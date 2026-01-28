Programación Jueves 29 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Intermezzo de las Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº6 en mi menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Bryden Thompson

Edvard Grieg

Piezas para piano según canciones originales, vol.2 op.52

Eva Knardahl, piano

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Sol Gabetta, chelo;

Hélène Grimaud, piano

Ignace Pleyel

Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor

Andrew Manze, violín;

Jaap der Linden, viola da gamba;

Richard Eggar, clave

Hubert Parry

Una suite inglesa

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

John Dowland

His golden locks Time hath to silver turned

Emma Kirkby, soprano;

Anthony Rooley, laúd

Felix Mendelssohn

Canción sin palabras para chelo y piano en Re mayor, op.109

Miklós Perenyi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

Alphons Diepenbrock

Suite sinfónica de Electra, música incidental para la tragedia de Sófocles (arreglo de Eduard Reeser)

Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

Alexander Scriabin

Diez mazurcas para piano, op.3

Nathalie Bera-Tagrine, piano

Robert Schumann

Cuarteto con piano en Mi bemol mayor, op.47

Emanuel Ax, piano

Miembros del Cuarteto de Cleveland

Modest Mussorgsky

Jovánchina. Preludio. "Amanecer en el Río Moscú"

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"

Vladimir Ashkenazy, piano

The Cleveland Orchestra / Vladimir Ashkenazy

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto de vientos Nº2 en re menor

Quinteto de Vientos Avalon

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en sol menor, op.49

Harriet Krijgh, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Louis Nicolas Clérambault

Píramo y Tisbe, cantata Nº4 del Libro II de cantatas francesas

Jean-Paul Fouchecourt, tenor

Les Arts Florissants / William Christie

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6

Alfred Brendel, piano

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en si menor, op.3, Nº4

Cuarteto Purcell

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa" (completada por Brian Newbould)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en Sol mayor, op.10, Nº2

Aurèle Nicolet, flauta;

Bruno Canino, piano

07.00

Y la mañana va

Heinrich Marschner

Obertura del melodrama “Alí Babá, o los 40 ladrones”, op.26

Orquesta de Cámara de Pardubice, República Checa / Darío Salvi

Rhené Emmanuel Batón (compositor y director francés, 1879-1940)

Sonata para violín y piano Nro.2, op.46

Leonardo Micucci, violín

Francesco Basanisi, píano

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Franz Schubert

Cinco minués y seis tríos, Deutsch 89

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

08.00



Ludwig Van Beethoven

Trío para clarinete, chelo y piano en Si bemol mayor, op.11

Leslie Craven, clarinete

Stjepan Hauser, chelo

Yoko Misumi, piano

Richard Strauss

Preludio al Acto I de la ópera “Guntram”, op.25

Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Christian Thielemann

Edward Tubin

Concierto para contrabajo y orquesta

Hakan Ehrén, contrabajo

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

09.00

Arthur Louriè (compositor y escritor ruso, 1892-1966)

Tres piezas para piano: Vals, Intermezzo y Pequeña suite en Fa mayor

Christian Erny, piano

Béla Bartók

Divertimento para orquesta de cuerdas

Ensamble de Cuerdas de Helsinki

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº6 en Sol mayor, op.5, Nº6

Elizabeth Wallfisch, violin

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave



10.00

Joaquín Rodrigo

Concierto pastoral, para flauta y orquesta

Patrick Gallois, flauta

Orquesta Philharmonia / Ion Marin

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.7, Nº6

Alfred Brendel, piano

Ferruccio Busoni

Marcha, de la Suite “Turandot”, op.41

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Samuel Wong

11.00

Música de Verano

Johann Sebastian Bach

Concierto italiano en Fa mayor, BWV 971

Jean Rondeau, clavecín

Gabriel Fauré

Suite Dolly, op. 56

Sergio Tiempo y Karin Lechner, piano a cuatro manos

Nino Rota

Sarabanda y toccata para arpa

Willy Postma, arpa

Leos Janácek

Cuento de hadas, para chelo y piano

Evzen Rattay, chelo

Radoslav Kvapil, piano

Claude Debussy

Syrinx

Judith Hall, flauta

12.00

Robert Schumann

Quinteto con piano en Si bemol mayor, op.44

Cuarteto Gringolts

Peter Laul, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, “El trino del diablo”

Chouchane Siranossian, violín

Jos van Immerseel, clavecín

Hector Berlioz

Obertura “El corsario”, op.21

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Piotr Ilich Chaikovsky

El lago de los cisnes, suite op.20a

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

François Couperin

“La francesa”, de Ordre Nº1 de Las naciones

Ensamble Musica ad Rhenum

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Miklós Rózsa

Concierto para violín y orquesta, op.24

Baiba Skride, violín

Orquesta Filarmónica de Tampere / Santtu-Matias Rouvali

Baldassare Galuppi

Sonata para flauta, oboe y bajo continuo en Sol mayor

Miembros del ensamble L'Opera Stravagante

Claude Debussy

Los elfos

Natalie Dessay, soprano

Philippe Cassard, piano

19.00

Ignaz Pleyel

Sinfonía en fa menor

Capella Istropolitana / Uwe Grodd

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Ensamble Consortium Classicum

Scott Joplin

The ragtime dance y Bethena

Itzhak Perlman, violín

André Previn, piano

20.00

Música de Verano

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº5 en Re mayor (1943)

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Nicola Matteis

Preludio en fantasía, Allegro, Aria melancólica, Giga, Aria amorosa, Aria y Fuga

Gli Incogniti

Amandine Beyer, violín y dirección

21.00

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor

Ödön Rácz, contrabajo

Orquesta de Cámara Franz Liszt

Emmanuel Chabrier

“Ballabile”, “Rondó campestre”, “Hoja de álbum” y “Aire de ballet”, de Cinco piezas póstumas para piano

Alain Planès, piano



Béla Bartók

Tres escenas aldeanas (1926)

Lois Winter, mezzosoprano

Joan Fuerstman, contralto

Camerata Singers

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez

Dietrich Buxtehude

Preludio para órgano en sol menor, BuxWV 163

Enzio Borsblom, órgano

22.00

Giulio Briccialdi (1818-1881)

Quinteto para vientos en Re mayor, op.124

Quinteto de Vientos Avalon

Alexander Glazunov

Stenka Razin, op.13, poema sinfónico

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Vincent Persichetti

Serenata Nº10 para flauta y arpa

Judith Hall, flauta

Elinor, Bennett, arpa

André Caplet

Marcha solemne para el centenario de la Villa Medici

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstam

23.00

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano

Antonio Vivaldi

Concerto grosso en sol menor, R.576, "para su alteza real de Sajonia"

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.496

Trío Beaux Arts