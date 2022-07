Programación Jueves 28 de Julio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Tigran Hamasyan

Ara resurrected

Wes Montgomery

All the way

My romance

God bless the child

Shakura S’Aida

He doesn’t care

No more trouble out of me

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Trío Fontenay

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en Mi bemol mayor, BWV 1006a (original en Mi mayor) (transcripción para guitarra)

Göran Söllscher, guitarra

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº6 en la menor

Cuarteto Melos

Sergei Rachmaninov

Etudes tableaux para piano, op.39

Howard Shelley, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.564

Trío Beaux Arts

07.00

Y la mañana va

Mihail Ippolitov Ivanov

Marcha de la guerra de Georgia, de los Bocetos del Cáucaso

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Ondrej Lenard

Georg Philipp Telemann

Cuarteto París Nº2, para flauta dulce, dos flautas, y bajo continuo en re menor

Ensamble Capella Savaria

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano en do menor, K.475

Mitsuko Uchida, piano

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales, para orquesta

Orquesta Royal Philharmonic / Andre Previn

08.00



Pablo Sarasate

Dos danzas españolas: Romanza Andaluza y Jota Navarra

Tianwa Yang, violín

Markus Hadulla, piano

Antonin Dvorak

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Orquesta de Cámara de los Balcanes / Toshio Yanagisawa

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nº1 en Fa mayor

Ensamble Viena-Berlín

09.00



Anton Rubinstein

Fantasía heroica, op.110

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Robert Stankovsky

Carlos Guastavino

Tres cantilenas argentinas: Nº1 “Santa Fe para no llorar”, Nº2 “Adolescencia” y Nº3 “Jacarandá”

Martin Jones, piano

Ernest Moeran

Nocturno, para barítono, coro y orquesta

Hugh Mackey, barítono

Orquesta del Ulster / Vernon Handley



10.00

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Alexis Weissenberg, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Mario Castelnuovo Tedesco

Platero y yo, op.190

Andrés Segovia, guitarra

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

