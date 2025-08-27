Programación Jueves 28 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Hot 8 Brass Band
Ghost town
Bingo Bango
Mulgrew Miller
Every time we say goodbye
Anne Walsh
Cinnamon & clove
So in love
Bumblee bee
00.30
La Trasnoche Clásica
Giovanni Battista Pergolesi
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor
Bettina Mussumeli, violín
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Georges Enescu
Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14
Ensamble de vientos de Bucarest / Constantin Silvestri
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, "Escocesa"
Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi
Alexander Glazunov
Suite sobre el nombre Sacha, op.2
Tatjana Franová, piano
Joseph Haydn
Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Do mayor, Hob.VII: h1
Jean-Pierre Rampal, flauta
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Arnold Bax
Cuarteto Nº1 en Sol mayor
English String Quartet
Johann Sebastian Bach
Sonata para clave en re menor, BWV 964 (transcripción de la Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003)
Rosalyn Tureck, piano
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor
Heinz Holliger, oboe
Thomas Füri, violín
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
George Frideric Handel
Sinfonía del Acto I de la ópera Saúl
The English Concert / Trevor Pinnock
César Franck
Preludio, coral y fuga para piano
Artur Rubinstein, piano
Luigi Boccherini
Concierto para chelo y orquesta Nº10 en Re mayor, G.483
Orchestra da Camera di Padova e del Veneto / Bruno Giurana
Jean Sibelius
Pelléas et Mélisande, op.46
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Max Reger
Sonata para clarinete y piano en La mayor, op.49, Nº1
Nikolaus Friedrich, clarinete;
Thomas Palm, piano
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3
Evgeny Kissin, piano
06.00
Y la mañana va
William Sterndale Bennett
Las náyades, obertura op.15
Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)
Jordi Savall, viola da gamba
Bruno Cocset, bajo de violín
Michael Behringer, clave
Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio para piano en si menor, K.540
Claudio Arrau, piano
Ernst Ludwig Leitner
Homenaje a Haydn
Orquesta Bruckner de Linz / Martin Sieghart
7.00
Bedrich Smetana
“Sarka”, poema sinfónico del ciclo Mi Patria
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann
Ludwig van Beethoven
Cuatro bagatelas, op.126
Bernard Roberts, piano
François Couperin
Concierto para oboe d’amore y bajo continuo Nº9, de los Nuevos conciertos
Ensamble Couperin
Piotr illych Tchaikovsky
Obertura en Fa mayor,
Orquesta Nacional de Rusia / Mikhail Pletnev
8.00
Francesco Cilea
Sonata para chelo y piano en Re mayor
Jacopo Di Tonno, chelo
Domenico Codispoti, piano
Emil Hartmann
Serenata para vientos, chelo y contrabajo en Si bemol mayor, op.43
Orquesta de Cámara de Randers, Dinamarca
Johannes Brahms
“Canciones de amor”, valses para coro y orquesta, op.52
Ensamble Vocal Michel Piquemal
Ensamble Orquestal de París / Armin Jordan
9.00
Cipriani Potter (pianista y compositor inglés, que vivió entre 1792 y 1871)
Concierto para piano y orquesta Nro.4 en Mi mayor
Howard Shelley, piano y dirección
Orquesta Sinfónica de Tasmania
Federico Moreno Torroba
Sonatina para guitarra
Ernesto Bitetti, guitarra
Joseph Haydn
Trío para baryton, viola y chelo en Re mayor, Hoboken 16, Nro.45
Balász Kakuk, baryton (instrumento de 6 o 7 cuerdas del siglo 18, de la familia de la viola da gamba)
Péter Lukács, viola
Tibor Párkányi, chelo
10.00
Jozef Wieniawski (compositor y director polaco, 1837-1912, hermano de Henryk Wieniawski)
Sinfonía en Re mayor, op.49
Orquesta Filarmónica Arthur Rubinstein / Pawel Przytocki
Franz Schubert
Sonata para piano Nro.14 en la menor, op.143, Deutsch 784
Young Ah Tak, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
Sigismondo D’India
Languidece ante tu languidez, madrigal para dos voces y continuo
Ensamble Vivante
Claudio Monteverdi
”Pur ti miro” (”Aún te miro”), del último acto de La coronación de Popea
Nuria Real, soprano
Philippe Jaroussky, contratenor
Ensamble L’Arpeggiata / Christina Pluhar
Agostino Steffani
Lo considero infalible, para dos voces y continuo
Emőke Baráth, soprano
Colin Balzer, tenor
Ensamble de Cámara del Festival de Música Antigua de Boston /
Paul O'Dette y Stephen Stubbs
Jean Baaptiste Lully
”Aire de danza, Dúo de las pastoras y Aria y coro”, del cuarto acto de la tradedia lírica Teseo
Marc Malomot, tenor
Mireille Lebel, soprano
Coro y Ensamble de Cámara del Festival de Música Antigua de Boston / Paul O'Dette
Henry Purcell
”Dos hijas de esta antigua corriente”, de la semi ópera Rey Arturo
Julia Gooding y Linda Perilo, sopranos
The English Concert / Trevor Pinnock
Henry Purcell
”¡A las armas, a las armas!”, de la música incidental para Bonduca
James Bowman, contratenor
Christopher Keyte, bajo
Academy of Ancient Music / Christopher Hoogwood
Henry Purcell
”Por qué, mi Dafne, por qué lamentarse”, diálogo
Emma Kirkby, soprano
David Thomas, bajo
Christopher Keyte, bajo
Academy of Ancient Music / Christopher Hoogwood
George Frideric Handel
"Per abbatter il rigore" (“Para abatir la pena”), de la cantata Aminta e Fillide
Lea Desandre y Sabine Devieilhe
Le Concert d’Astrèe / Emmanuelle Haïm ·
12.00
El Clásico del Mediodía
Piotr Ilich Chaikovsky
La tempestad, fantasía sinfónica en fa menor sobre textos de Shakspeare op.18
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado
Hector Berlioz
Lélio o el retorno a la vida, op.14bis. Mov.VI: “Fantasía sobre la Tempestad de Shakespeare”
Orquesta Sinfónicade San Francisco / Michael Tilson Thomas
Coro de la Orquesta Sinfónica de San Francisco
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "La Tempestad"
Maria João Pires, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental
Hugo Wolf
Penthesilea, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Otto Gerdes
Giuseppe Martucci
Tema y variaciones en Mi bemol mayor, op.58, para piano (primera edición)
Francesco Caramiello, piano
Giuseppe Martucci
“Giga, op.61, N°3 (versión orquestal)
Orquesta Sinfónica de Roma / Francesco La Vecchia
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
William Walton
Scapino, una obertura de comedia
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Si bemol mayor
Zoltán Tokos, guitarra
Cuarteto Danubius
Robert Schumann
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129
Sol Gabetta, chelo
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini
19.00
George Frideric Handel
“Nell’armi e nell’amar”, de la ópera Deidamia
Vivica Genaux, mezzosoprano
Lawrence Zazzo, contratenor
Lautten Compagney / Wolfgang Katschner
Felix Mendelssohn
Tres caprichos
Martin Jones, piano
Hugo Alfvén
Suite del ballet El hijo pródigo
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Niklas Willén
20.00
La Gran Aldea (Bélgica)
Henri Vieuxtemps
Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36
Lars Anders Tomter, viola
Håvard Gimse, piano
Charles Auguste Beriot
Concierto Nº8 para violín y orquesta en Re mayor, op.99 (1845)
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter
Johannes Ciconia
Dos motetes: O virum omnimoda y O felix templum jubila
Ensamble Mala Punica / Pedro Memelsdorff
21.00
Música Nocturna
Ottorino Respighi
Las fuentes de Roma
Orquesta Philharmonia / Yan-Pascal Tortelier
Ottorino Respighi
Los pinos de Roma
Orquesta Philharmonia / Yan-Pascal Tortelier
Ottorino Respighi
Fiestas romanas
Orquesta Philharmonia / Yan-Pascal Tortelier
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Gautier Capuçon, chelo
Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo / Valery Gergiev
Jean Philippe Rameau
Segundo concierto en sexteto
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset
Christoph Willibald Gluck
“Che farò senza Euridice”, de Orfeo ed Euridice
Marie-Nicole Lemieux, contralto
Les Violons du Roy / Bernard Labadie
Wolfgang Amadeus Mozart
“Voi, che sapete”, de Las bodas de Fígaro
“Deh per questo istante solo”, de La clemenza di Tito
Marie-Nicole Lemieux, contralto
Les Violons du Roy / Bernard Labadie
23.00
Industria Nacional
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía N°5 en mi menor, op.64
Orquesta Sinfónica de Salta / Gonzalo Heredia
Grabado en vivo el 1°de marzo de 2024 en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, Salta
Luis Müller
Preludio y melodía para acompañar un diálogo
Diego Hartzstein, piano