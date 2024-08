Programación Jueves 29 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Matthew Whitaker

The organ’s grinder swing

In the key of the universe

Norbert Susemihl All Stars

Over in the gloryland

I double dare you

Manu Le Prince

All through the night

Let’s fall in love

Just one of those things

00.30

La Trasnoche Clásica

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Georges Enescu

Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14

Ensamble de vientos de Bucarest / Constantin Silvestri

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, "Escocesa"

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Alexander Glazunov

Suite sobre el nombre Sacha, op.2

Tatjana Franová, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Do mayor, Hob.VII: h1

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Arnold Bax

Cuarteto Nº1 en Sol mayor

English String Quartet

Johann Sebastian Bach

Sonata para clave en re menor, BWV 964 (transcripción de la Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003)

Rosalyn Tureck, piano

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

George Frideric Handel

Sinfonía del Acto I de la ópera Saúl

The English Concert / Trevor Pinnock

César Franck

Preludio, coral y fuga para piano

Artur Rubinstein, piano

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº10 en Re mayor, G.483

Orchestra da Camera di Padova e del Veneto / Bruno Giurana

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en La mayor, op.49, Nº1

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Evgeny Kissin, piano

06.00

Y la mañana va

Ferdinando Paer (compositor italiano, 1771-1839)

Obertura de la opera “Leonora”

Orquesta Sinfónica de Baviera / Peter Maag

Johann Heinrich Smelzer

Sonata a cinque

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

Fanny Mendelssohn

Lied en Mi bemol mayor

Heather Schmidt, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Orquesta de Cámara Orpheus



07.00

Ottorino Respighi

Poema otoñal, para violín y orquesta

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

Adolf Schulz-Evler (compositor polaco, 1852 - 1905)

Arabescos sobre “El Danubio azul”, vals op.314

Jorge Bolet, piano

Grabación realizada en vivo en febrero de 1974

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Re mayor, op.7, Nº3

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Gustav Schreck (compositor y pedagogo alemán, 1849-1918)

Sonata para fagot y piano en mi bemol mayor, op.9

Karen Geoghegan, fagot

Philip Edward Fisher, piano

08.00

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandeburgués Nº6 en Si bemol mayor, BWV 1051

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Charles Tomlinson Griffes (compositor estadounidense, 1884 – 1920)

Tres retratos musicales, op.5

Garah Landes, piano

Arnold Bax

Música del ballet “Del crepúsculo al amanecer”

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

09.00

Camille Saint-Saëns

Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

Richard Wagner

“Fausto”, obertura de concierto

Orquesta del Festival de Londres / Julian Armstrong

Umberto Giordano

4to.y último acto de la ópera ”Andrea Chenier”

Patricia Racette, soprano

Marcelo Alvarez, tenor

Zeljko Lucic, barítono

Dwayne Croft, barítono

David Crawford, bajo-barítono

Orquesta del Metropolitan Opera de Nueva York / Gianandrea Noseda

10.00

Bela Bartok

Cuarteto para cuerdas Nº3

Cuarteto Takacs

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor

Rafal Blechacz, piano

Frederick Delius

La Feria de Brigg, una rapsodia inglesa

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

11.00

Los Caminos del Barroco

Jean-Baptiste Lully

Obertura de la tragedia lírica Alcestes

Les Talents Liriques / Christoph Rousset

Jean-Baptiste Lully

“Oh muerte, ven a poner fin a mi lamentable destino”, recitativo de Mérope, de la tragedia lírica Perseo

Salomé Haller, soprano

Les Talents Liriques / Christoph Rousset

Jean-Baptiste Lully

“Finalmente él está en mi poder”, monólogo de Armida, de la tragedia lírica Armida

Rinat Shaham, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Jean-Baptiste Lully

“Bosque frondoso, espesa tu sombra”, de la tragedia lírica Amadís

Cyril Auvity, tenor

Les Talents Liriques / Christoph Rousset

Jean-Baptiste Lully

Atys está demasiado feliz”, de la tragedia lírica Atys

Marie Lys, soprano

Les Talents Liriques / Christoph Rousset

Jean-Baptiste Lully

“Amantes, amad vuestras cadenas”, de la tragedia lírica Cadmo y Harmonia

Eva Zaïcik, soprano

Le Poème Harmonique / Vincent Dumaistre

Jean-Baptiste Lully

“Lamento del dios Pan”, de la tragedia lírica Isis

Edwin Crossley-Mercer, bajo

Cyril Auvity y Fabien Hyon

Les Talents Liriques / Christoph Rousset

Jean-Baptiste Lully

“Sueño de Atys”, de la tragedia lírica Atys

Les Arts Florissants / William Christie

Jean-Baptiste Lully

“Passacaglia” del quinto acto de la tragedia lírica Armida

Cyril Auvity, tenor

Coro de Cámara de Namur

Les Talents Liriques / Christoph Rousset

12.00

El Clásico del Mediodía

Claude Debussy

Petite Suite para piano a 4 manos, L.65

Dúo Crommelynck, piano a 4 manos

Gabriel Fauré

Dolly, suite para piano a cuatro manos, op.56

Karin Lechner y Sergio Tiempo, piano a cuatro manos

George Gershwin

Un americano en París (versión original para dos pianos)

Katia & Marielle Labècque, dúo de pianos

Ástor Piazzolla

Fuga y misterio

Emanuel Ax - Pablo Ziegler, pianos

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Heinrich von Herzogenberg (1843-1900)

Sonata Nº1 para chelo y piano, op.52

Claudius Hermann, chelo

Saiko Sasaki, piano

Sergei Taneyev

Juan de Damasco, op.1, cantata para coro mixto y orquesta (1884)

Coro de Cámara del Estado de Moscú

Orquesta Nacional de Rusia / Mijail Pletnev

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

El Regreso

Franz Liszt

Rapsodia húngara para dos pianos Nº1 en fa menor

Monika Egri, piano

Attila Pertis, piano

Jean-Baptiste Lully

Divertimento para voz y orquesta Nº3

Guillemete Laurens, mezzosoprano

Ensamble “Capriccio Stravagante” / Skip Sempé

Johannes Brahms

Primer movimiento de la Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Staatskapelle Berlín / Daniel Barenboim

Mariano Mores

Taquito militar

Alfredo Marcucci, bandoneón

Baltazar Benítez, guitarra

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

“Adagio”, tercer movimiento de la Serenata para trece instrumentos de viento Nº10 en Si bemol mayor, K.361, "Gran Partita"

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.44

Itzhak Perlman, violin

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Edvard Grieg

Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)

Cuarteto de Noruega

John Philip Sousa

Estrella y barras para siempre

Orquesta Boston Pops / Arthur Fiedler

20.00

La Gran Aldea (Polonia)

Andrzej Panufnik

Concierto para piano y orquesta

Ewa Pobłocka, piano

Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / Kazimierz Kord

Henryk Melcer

Sonata para violín y piano en Sol mayor

Andrzej Gębski, violín

Joanna Ławrynowicz, piano

Henryk Wieniawski

Estudio-capricho para dos violines en Mi bemol mayor, op.18, Nº5

Luis Michal, violín

Martha Carfi, violín

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Athos Palma

Nazdah, ópera en un acto (1924)

Luisa Sofía, soprano

Adriana Cantelli, mezzo soprano

José Crea, barítono

Horacio Mastrango, tenor

Ana María Osorio, soprano

Pindaro Hounau, bajo

Coro y Orquesta Estable del Teatro Colón / Juan Emilio Martini

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 29 de octubre de 1971

Enrrique Roel

Spin (2006)

Alejandro Drago, violín