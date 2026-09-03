Programacion jueves 3 de septiembre

Jueves 03-09-26

00.00

Trasnoche Jazz

Anthony Ferrara

Early Spring

Belle Daze

Anthony Ferrara, saxo tenor

Bret Willmott

Omaha Celebration

Tania Grubbs

Everything I Love

Charade

I've Got the Sun in the Morning

00.30

Trasnoche Clásica

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor, K.481

Sonata para clave en fa menor, K.239

Alexandre Tharaud, piano

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op. 61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Robert Schumann

Poemas de la reina María Estuardo, op. 135

Linda Finnie, mezzosoprano

Anthony Legge, piano

Gerald Finzi

Cinco bagatelas para clarinete y piano

Gervase de Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano

Georg Philipp Telemann

Música para la mesa, 1ª parte. Obertura (suite orquestal) en mi menor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Antonín Dvořák

Cuarteto Nº 13 en Sol mayor, op. 106

Cuarteto Alban Berg

Johann Baptist Cramer

Sonata para piano en Fa mayor, op. 27, Nº 1

Ian Hobson, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº 1 en Mi mayor, op. 49

James Galway, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Darius Milhaud

Sinfonía Nº 11, op. 384, «Romántica»

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº 3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo

Kenneth Cooper, clave

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº 2 en fa menor, op. 21

Maria João Pires, piano

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Jean Sibelius

Sinfonía Nº 7 en Do mayor, op. 105

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Domenico Cimarosa

Serenata para flauta y guitarra

James Galway, flauta

Kazuhito Yamashita, guitarra

Johannes Brahms

Tres intermezzos para piano, op. 117

Radu Lupu, piano

Gustav Mahler

Canciones Rückert

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner

Victor Herbert

Cinco piezas para chelo y orquesta

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Piotr Ilich Chaikovsky

El voyevoda, balada sinfónica op. 78

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Louis Nicolas Clérambault

Píramo y Tisbe, cantata Nº 4 del Libro II de cantatas francesas

Jean-Paul Fouchecourt, tenor

Les Arts Florissants / William Christie

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº 12 en do sostenido menor, S.244, Nº 12

Evgeny Kissin, piano

07.00

Y la mañana va

William Walton

Música para niños

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Georg Philipp Telemann

Obertura para tres oboes, tres violines y bajo continuo en Fa mayor

Hermann Rohrer y Horst Fischer, cornos

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº 1 en sol menor, op. 23

Seong-Jin Cho, piano

Sergei Rachmaninov

Sinfonía «Juventud»

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Vladimir Ashkenazy

8.00

Georg Frideric Handel

Cuatro arias del Acto I de la ópera «Amadigi di Gaula»

Nathalie Stutzmann, contralto

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Leopold Kozeluch

Sinfonía en la menor, «A la francesa»

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Joseph Haydn

Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº 28

Trío Beaux Arts

9.00

Arthur Honegger

Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas

Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº 10 en Sol mayor, op. 96

Leonidas Kavakos, violín

Enrico Pace, piano

Antonio Lotti

Concierto para oboe d'amore, cuerdas y continuo en La mayor

Heinz Holliger, oboe d'amore

I Musici

10.00

Alexander Borodin

Petite suite

Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Gennady Rozhdestvensky

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondó en Do mayor, K.485

Vladimir Horowitz, piano

Edward Elgar

Introducción y allegro para orquesta, op. 47

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

11.00

Caminos del Barroco

Isaac Posch

Vulnerasti cor meum (Dañaste mi corazón)

Salzburger Hofmusik / Wolfgang Brunner

Johann Kaspar Kerll

Magnificat. Octavi toni, de la colección «Modulatio organica»

Adriano Falcioni, órgano

Johann Schmelzer

Sonata Nº 8 en re menor para violín y bajo continuo

Ricercar Consort

Daniel Speer

Fragmentos de La gaceta turco-musical

Markus Miesenberger

Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor

Johann Joseph Fux

«Desde el limbo ya te llama», del oratorio Jesucristo en el huerto

Alex Potter, contratenor

Ensamble La Fontaine / Catherine Motuz

12.00

Al Mediodía

Gerald Finzi

Cinco bagatelas para clarinete y piano

Michael Collins, clarinete

Michael McHale, piano

Johann Abraham Peter Schulz

Largo en do menor, para armónica de cristal

Ingeborg Emge, armónica de cristal

Leoš Janáček

Danza de Valaquia Nº 6

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Leoš Janáček

Segundo movimiento de Juventud, para sexteto de vientos

Ensamble Linos

Leoš Janáček

Cuarto movimiento de la Sinfonietta

Orquesta Filarmónica de Viena / Charles Mackerras

Francesco Molino

Nocturno, op. 37, para flauta y guitarra

Angelo Ragno, flauta

Antonino Maddonni, guitarra

Aare Merikanto

Dos piezas para orquesta

Orquesta Filarmónica de Tampere / Tuomas Ollila

15.00

Música documental

Henryk Melcer-Szczawiński

Sonata para violín y piano en Sol mayor

Andrzej Gębski, violín

Joanna Lawrynowicz, piano

Jakob Adolf Hägg

Sinfonía nórdica en Mi bemol mayor, op. 2

Orquesta Sinfónica de Gävleborg / Göran Nilson

18.00

El regreso

Claudio Rebagliati

Rapsodia Peruana

Fort Worth Symphony Orchestra / Miguel Harth-Bedoya

Charles Valentin Alkan

Sonatina para piano en la menor, op. 61

Bernard Ringeissen, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº 13 en re menor, K.173

Cuarteto Festetics

19.00

Georges Bizet

Selección de la ópera Carmen

Elīna Garanča, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Karel Mark Chichon

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op. 13, Nº 6

Han de Vries, oboe

Wouter Möller, chelo barroco

Bob Van Asperen, clave

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op. 33

Li-Wei Qin, chelo

Orquesta Filarmónica de Cámara de la República Checa / Michael Halász

Ludwig van Beethoven

Rondó para violín y piano en Sol mayor, WoO 41

David Garrett, violín

Bruno Canino, piano

22.00

Industria Nacional

Astor Piazzolla

Cinco piezas para guitarra («Campero», «Romántico», «Compadre», «Tristón» y «Acentuado»)

Roberto Aussel, guitarra

Carlos Cutaia

Paisaje nocturno, para piano, bajo eléctrico y computadora

Carlos Cutaia, piano y programación

Ezequiel Cutaia, bajo eléctrico

Georg Philipp Telemann

Burlesca de Don Quijote, suite orquestal en Sol mayor

Solistas de la Camerata Bariloche

23.00

Complemento musical

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en do menor, H.579, Wq 161, Nº 1, «Sanguínea y melancólica»

Cuarteto Purcell

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº 23 en La mayor, K.488

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Kurt Weill

Cuatro canciones de Walt Whitman

Ian Bostridge, tenor

Antonio Pappano, piano