Programación Jueves 29 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
Johannes Brahms
Intermezzo de las Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano
Ralph Vaughan Williams
Sinfonía Nº6 en mi menor
Orquesta Sinfónica de Londres / Bryden Thompson
Edvard Grieg
Piezas para piano según canciones originales, vol.2 op.52
Eva Knardahl, piano
Claude Debussy
Sonata para chelo y piano, L.135
Sol Gabetta, chelo;
Hélène Grimaud, piano
Ignace Pleyel
Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer
Jean-Féry Rebel
Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor
Andrew Manze, violín;
Jaap der Linden, viola da gamba;
Richard Eggar, clave
Hubert Parry
Una suite inglesa
Capella Istropolitana / Adrian Leaper
John Dowland
His golden locks Time hath to silver turned
Emma Kirkby, soprano;
Anthony Rooley, laúd
Felix Mendelssohn
Canción sin palabras para chelo y piano en Re mayor, op.109
Miklós Perenyi, chelo
Zoltán Kocsis, piano
Alphons Diepenbrock
Suite sinfónica de Electra, música incidental para la tragedia de Sófocles (arreglo de Eduard Reeser)
Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk
Alexander Scriabin
Diez mazurcas para piano, op.3
Nathalie Bera-Tagrine, piano
Robert Schumann
Cuarteto con piano en Mi bemol mayor, op.47
Emanuel Ax, piano
Miembros del Cuarteto de Cleveland
Modest Mussorgsky
Jovánchina. Preludio. "Amanecer en el Río Moscú"
Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"
Vladimir Ashkenazy, piano
The Cleveland Orchestra / Vladimir Ashkenazy
Giuseppe Maria Cambini
Quinteto de vientos Nº2 en re menor
Quinteto de Vientos Avalon
Dmitri Kabalevsky
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en sol menor, op.49
Harriet Krijgh, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister
Louis Nicolas Clérambault
Píramo y Tisbe, cantata Nº4 del Libro II de cantatas francesas
Jean-Paul Fouchecourt, tenor
Les Arts Florissants / William Christie
Joseph Haydn
Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6
Alfred Brendel, piano
Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en si menor, op.3, Nº4
Cuarteto Purcell
Franz Schubert
Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa" (completada por Brian Newbould)
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Carl Maria von Weber
Sonata para flauta y piano en Sol mayor, op.10, Nº2
Aurèle Nicolet, flauta;
Bruno Canino, piano
07.00
Y la mañana va
Heinrich Marschner
Obertura del melodrama “Alí Babá, o los 40 ladrones”, op.26
Orquesta de Cámara de Pardubice, República Checa / Darío Salvi
Rhené Emmanuel Batón (compositor y director francés, 1879-1940)
Sonata para violín y piano Nro.2, op.46
Leonardo Micucci, violín
Francesco Basanisi, píano
Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Franz Schubert
Cinco minués y seis tríos, Deutsch 89
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky
08.00
Ludwig Van Beethoven
Trío para clarinete, chelo y piano en Si bemol mayor, op.11
Leslie Craven, clarinete
Stjepan Hauser, chelo
Yoko Misumi, piano
Richard Strauss
Preludio al Acto I de la ópera “Guntram”, op.25
Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Christian Thielemann
Edward Tubin
Concierto para contrabajo y orquesta
Hakan Ehrén, contrabajo
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
09.00
Arthur Louriè (compositor y escritor ruso, 1892-1966)
Tres piezas para piano: Vals, Intermezzo y Pequeña suite en Fa mayor
Christian Erny, piano
Béla Bartók
Divertimento para orquesta de cuerdas
Ensamble de Cuerdas de Helsinki
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo Nº6 en Sol mayor, op.5, Nº6
Elizabeth Wallfisch, violin
Richard Tunnicliffe, chelo
Paul Nicholson, clave
10.00
Joaquín Rodrigo
Concierto pastoral, para flauta y orquesta
Patrick Gallois, flauta
Orquesta Philharmonia / Ion Marin
Joseph Haydn
Andante con variaciones en fa menor, Hob.7, Nº6
Alfred Brendel, piano
Ferruccio Busoni
Marcha, de la Suite “Turandot”, op.41
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Samuel Wong
11.00
Música de Verano
Johann Sebastian Bach
Concierto italiano en Fa mayor, BWV 971
Jean Rondeau, clavecín
Gabriel Fauré
Suite Dolly, op. 56
Sergio Tiempo y Karin Lechner, piano a cuatro manos
Nino Rota
Sarabanda y toccata para arpa
Willy Postma, arpa
Leos Janácek
Cuento de hadas, para chelo y piano
Evzen Rattay, chelo
Radoslav Kvapil, piano
Claude Debussy
Syrinx
Judith Hall, flauta
12.00
Robert Schumann
Quinteto con piano en Si bemol mayor, op.44
Cuarteto Gringolts
Peter Laul, piano
Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, “El trino del diablo”
Chouchane Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clavecín
Hector Berlioz
Obertura “El corsario”, op.21
Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Piotr Ilich Chaikovsky
El lago de los cisnes, suite op.20a
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov
François Couperin
“La francesa”, de Ordre Nº1 de Las naciones
Ensamble Musica ad Rhenum
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Miklós Rózsa
Concierto para violín y orquesta, op.24
Baiba Skride, violín
Orquesta Filarmónica de Tampere / Santtu-Matias Rouvali
Baldassare Galuppi
Sonata para flauta, oboe y bajo continuo en Sol mayor
Miembros del ensamble L'Opera Stravagante
Claude Debussy
Los elfos
Natalie Dessay, soprano
Philippe Cassard, piano
19.00
Ignaz Pleyel
Sinfonía en fa menor
Capella Istropolitana / Uwe Grodd
Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Ensamble Consortium Classicum
Scott Joplin
The ragtime dance y Bethena
Itzhak Perlman, violín
André Previn, piano
20.00
Música de Verano
Ralph Vaughan Williams
Sinfonía Nº5 en Re mayor (1943)
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn
Nicola Matteis
Preludio en fantasía, Allegro, Aria melancólica, Giga, Aria amorosa, Aria y Fuga
Gli Incogniti
Amandine Beyer, violín y dirección
21.00
Carl Ditters von Dittersdorf
Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor
Ödön Rácz, contrabajo
Orquesta de Cámara Franz Liszt
Emmanuel Chabrier
“Ballabile”, “Rondó campestre”, “Hoja de álbum” y “Aire de ballet”, de Cinco piezas póstumas para piano
Alain Planès, piano
Béla Bartók
Tres escenas aldeanas (1926)
Lois Winter, mezzosoprano
Joan Fuerstman, contralto
Camerata Singers
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez
Dietrich Buxtehude
Preludio para órgano en sol menor, BuxWV 163
Enzio Borsblom, órgano
22.00
Giulio Briccialdi (1818-1881)
Quinteto para vientos en Re mayor, op.124
Quinteto de Vientos Avalon
Alexander Glazunov
Stenka Razin, op.13, poema sinfónico
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Vincent Persichetti
Serenata Nº10 para flauta y arpa
Judith Hall, flauta
Elinor, Bennett, arpa
André Caplet
Marcha solemne para el centenario de la Villa Medici
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstam
23.00
Franz Schubert
Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940
Imre Rohmann y András Schiff, piano
Antonio Vivaldi
Concerto grosso en sol menor, R.576, "para su alteza real de Sajonia"
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Sol mayor, K.496
Trío Beaux Arts