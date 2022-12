Programación Jueves 29 de Diciembre

Jueves 29-12-2022

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Charlie Byrd, Barney Kessel y Herb Ellis

Slow burn

Topsy

Mark Isham

Trapeze

Sophie Milman

Matchmaker, matchmaker

Like someone in love

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Camille Saint-Saëns

Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75

Lorraine McAslan, violín;

John Blakely, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "La Tempestad"

Maria João Pires, piano

Béla Bartók

Cuatro piezas para orquesta, op.12, Sz.51

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Max Reger

Variaciones para piano sobre un tema de Telemann, op.135

Jerzy Sterczynski, piano

César Franck

Quinteto con piano en fa menor

Michaël Levinas, piano

Cuarteto Ludwig

Robert Schumann

Las danzas de la cofradía de David para piano, op.6

Murray Perahia, piano

07.00

Y la mañana va

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

Hugo Alfven

La batalla de Breitenfeld, de la Suite orquestal Gustavo Adolfo II, op.49

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Wolfgang Amadeus Mozart

Casación en Si bemol mayor, K.99

Academy of St.Martin in the Fields / Nevlle Marriner

Fernando Sor

Divertimento para dos guitarras Nº1, op.34, "El coraje"

Ida Presti y Alexandre Lagoya, guitarras

Harald Saeverud

Variaciones sobre una canción campesina, op.15

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Ole Kristian Ruud

08.00



Carl Maria von Weber

Sonata para piano Nº2 en La bemol mayor, op.39

Paul Lewis, piano

Umberto Giordano

"Nemico della patria", del Acto III de la ópera Andrea Chenier

José van Dam, bajo-barítono

Orquesta Filarmónica de los Países del Loira / Marc Soustrot

Arthur Honegger

Concierto para chelo y orquesta

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

09.00



Max Reger

Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2

Nikolaus Friedrich, clarinet

Thomas Palm, piano

Franz Liszt

Prometeo, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Londres / Georg Solti

Gabriel Pierné

Concierto para piano y orquesta

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

10.00

George Frideric Handel

Dos arias y dúo, de “Acis y Galatea”

Ian Bostridge, tenor

Kate Royal, soprano

Orquesta de la Era del iluminismo / Harry Ticket

Zoltán Kodály

Nueve piezas para piano, op.3

Kornél Zempléni, piano

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto para vientos Nº3 en Fa mayor

Quinteto Aulos

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)