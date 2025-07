Programación Jueves 3 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

George Wallington

Serendipity

The ghostly lover

Up jumped the devil

Simon Phillips

You can’t but you can

Jimmy Whiterspoon

How long will it take to be a man

Trouble in mind

I’ll always be in love with you

00.30

La Trasnoche Clásica

Ottorino Respighi

Concerto all´antica para violín y orquesta

Ingolf Turban, violín

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Marcello Viotti

Johann Pachelbel

Suite para teclado en mi menor, T.309

Joseph Payne, clave

Ástor Piazzolla

Otoño porteño (arreglo para guitarra)

Silvia Costanzo, guitarra

Manuel Ponce

Cuatro danzas mexicanas para piano

David Witten, piano

Antonin Dvorák

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Orquesta de Cámara Orpheus

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Artur Schnabel, piano

Julius Fučik

Sueño ideal. Vals, op.69

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Ferruccio Busoni

Cuarteto en re menor, op.26

Cuarteto Pellegrini

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº6 en si menor, op.54

Orquesta Juvenil de Italia / Krzysztof Penderecki

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Julián Aguirre

Aires nacionales argentinos, op.17. Primer cuaderno

Alfredo Corral, piano

Jan Dismas Zelenka

Obertura concertante a 7 partes en Fa mayor, ZWV 188

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

06.00

Y la mañana va

Joachim Raff

Obertura de la ópera “La dama duende”

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave Nº4 en do menor, BWV 1017

Jaime Laredo, violín

Glenn Gould, piano

Giulio Briccialdi

Quinteto para vientos en Re mayor, op.124

Quinteto de vientos Avalon

Anton Bruckner

Obertura en sol menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Riccardo Chaily

07.00

Frederick Delius

Preludio de la ópera Irmelin

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Myer Fredman

Jean Sibelius

Malinconia, op.20

Torleif Thedéen, chelo

Folke Gräsbeck, piano

Marianna Martines (compositora austríaca, 1744-1812)

Concierto para clave y orquesta en Mi mayor

Nicoleta Paraschivescu, clave y dirección

Orquesta La Floridiana

Franz Asplmayr

Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, op.2, Nº1

Cuarteto Eybler



08.00

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca Nº3, op.47

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Stig Westerberg

Leopold Hofmann

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Tim Hugh, chelo y dirección

Orquesta Northern Sinfonia

Francis Poulenc

Sonata para clarinete y piano

Ronald van Spaendonck, clarinete

Alexandre Tharaud, piano



09.00

Jan Vaclav Vorisek

Sinfonía en Re mayor, op.24

Orquesta de Cámara de Escocia / Charles Mackerras

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Do mayor, Ryom.425 (original para mandolina)

László Szendrey-Karperm guitarra

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (compositor lituano, 1875-1911)

Cuatro preludios para piano

Müza Rubackyte, piano

10.00

Richard Wagner

El Idilio de Sigfrido

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Andris Nelsons

Karl Davydov

Tres piezas de salón para chelo y piano, op.30

Marina Tarasova, chelo

Alexander Polezhaev, piano

Johan Kvandal

Variaciones y fuga para orquesta, op.14

Orquesta Estatal de San Petersburgo / Alexander Kantorov

11.00

Los Caminos del Barroco

Tradicional

“Pasacalles”, del tratado Luz y norte, de Lucas Ruiz de Ribayaz (1677)

The Harp Consort / Andrew Lawrence King

Girolamo Frescobaldi

Cien variaciones en passacaglia (1637)

Rinaldo Alessandrini, clave

Claudio Monteverdi

“Lamento de la ninfa”, del Octavo libro de madrigales

Montserrat Figueras, soprano

Hespèrion XX / Jordi Savall

Johann Heinrich Schmelzer

Primer y segundo movimiento de la Sonata N°4, de las Sonatas para violín y continuo

Ensamble Les Barocoudas

Nathanael Schnittelbach

Chacona en La mayor

Ensamble Eco del Danubio

Antonio VIvaldi

“Lloro, gimo, suspiro y sufro”, de la cantata homónima, RV 675

Caterina Calvi, soprano

Ensamble Concerto Roberto Gini

Jean-Baptiste Lully

“Passacaille” del quinto acto de la tragedia lírica Armida (1687)

Les Arts Florissants / William Chistie

12.00

El Clásico del Mediodía

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Emanuel Ax, piano

Cuarteto de Cleveland

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Mischa Maisky, chelo

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Nicolai Medtner

Concierto N°2 en do menor para piano y orquesta, op.50 (1927)

NIcolai Medtner, piano

Orquesta Philarmonia de Londres / Issai Dobrowen

Nicolai Medtner

Seis canciones sobre poemas de Goethe, op.18 (1909) (“La seducción”, “El converso”, “Soledad”, “Mignon”, “La violeta” y “Canción vespertina del cazador”)

Ekaterina Evental, mezzosoprano

Frank Peters, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johann Strauss (hijo)

Marcha persa, op.289

Orquesta Strauss de Viena / Joseph Francek

Max Bruch

Fantasía escocesa para violín, arpa y orquesta, op.46

Maxim Fedotov, violín

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitri Yablonsky

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311

Rafał Blechacz, piano

19.00

Georg Philipp Telemann

Concierto para tres oboes y orquesta en Si bemol mayor

Peter Westermann, Michael Niesemann y Piet Dhont, oboes

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Ignaz Pleyel

Cuarteto para cuerdas en Re mayor, op.2, Nº6

Cuarteto Ensō

Pietro Mascagni

La ciudad eterna

Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda

20.00

La Gran Aldea (Estados Unidos)

Philip Glass

Cuarteto para cuerdas Nº4, “Brian Buczak”

Cuarteto de Cuerdas Kronos

Aaron Copland

Concierto para clarinete, arpa, piano y orquesta de cuerdas (escrito por encargo de Benny Goodman)

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Nacional de Escocia / Matthias Bamert

Leonard Bernstein

Tres danzas de On the Town

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

21.00

Música Nocturna

Frédéric Chopin

Veinticuatro preludios para piano, op.28

Rafał Blechacz, piano

Francesco Geminiani

Sonata para chelo y continuo en Do mayor, op.5, Nº3

Alison McGillivray, chelo

David McGuinness, clave

Eligio Quinteiro, guitarra alto

Joseph Crouch, chelo

22.00



Carl Nielsen

Sinfonía Nº5, op.50

Orquesta Sinfónica de Odense / Edward Serov

Leopold Mozart

Concierto para corno y orquesta en Re mayor

Barry Tuckwell, corno

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

23.00

Industria Nacional

Carlos López Buchardo

Escenas argentinas (1920)

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castagna

Juan Carlos Paz

Cuarta composición en los doce tonos (1938)

Alejandro Drago, violín

Juan Manuel Abras (1975)

Suite argentina (2001)

Ensamble Seventh Ritual Lamb