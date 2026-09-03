PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

03/09/2026

Programacion jueves 3 de septiembre

Jueves 03-09-26
00.00
Trasnoche Jazz

Anthony Ferrara
Early Spring
Belle Daze
Anthony Ferrara, saxo tenor

Bret Willmott
Omaha Celebration

Tania Grubbs
Everything I Love
Charade
I've Got the Sun in the Morning

00.30
Trasnoche Clásica

Domenico Scarlatti
Sonata para clave en fa menor, K.481
Sonata para clave en fa menor, K.239
Alexandre Tharaud, piano

Edward Elgar
Concierto para violín y orquesta en si menor, op. 61
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Robert Schumann
Poemas de la reina María Estuardo, op. 135
Linda Finnie, mezzosoprano
Anthony Legge, piano

Gerald Finzi
Cinco bagatelas para clarinete y piano
Gervase de Peyer, clarinete
Gwenneth Pryor, piano
Georg Philipp Telemann
Música para la mesa, 1ª parte. Obertura (suite orquestal) en mi menor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Antonín Dvořák
Cuarteto Nº 13 en Sol mayor, op. 106
Cuarteto Alban Berg

Johann Baptist Cramer
Sonata para piano en Fa mayor, op. 27, Nº 1
Ian Hobson, piano

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº 1 en Mi mayor, op. 49
James Galway, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Darius Milhaud
Sinfonía Nº 11, op. 384, «Romántica»
Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Johann Sebastian Bach
Sonata para viola de gamba y clave Nº 3 en sol menor, BWV 1029
Yo-Yo Ma, violonchelo
Kenneth Cooper, clave

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº 2 en fa menor, op. 21
Maria João Pires, piano
Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Jean Sibelius
Sinfonía Nº 7 en Do mayor, op. 105
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Domenico Cimarosa
Serenata para flauta y guitarra
James Galway, flauta
Kazuhito Yamashita, guitarra

Johannes Brahms
Tres intermezzos para piano, op. 117
Radu Lupu, piano

Gustav Mahler
Canciones Rückert
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner

Victor Herbert
Cinco piezas para chelo y orquesta
Lynn Harrell, chelo
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Piotr Ilich Chaikovsky
El voyevoda, balada sinfónica op. 78
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Louis Nicolas Clérambault
Píramo y Tisbe, cantata Nº 4 del Libro II de cantatas francesas
Jean-Paul Fouchecourt, tenor
Les Arts Florissants / William Christie

Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº 12 en do sostenido menor, S.244, Nº 12
Evgeny Kissin, piano

07.00
Y la mañana va
William Walton
Música para niños
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Georg Philipp Telemann
Obertura para tres oboes, tres violines y bajo continuo en Fa mayor
Hermann Rohrer y Horst Fischer, cornos
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Frédéric Chopin
Balada para piano Nº 1 en sol menor, op. 23
Seong-Jin Cho, piano

Sergei Rachmaninov
Sinfonía «Juventud»
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Vladimir Ashkenazy

8.00

Georg Frideric Handel
Cuatro arias del Acto I de la ópera «Amadigi di Gaula»
Nathalie Stutzmann, contralto
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Leopold Kozeluch
Sinfonía en la menor, «A la francesa»
Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Joseph Haydn
Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº 28
Trío Beaux Arts

9.00

Arthur Honegger
Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas
Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº 10 en Sol mayor, op. 96
Leonidas Kavakos, violín
Enrico Pace, piano

Antonio Lotti
Concierto para oboe d'amore, cuerdas y continuo en La mayor
Heinz Holliger, oboe d'amore
I Musici

10.00

Alexander Borodin
Petite suite
Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Gennady Rozhdestvensky

Wolfgang Amadeus Mozart
Rondó en Do mayor, K.485
Vladimir Horowitz, piano

Edward Elgar
Introducción y allegro para orquesta, op. 47
Capella Istropolitana / Adrian Leaper

11.00
Caminos del Barroco

Isaac Posch
Vulnerasti cor meum (Dañaste mi corazón)
Salzburger Hofmusik / Wolfgang Brunner

Johann Kaspar Kerll
Magnificat. Octavi toni, de la colección «Modulatio organica»
Adriano Falcioni, órgano

Johann Schmelzer
Sonata Nº 8 en re menor para violín y bajo continuo
Ricercar Consort

Daniel Speer
Fragmentos de La gaceta turco-musical
Markus Miesenberger
Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor

Johann Joseph Fux
«Desde el limbo ya te llama», del oratorio Jesucristo en el huerto
Alex Potter, contratenor
Ensamble La Fontaine / Catherine Motuz

12.00
Al Mediodía

Gerald Finzi
Cinco bagatelas para clarinete y piano
Michael Collins, clarinete
Michael McHale, piano

Johann Abraham Peter Schulz
Largo en do menor, para armónica de cristal
Ingeborg Emge, armónica de cristal

Leoš Janáček
Danza de Valaquia Nº 6
Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Leoš Janáček
Segundo movimiento de Juventud, para sexteto de vientos
Ensamble Linos

Leoš Janáček
Cuarto movimiento de la Sinfonietta
Orquesta Filarmónica de Viena / Charles Mackerras

Francesco Molino
Nocturno, op. 37, para flauta y guitarra
Angelo Ragno, flauta
Antonino Maddonni, guitarra

Aare Merikanto
Dos piezas para orquesta
Orquesta Filarmónica de Tampere / Tuomas Ollila

15.00
Música documental

Henryk Melcer-Szczawiński
Sonata para violín y piano en Sol mayor
Andrzej Gębski, violín
Joanna Lawrynowicz, piano

Jakob Adolf Hägg
Sinfonía nórdica en Mi bemol mayor, op. 2
Orquesta Sinfónica de Gävleborg / Göran Nilson

18.00
El regreso

Claudio Rebagliati
Rapsodia Peruana
Fort Worth Symphony Orchestra / Miguel Harth-Bedoya

Charles Valentin Alkan
Sonatina para piano en la menor, op. 61
Bernard Ringeissen, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº 13 en re menor, K.173
Cuarteto Festetics

19.00

Georges Bizet
Selección de la ópera Carmen
Elīna Garanča, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Karel Mark Chichon

Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op. 13, Nº 6
Han de Vries, oboe
Wouter Möller, chelo barroco
Bob Van Asperen, clave

Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op. 33
Li-Wei Qin, chelo
Orquesta Filarmónica de Cámara de la República Checa / Michael Halász

Ludwig van Beethoven
Rondó para violín y piano en Sol mayor, WoO 41
David Garrett, violín
Bruno Canino, piano

22.00
Industria Nacional

Astor Piazzolla
Cinco piezas para guitarra («Campero», «Romántico», «Compadre», «Tristón» y «Acentuado»)
Roberto Aussel, guitarra

Carlos Cutaia
Paisaje nocturno, para piano, bajo eléctrico y computadora
Carlos Cutaia, piano y programación
Ezequiel Cutaia, bajo eléctrico

Georg Philipp Telemann
Burlesca de Don Quijote, suite orquestal en Sol mayor
Solistas de la Camerata Bariloche

23.00
Complemento musical

Carl Philipp Emanuel Bach
Trío sonata en do menor, H.579, Wq 161, Nº 1, «Sanguínea y melancólica»
Cuarteto Purcell

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº 23 en La mayor, K.488
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Kurt Weill
Cuatro canciones de Walt Whitman
Ian Bostridge, tenor
Antonio Pappano, piano