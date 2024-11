Programación Jueves 28 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Harold Vick

Trimmed in blue

Steppin’ out

Hiromi

Whiteout

Billy Eckstine

All right, ok, you win

In the still of the night

Ma, she’s making eyes at me

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Claudio Arrau, piano

Sergei Prokofiev

Romeo y Julieta, op.64: Romeo en la tumba de Julieta; La muerte de Tibaldo

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Eduardo Falú

Encaje antiguo

Néstor Benito, guitarra

Edward Elgar

Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en sol menor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"

Ensamble Rebel

Alban Berg

Adagio del Concierto de cámara para violín, piano y 13 instrumentos de viento (versión de violín, clarinete y piano)

Gidon Kremer, violín

Sabine Meyer, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Mitsuko Uchida, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Piotr Ilich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50

Trío Owon

Antonio Lotti

Concierto para oboe d'amore y orquesta en La mayor

Heinz Holliger, oboe d'amore

I Musici

Ferruccio Busoni

A la juventud, una serie de piezas para piano BV 254

Geoffrey Douglas Madge, piano

06.00

Y la mañana va

Enrique Granados

Romántica, danza española Nº9. Arreglo para metales de Eric Crees

Ensamble London Brass / Eric Crees

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas re menor, op.76, N2

Cuarteto Alban Berg

Franz Liszt

Estudio de ejecución trascendental en La bemol mayor, Searle 139, Nº9 "Ricordanza"

Claudio Arrau, piano

Paul Constantinescu (compositor rumano, que vivió entre 1909 y 1963)

“La balada del bandido”, para chelo y orquesta

Alexandra Gutu, chelo

Orquesta Filarmónica "Banatul" de Timisoara / Remus Georgescu

07.00

Sergei Prokofiev

"Desde que nos conocimos", vals de La guerra y la paz

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Johann Nepomuk Hummel

Introducción, tema y variaciones para trombón y orquesta, op.102

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer



Frédéric Chopin

Tres nocturnos: op.55 Nº2 en Mi bemol mayor, op.62 Nº1 en Si mayor y op.62 Nº2 en Mi mayor

María Joao Pires, piano

Giacomo Puccini

“Vogliatemi bene”, del Acto I de Madama Butterfly (arreglo para orquesta)

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Gabriel Fauré

Elegía para chelo y orquesta, op.24

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier

08.00

Leos Janacek

Cuarteto para cuerdas Nº1, “Sonata Kreutzer”, inspirado en la novela homónima de Leon Tolstoy, inspirada, a su vez, por la sonata de Beethoven.

Cuarteto Smetana

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nro.1 en Mi mayor, op.49

Patrick Gallois, flauta y dirección

Sinfonía Finlandia

Jean Sibelius

Cuatro piezas para violín y piano, op.78

Nils-Erik Sparf, violin

Bengt Forsberg, piano

09.00



Alphons Diepenbrock

Himno para violín y orquesta

Emmy Verhey, violín

Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

Ludwig van Beethoven

Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor

Christoph Eschenbach, piano

Norbert Brainin, violín

Peter Schidlof, viola

Martin Lovett, chelo

Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos, op.33a, de la ópera Peter Grimes

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein



10.00

Henry Purcell

Música para el funeral de la Reina María, z.860

Felicity Lott, soprano

Charles Brett, contratenor

Thomas Allen, bajo

Coro y Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Friedrich Hartmann Graf (compositor alemán, 1727 – 1795)

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Jan Vogler, chelo

Orquesta de cámara de Munich / Reinhard Goebel

Vincent D'Indy

Seis paráfrasis sobre canciones infantiles francesas, op.95

Michael Schäfer, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Heinrich Ignaz von Biber

Sonata representativa en La mayor, para violín y continuo

Reinhard Goebel, violín

Musica Antiqua Köln

Heinrich Ignaz von Biber

Plaudite tympana (Que suenen los tambores), motete a 54 partes vocales e instrumentales (1682)

Gabrieli Consort & Players / Paul McCreesh

Heinrich Ignaz von Biber

Suite Nº5 en Mi mayor de la colección Mensa sonora (1680)

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Heinrich Ignaz von Biber

Sonata del Rosario Nº10, “Crucifixión y muerte de Jesús”

Andrew Manze, violín

Richard Egarr, clave

Heinrich Ignaz von Biber

Laetatus sum, motete a siete partes

Max von Egmond y Jacques Villisech, bajos

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Heinrich Ignaz von Biber

Sonata para trompetas y continuo a siete partes

New London Consort / Philip Pickett

12.00

El Clásico del Mediodía

Gustav Mahler

Sinfonía Nº1 en Re mayor, "Titán"

Orquesta Sinfónica de Chicago / Sir Georg Solti

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Francesco Cilea (1866-1950)

Sonata para chelo y piano, op.38 (1888)

Massimo Macrì, chelo

Sandro Fuga, piano

Hans Pfitzner

Herr Oluf, op.12, balada con texto de Johann Gottfried Herder(1891)

Los duendes, op.14, balada con texto de August Kopisch (1903)

Helmut Grundmann, barítono

Orquesta Philharmonia del Noroeste de Alemania / Otto Tausk

Cécile Chaminade

“Meditación”, de Seis canciones sin palabras, op.76, Nº6

Lolita (Capricho español), op.54

Eric Parkin, piano

Cécile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta (1902)

James Galway, flauta

Orquesta Filarmónica Real de Londres / Charles Dutoit

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Julius Fučik

Marianella, obertura gitana, op.215

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº14 en do dostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de luna"

Maria João Pires, piano

Samuel Barber

Concierto para violín y orquesta, op.14

Mikhail Simonyan, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Kristjan Järvi

François Couperin

Les Barricades Mystérieuses (arreglo para guitarra barroca de once cuerdas)

Göran Söllscher, guitarra barroca de once cuerdas

19.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Ottorino Respighi

Los pájaros, suite para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Tamás Vásáry

Georges Bizet

“Habanera”; “Seguidilla” y “Canción del torero” de la ópera Carmen

Angela Gheorghiu, soprano

Roberto Alagna, tenor

Thomas Hampson, barítono

Coro Les Éléments

Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Florence Price

Adoración (arreglo para violín y piano)

Randall Goosby, violín

Zhu Wang, piano

20.00

La Gran Aldea (Rumania)

Paul Constantinescu

Concierto para violín y orquesta

Ștefan Ruha, violín

Orquesta Filarmónica de Cluj Napoca / Mircea Cristescu

Georges Enescu

Cuarteto con piano en re menor, op. 30

Yvonne Piedemonte, piano

Con miembros del Cuarteto de Cuerdas Voices

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Dietrich Buxtehhude

Sonata para violín en la menor, viola da gamba y continuo, op.1, Nº3

Manfredo Kraemer, violín

Juan Manuel Quintana, viola da gamba

Dane Roberts, violone

Dirk Börner, clave

Eduardo Bértola

Sueños y caídas (1990)

Aparicio Alfaro y Daniel Áñez García, piano

Héctor Berlioz

Noches de estío, op.7, ciclo de canciones

Régine Crespin, soprano

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en el Teatro Colón, el 5 de octubre de 1969

Gabriel Senanes

Oscuro silencio

Fernando Suárez Paz, violín

Achilles Liarmarkopoulos, trombón

Lisandro Adrover, bandoneón

Daniel Falasca, contrabajo

Nicolás Ledesma, piano