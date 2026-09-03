Programacion jueves 3 de septiembre

Jueves 03-09-26
00.00
Trasnoche Jazz
Anthony Ferrara
Early Spring
Belle Daze
Anthony Ferrara, saxo tenor
Bret Willmott
Omaha Celebration
Tania Grubbs
Everything I Love
Charade
I've Got the Sun in the Morning
00.30
Trasnoche Clásica
Domenico Scarlatti
Sonata para clave en fa menor, K.481
Sonata para clave en fa menor, K.239
Alexandre Tharaud, piano
Edward Elgar
Concierto para violín y orquesta en si menor, op. 61
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim
Robert Schumann
Poemas de la reina María Estuardo, op. 135
Linda Finnie, mezzosoprano
Anthony Legge, piano
Gerald Finzi
Cinco bagatelas para clarinete y piano
Gervase de Peyer, clarinete
Gwenneth Pryor, piano
Georg Philipp Telemann
Música para la mesa, 1ª parte. Obertura (suite orquestal) en mi menor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Antonín Dvořák
Cuarteto Nº 13 en Sol mayor, op. 106
Cuarteto Alban Berg
Johann Baptist Cramer
Sonata para piano en Fa mayor, op. 27, Nº 1
Ian Hobson, piano
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº 1 en Mi mayor, op. 49
James Galway, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Darius Milhaud
Sinfonía Nº 11, op. 384, «Romántica»
Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis
Johann Sebastian Bach
Sonata para viola de gamba y clave Nº 3 en sol menor, BWV 1029
Yo-Yo Ma, violonchelo
Kenneth Cooper, clave
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº 2 en fa menor, op. 21
Maria João Pires, piano
Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan
Jean Sibelius
Sinfonía Nº 7 en Do mayor, op. 105
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Domenico Cimarosa
Serenata para flauta y guitarra
James Galway, flauta
Kazuhito Yamashita, guitarra
Johannes Brahms
Tres intermezzos para piano, op. 117
Radu Lupu, piano
Gustav Mahler
Canciones Rückert
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner
Victor Herbert
Cinco piezas para chelo y orquesta
Lynn Harrell, chelo
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Piotr Ilich Chaikovsky
El voyevoda, balada sinfónica op. 78
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado
Louis Nicolas Clérambault
Píramo y Tisbe, cantata Nº 4 del Libro II de cantatas francesas
Jean-Paul Fouchecourt, tenor
Les Arts Florissants / William Christie
Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº 12 en do sostenido menor, S.244, Nº 12
Evgeny Kissin, piano
07.00
Y la mañana va
William Walton
Música para niños
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson
Georg Philipp Telemann
Obertura para tres oboes, tres violines y bajo continuo en Fa mayor
Hermann Rohrer y Horst Fischer, cornos
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº 1 en sol menor, op. 23
Seong-Jin Cho, piano
Sergei Rachmaninov
Sinfonía «Juventud»
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Vladimir Ashkenazy
8.00
Georg Frideric Handel
Cuatro arias del Acto I de la ópera «Amadigi di Gaula»
Nathalie Stutzmann, contralto
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
Leopold Kozeluch
Sinfonía en la menor, «A la francesa»
Concerto Köln / Werner Ehrhardt
Joseph Haydn
Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº 28
Trío Beaux Arts
9.00
Arthur Honegger
Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas
Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº 10 en Sol mayor, op. 96
Leonidas Kavakos, violín
Enrico Pace, piano
Antonio Lotti
Concierto para oboe d'amore, cuerdas y continuo en La mayor
Heinz Holliger, oboe d'amore
I Musici
10.00
Alexander Borodin
Petite suite
Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Gennady Rozhdestvensky
Wolfgang Amadeus Mozart
Rondó en Do mayor, K.485
Vladimir Horowitz, piano
Edward Elgar
Introducción y allegro para orquesta, op. 47
Capella Istropolitana / Adrian Leaper
11.00
Caminos del Barroco
Isaac Posch
Vulnerasti cor meum (Dañaste mi corazón)
Salzburger Hofmusik / Wolfgang Brunner
Johann Kaspar Kerll
Magnificat. Octavi toni, de la colección «Modulatio organica»
Adriano Falcioni, órgano
Johann Schmelzer
Sonata Nº 8 en re menor para violín y bajo continuo
Ricercar Consort
Daniel Speer
Fragmentos de La gaceta turco-musical
Markus Miesenberger
Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor
Johann Joseph Fux
«Desde el limbo ya te llama», del oratorio Jesucristo en el huerto
Alex Potter, contratenor
Ensamble La Fontaine / Catherine Motuz
12.00
Al Mediodía
Gerald Finzi
Cinco bagatelas para clarinete y piano
Michael Collins, clarinete
Michael McHale, piano
Johann Abraham Peter Schulz
Largo en do menor, para armónica de cristal
Ingeborg Emge, armónica de cristal
Leoš Janáček
Danza de Valaquia Nº 6
Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann
Leoš Janáček
Segundo movimiento de Juventud, para sexteto de vientos
Ensamble Linos
Leoš Janáček
Cuarto movimiento de la Sinfonietta
Orquesta Filarmónica de Viena / Charles Mackerras
Francesco Molino
Nocturno, op. 37, para flauta y guitarra
Angelo Ragno, flauta
Antonino Maddonni, guitarra
Aare Merikanto
Dos piezas para orquesta
Orquesta Filarmónica de Tampere / Tuomas Ollila
15.00
Música documental
Henryk Melcer-Szczawiński
Sonata para violín y piano en Sol mayor
Andrzej Gębski, violín
Joanna Lawrynowicz, piano
Jakob Adolf Hägg
Sinfonía nórdica en Mi bemol mayor, op. 2
Orquesta Sinfónica de Gävleborg / Göran Nilson
18.00
El regreso
Claudio Rebagliati
Rapsodia Peruana
Fort Worth Symphony Orchestra / Miguel Harth-Bedoya
Charles Valentin Alkan
Sonatina para piano en la menor, op. 61
Bernard Ringeissen, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº 13 en re menor, K.173
Cuarteto Festetics
19.00
Georges Bizet
Selección de la ópera Carmen
Elīna Garanča, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Karel Mark Chichon
Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op. 13, Nº 6
Han de Vries, oboe
Wouter Möller, chelo barroco
Bob Van Asperen, clave
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op. 33
Li-Wei Qin, chelo
Orquesta Filarmónica de Cámara de la República Checa / Michael Halász
Ludwig van Beethoven
Rondó para violín y piano en Sol mayor, WoO 41
David Garrett, violín
Bruno Canino, piano
22.00
Industria Nacional
Astor Piazzolla
Cinco piezas para guitarra («Campero», «Romántico», «Compadre», «Tristón» y «Acentuado»)
Roberto Aussel, guitarra
Carlos Cutaia
Paisaje nocturno, para piano, bajo eléctrico y computadora
Carlos Cutaia, piano y programación
Ezequiel Cutaia, bajo eléctrico
Georg Philipp Telemann
Burlesca de Don Quijote, suite orquestal en Sol mayor
Solistas de la Camerata Bariloche
23.00
Complemento musical
Carl Philipp Emanuel Bach
Trío sonata en do menor, H.579, Wq 161, Nº 1, «Sanguínea y melancólica»
Cuarteto Purcell
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº 23 en La mayor, K.488
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Kurt Weill
Cuatro canciones de Walt Whitman
Ian Bostridge, tenor
Antonio Pappano, piano