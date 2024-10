Programación Jueves 3 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Warren Wolf

Herzog

Saturn’s child

Thom Rotella

Georgia on my mind

Bria Skonberg

The beat goes on

Do you know what it means to miss New Orlwans

Sweet pea

00.30

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Siete variaciones para chelo y piano sobre un dueto de "La flauta mágica", WoO 46

Yo-Yo Ma, chelo;

Emanuel Ax, piano

Marc-Antoine Charpentier

Il faut rire et chanter - Dispute de bergers, H.484

Les Arts Florissants / William Christie

Béla Bartók

Suite de danzas

Gáber Gabos, piano

Louis Spohr

Doble cuarteto de cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20

Maurizio Pollini, piano

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3, op.46

Murray MacLachlan, piano

Francesco Bartolomeo Conti

Languet anima mea

Magdalena Kozená, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº2 para orquesta de câmara

Orquesta Nacional de la Radio de Francia / Heitor Villa-Lobos

Johannes Brahms

Dieciséis valses piano a cuatro manos, op.39

Dúo Crommelynck, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard

Bedrich Smetana

Sueños. Seis piezas características para piano

Peter Schmalfuss, piano

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Jean Hubeau, piano;

Raymond Galois-Montbrun, violín;

André Navarra, chelo

06.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Rapsodia húngara para orquesta Nº6 en Mi bemol mayor, "El carnaval de Pest"

Orquesta Sinfónica de Szeged / Tamás Pál

Francesco Geminiani

Sonata para chelo y continuo en re menor, op.5, Nº2

Alison McGillivray, chelo

David McGuinness, clave

Eligio Quinteiro, guitarra alto

Joseph Coruch, chelo

Vitezslav Novák (compositor checo, 1870-1949)

Recuerdos para piano, op.6

Antonín Kubalek, piano

Nikolai Rimsky-Korsakov

Allegro para orquesta de cuerdas

Camerata Bariloche / Elias Khayat



07.00

Vasily Kalinnikov

Intermezzo para orquesta Nº1 en fa sostenido menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Georges Bizet

Tres bocetos musicales para piano

Julia Severus, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y continuo en Sol mayor, op.3, Nº9

Roberto Michelucci, violín

I Musici

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Si bemol mayor

Ensamble Consortium Classicum



08.00



William Alwyn

Sinfonietta para cuerdas

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd Jones

Erik Satie

Doce pequeños corales

Aldo Ciccolini, piano

Luigi Cherubini

Obertura de concierto

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Gabriel Fauré

Cántico de Jean Racine, op.11

Coro y Orquesta de París / Paavo Järvi

09.00

Arnold Bax

Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311

Rafal Blechacz, piano

10.00

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Thea King, clarinete

Nobuko Imai, viola

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor, Hoboken 16, Nro.50

Rudolf Serkin, piano

Dmitri Shostakovich

Suite de Ballet para orquesta Nº1

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

Los Caminos del Barroco

Marc Antoine Charpentier

Preludio del Te Deum

Les Arts Florissants / William Christie

Johann Pachelbel

Canon Re mayor para dos violines y continuo

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Henry Purcell

« Rondó«, de la música incidental para Abdelazar o La venganza del moro

The Parley of Instruments / Peter Holman

Antonio Vivaldi

“Gloria in excelsis”, del Gloria en Re mayor

Coro de la Radio y Televisión Suiza

I Barocchisti / Diego Fasolis

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y orquesta en re menor

Xenia Löffler, oboe

Academia de Música Antigua de Berlín

Arcangello Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, “La Follia”

Elizabeth Wallfisch, violín;

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

Johann Sebastian Bach

“Aria”, de la Suite Nº3 en Re mayor para orquesta, BWV 1068

Concentus Musicus / Nikolaus Harnoncourt

Johann Sebastian Bach

“Jesús, alegría del hombre”, coro de la cantata Corazón, boca, hechos y vida, BWV 147

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Tom Koopman

George Frideric Handel

“Lascia ch’io pianga” (“Deja que llore”, de la ópera Rinaldo

Joyce Di Donato, mezzosoprano

Il Pomo d’Oro / Maxim Emelyanychev

George Frideric Handel

“Hornpipe”, de la Suite Música acuática

The English Concert / Trevor Pinnock

12.00

El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms

Sinfonía Nº1 en do menor, op.68

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Johannes Brahms

Romanza para piano en Fa mayor, op.118, Nº5

Radu Lupu, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Emil Hartmann (1836-1898)

Serenata para flauta, oboe, dos clarinetes, dos cornos, dos fagotes, chelo y contrabajo, op.43

Miembros de la Orquesta de Cámara de Randers

Rudolf Tobias (1873-1918)

Obertura trágica “Julio César” (1896)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Alfredo Carrasco

Cuarteto en mi menor

Cuarteto Latinoamericano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas de El príncipe Igor (registro en vivo)

Coro de la Ciudad de Birmingham

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sergiu Comissiona

Friedrich Kalkbrenner

Concierto para piano y orquesta Nº3 en la menor, op.85

Howard Shelley, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

19.00

Antonio Vivaldi

Concierto para cuatro violines y orquesta en si menor, R.580, op.3, Nº10

János Rolla, Kálmán Kostyál, Zoltán Tfirst, György Lovas, violines

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Joaquín Rodrigo

Cuatro madrigales amatorios

Maria Bayo, soprano

Juan Antonio Álvarez Parejo, piano

Franz Schubert

Cuarteto Nº11 en Mi mayor, D.353

Cuarteto Melos

John Marsh (compositor inglés 1752 – 1828)

Sinfonía Nº8 en Sol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

20.00

La Gran Aldea (Japón)

Humiwo Hayasaka

Obertura en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

Toshirō Mayuzumi

Bugaku, ballet en dos partes para orquesta

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Takuo Yuasa

Toru Takemitsu

Concierto para viola y orquesta, "Una cuerda alrededor del otoño"

Nobuko Imai, viola

Orquesta Saito Kinen / Seiji Ozawa

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Anónimo (troveros, s.XIII)

Gaite de la tor

Anónimo (Cancionero de la Colombina)

Propiñan de Melyor

Tradicionales sefaradíes

Una pastora yo amé y En la mar hay una torre

Anónimo (Códice Martínez Compañón)

Cachua La despedida

Ensamble Musica Ficta

Frédéric Chopin

Mazurca en la menor, op.17, N°4

Franz Liszt

“Paisaje”, N°3 de los Estudios de ejecución trascendental

Alexander Scriabin

Estudio en re sostenido menor, op.8, N°12, “Patético”

Sergei Prokofiev

“Sugestión diabólica”, N°4 de Cuatro piezas, op.4

Poldi Mildner, piano

Marcelo Koc

Divertimento para orquesta de cuerdas. Homenaje a Béla Bartók

Orquesta de Cámara Mayo / Mario Benzecry

Quique Sinesi

Sonidos de aquel día

Víctor Villadangos, guitarra