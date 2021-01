Programación Jueves 28 de Enero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Jeff Lashway

Get to the gate

Doxy

Pat Metheny Group

So may it secretly begin

Kinga Heming

Love me or leave me

Swingin’ machine

Mood Indigo

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

3.30

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor. Wq.165

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Sergei Prokofiev

Romeo y Julieta, op.64: Romeo en la tumba de Julieta; La muerte de Tibaldo

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Louis Clérambault

La musa de la ópera o los Caracteres líricos, cantata (selección)

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Béla Bartók

Concierto para orquesta

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Camille Saint-Saëns

Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

Arnold Bax

“Los bosques en Noviembre”, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Martha Argerich, piano

Nicolo Porpora

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas en Sol mayor

Susan Moses, chelo

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Max Reger

El violinista ermitaño, poema sinfónico op.128

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Claude Debussy

Peces de oro, del Segundo libro de Imágenes

Artur Rubinstein, piano

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Nikolai Roslavets (ruso, 1881-1944)

Sonata para viola y piano

Yuri Bashmet, viola

Mikhail Muntian, piano

Julius Fučik

Sueño ideal, vals, op.69

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Ludwig Van Beethoven

Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17

Hermann Baumann, corno

Leonard Hokanson, piano

Carl Nielsen

Suite Aladino

Coro y Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Franz Schubert

Dos momentos musicales, Deutsch 780, op.94, Nros.5 y 6

Lars Vogt, piano

Alexander Glazunov

Introducción y Escena I de la suite del ballet “Lady Soubrette”

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeny Svetlanov

Jacques Offenbach

Obertura de La Bella Helena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Friedrich Schwindl (violinista y compositor holandés, 1737 – 1786)

Sinfonía en Fa mayor, “Periódica”

Orquesta de Cámara de la Comunidad Europea / Jörg Faerber

Edvard Grieg

Tres piezas líricas, op.57

Mihail Pletnev, piano

Gioacchino Rossini

Sonata para cuerdas Nº3 en Do mayor

Orquesta de Cámara de Leningrado / Eduard Serov

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano Nº1 en Fa menor, op.80

Shlomó Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Richard Strauss

“Don Juan”, poema sinfónico sobre textos de Nikolaus Lenau, op.20

Orquesta Filarmónica de Munich / Valery Gergiev

Francois Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº5

Ensamble Couperin

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Complemento musical

Ferde Grofé

Suite El Gran Cañón

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / William Stromberg

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº4

Sonia Rubinsky, piano

Antonin Dvorák

Bosque silencioso, op.68, Nº5

Jacqueline Du Pré, chelo

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

15.00

Final de Juego (Adán Rowies)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las dos Carátulas (Nora Massi y elenco)

21.20

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.35

Complemento musical

Christoph Willibad Gluck

Escenas de las operas Iphigenia en Tauride – Orfeo y Euridice

Susan Graham, mezzo soprano

Orquesta de la Era del iluminismo / Harry Bicket…

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)