Programación Jueves 28 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

J.J.Johnson

Hello young lovers

Gone with the wind

Oregon

On the rise

Cheryl Russell

East of the sun (West of the moon)

Misty

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Dmitri Shostakovich

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Sol mayor, op.126

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Maxim Shostakovich

Jean Sibelius

Sinfonía Nº4 en la menor, op.63

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Guillaume Dumanoir

Suite del ballet de Estocolmo

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Johannes Brahms

Danzas húngaras para piano a cuatro manos

Dúo Crommelynck

Franz Danzi

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en re menor, op.31

András Adorján, flauta

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Henry Butler

Sonata en sol menor

The Newberry Consort / Mary Springfels

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en la menor

Alexandre Tharaud, piano

Henryk Wieniawski

Leyenda para violín y piano, op.17

Miklos Szenthelyi, violín

07.00

Y la mañana va

Carl Nielsen

Obertura de “Cupido y el poeta”, op.54

Orquesta Sinfónica del Sur de Jutlandia / John Frandsen

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Re mayor, op.6, Nº7

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Franz Liszt

Venecia y Nápoles, cuatro piezas para piano, Catálogo Searle 159

Leslie Howard, piano

Albert Roussel

Concertino para chelo y orquesta, op.57

Jean-Guihen Queyras, chelo

Ensamble Orquestal de Paris / David Stern

Ludwig Van Beethoven

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor, op.71

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Gabriel Fauré

Cuatro nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Nikolai Rimsky Korsakov

“La Gran Pascua Rusa“, obertura op.36

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

Ottorino Respighi

Primero cuadro de la suite del ballet La astucia de Colombina

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adriano

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo continuo en La mayor, “La Piazza”

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.13

Hae-won Chang, piano

William Sterndale Bennett

Sinfonía en sol menor, op.43

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Georges Enescu

Dos impromptus para piano: en La bemol mayor y en Do mayor

Josu de Solaun, piano

François Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº8 de “Les goûts réunis”

Ensamble Couperin

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

