sergio Calligaris
Tres madrigales, op.13 (1979)
Maria Cecilia Rossetti, soprano
Sofia Mujametova, mezzosoprano
Antonio Amorosi, tenor
Sergio Calligaris, clave
Arturo Sacchetti, órgano y direción

Heitor Villa-Lobos
Bachiana Brasileira Nª4, para piano
Alma Petcherkjy, piano

Juan Vázquez
Zagaleja de lo verde y Soledad tengo de ti, villancicos
Anónimo
Alta reina soberana, villancicos
Juan Ponce
De la Resurrección, villancico
Anónimo
E la don don, villancico
Conjunto Pro Musica de Rosario / Cristián Hernán Larguía

Pablo Ortiz
Módica barbarie (2000)
Compañía Oblicua / Marcelo Delgado

23.00
Complemento musical

Antonin Dvorák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48
Academy of St. Martin in the Fields

Maurice Ravel
Mi madre la oca. Música de ballet
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit