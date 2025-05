Programación Jueves 29 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Walt Dickerson

The cry

Elizabeth

Nils Petter Molvaer

Trip

Luciana Souza

Chega de saudade

No wonder

Se e tarde me perdoa

00.30

La Trasnoche Clásica

Heitor Villa-Lobos

Mazurka-Chôro, de la Suite popular brasileña para guitarra (arreglo para metales de Roger Harvey)

London Brass

Robert Schumann

Piezas de fantasía para piano, op.12

Murray Perahia, piano

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano en mi menor, op.108

Shlomo Mintz, violín

Yefin Bronfman, piano

Arthur Honeggger

Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta

Bournemouth Sinfonietta / Tamás Vásary

Richard Strauss

Llevo mi amor, op.32, Nº1

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera Penélope

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Dmitri Kabalevsky

Sonatina para piano en Do mayor, op.13, Nº1

Murray MacLachlan, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Trío Beaux Arts

William Byrd

Christ rising again

Rose Consort of viols / Red Byrd

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Kronos

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2

Maria João Pires, piano

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Gérard Caussé, viola

Paul Meyer, clarinete

François-René Duchable, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "Drum roll"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ernest Chausson

Pieza para chelo y piano, op.39

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Matthew Locke

Suite en sol menor

The Newberry Consort / Mary Springfels

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Giurana

Luigi Boccherini

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.12, Nº2

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Amy Beach

Quinteto con piano en fa sostenido menor, op.67

The Ambache

Diana Ambache, piano

06.00

Y la mañana va

Alexander Scriabin

Poema sinfónico en re menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko

Vincent D'Indy

Schumanniana, op.30 y Minuet sobre el nombre de Haydn, op.65

Michael Schäfer, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en do menor, Catálogo 161, Nº1

Cuarteto Purcell

Ernst Mielck (compositor finlandés, 1877-1899)

Pieza de concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.8

John Storgårds, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo



07.00

William Walton

Scapino, una obertura de comedia

Orquesta Filármónica de Londres / Bryden Thomson

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales

Bertrand Chamayou, piano



Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y orquesta de cámara Si bemol mayor, op.101

Karl Keister, clarinete

The Masterplayers / Richard Schumacher

Frederic Curzon

Suite Robin Hood

Orquesta Sinfónica de la Radio de Checoslovaquia / Adrian Leaper

08.00



Ottorino Respighi

Pastoral para violín y cuerdas

Ingolf Turban, violín

Orquesta de Cámara Inglesa / Marcello Viotti



Frederic Chopin

Dos valses op.34

Artur Rubinstein, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº8 en si menor, op.47

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi



09.00

Gordon Jacob

Suite para fagot y cuarteto de cuerdas

Daniel Smith, fagot

Cuarteto Coulll

Quique Sinesi (compositor argentino, 1960)

Dos piezas para guitarra: “El abrazo” y “Terruño”

Ignacio López, guitarra

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Trío Grieg



10.00

Florence Price (compositora y pianista estadounidense, 1887-1953)

Concierto para violín y orquesta Nro.2

Er-Gene Kahng, violín

Orquesta Filarmónica Janacek / Ryan Cockerham



Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hoboken 16, Nro.20

Emanuel Ax, piano

Franz Liszt

“La batalla de los Hunos”, poema sinfónico Nº11

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

11.00

Los Caminos del Barroco

George Frideric Handel

“Del incensario surge, gentil, ensortijado, el incienso hacia los cielos”, del oratorio Salomón

Gabrieli Consort & Players / Paul McCreesh

George Frideric Handel

“Cuán oscuros, oh Señor, son tus designios”, coro del oratorio Jefté

The Sixteen / Harry Christophers

George Frideric Handel

“Él envió una espesa oscuridad”, del oratorio Israel en Egipto

Coro Trinity Wall Street

Orquesta Barroca Trinity / Julian Wachner

George Frideric Handel

“Coro del ruiseñor”, del oratorio Salomón

Gabrieli Consort & Players / Paul McCreesh

George Frideric Handel

“Los pueblos oirán y temerán”, coro del oratorio Israel en Egipto

Coro Monteverdi

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

George Frideric Handel

“Con piadoso corazón y lengua sagrada resuena el nombre de su Hacedor”, coro del oratorio Salomón

Gabrieli Consort & Players / Paul McCreesh

George Frideric Handel

“Hallelujah”, coro del oratorio El Mesías

Coro de The English Concert

The English Concert / Trevor Pinnock

12.00

El Clásico del Mediodía

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48

Ian Bostridge, tenor;

Julius Drake, piano

Robert Schumann

Cuarteto con piano en Mi bemol mayor, op.47

Emanuel Ax, piano

Miembros del Cuarteto de Cleveland

Robert Schumann

De las Escenas infantiles: Ensoñación y El niño se duerme

Martha Argerich, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Fanny Mendelssohn

Oratorio sobre cuadros bíblicos (1831)

UIrіke Sοnntag, soprano

Robert WörIе, tenor

HeIene Schnеіderman, alto

WoIfgang Schöne, barítono

Coro y Orquesta Philharmonia de Stuttgart / HеImut WοIf

Paul Juon (1872-1940)

Letanías. Poema sinfónico para piano, violín y chelo, op.70 (1928)

Trío Boulanger

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johann David Heinichen (compositor alemán, 1683-1729)

Obertura para orquesta en Sol mayor, Seibel 205

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Clara Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.7

Isata Kanneh-Mason, piano

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Holly Mathieson

Franz Danzi

Quinteto de vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto de vientos Michael Thompson

19.00

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

Darius Milhaud

El buey sobre el tejado, op.58a

Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment

Nicolai Rimsky-Korsakov

Himno al sol y Aria de la Reine de Chmakha de El gallo de oro

Aida Garifullina, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Joseph Haydn

Trío Nº20 en Re mayor, Hob.XV:7

Trío 1790

20.00

La Gran Aldea (Estados Unidos)

Leonard Bernstein

Divertimento para orquesta

Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein

Anthony Newman

Concertino para piano y orquesta

Anthony Newman, piano

Orquesta Sinfónica de Pennylvania / Alan Birney

Dominick Argento

Selección del ciclo de canciones Del diario de Virginia Wolf

Märta Schéle, mezzosoprano

José Ribera, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Gabriel Fauré

Sonata para violín N°1 en La mayor, op.13

Alberto Lysy, violín

Elisabeth Westenholz, piano

Grabado en vivo en la Gliptoteca Ny Carlsberg, Copenhagen, Dinamarca, en 1883

Gerardo Gandini

Canciones tristes, para mezzosoprano, coro de niños y orquesta (2003)

Susana Moncayo, mezzosoprano

Coro de Niños del Teatro Colón

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Gerardo Gandini