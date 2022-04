Programación Jueves 28 de Abril

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Charlie Shavers

The best things in life are free

Undecided

Russian lullaby

Kenny Carr

Primal scream

Alexis Cole

Joy spring

Our love is here to stay

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Martha Argerich, piano

Jacques Offenbach

Obertura de La bella Elena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en mi menor, K.481 (arreglo para laúd)

Toyohiko Satoh, laúd

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64

Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela "Simón Bolivar" / Gustavo Dudamel

Baldassare Galuppi

Sonata para flauta, oboe y continuo

L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Igor Stravinsky

Pulcinella, suite para orquesta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Franz Xaver Richter

Cuarteto en Sol mayor, op.5

Cuarteto Apponyi

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Maurizio Pollini, piano

03.30

07.00

Y la mañana va

Julius Fucik

Tormenta de invierno, vals op.184

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Johannes Brahms

Cinco danzas húngaras. Versión para dos pianos.

Yelena Sorokina y Alexander Bakhchiev, pianos

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta en Do mayor, BWV 1055. Transcripción para flauta de Milan Munclinger

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Ars Rediviva de Praga / Milan Munclinger

Gaspar Sanz

Canciones y danzas populares para guitarra

Turibio Santos, guitarra

08.00



Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1

Nuevo Ensamble de cuerdas de Copenhague / Morten Sorensen

Radamés Gnattali (compositor y director brasileño, 1906-1988)

“Alma brasileira” y “Por qué?”

Miguel Proença, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Itzhak Perlman, violín

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

09.00



Antonin Dvorak

Obertura Carnaval, op.92

Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

Carl Stamitz

Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Franz y Erwin Klein, clarinetes

Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

10.00



Franz Schubert

Sinfonía Nº1 en Re mayor, Deutsch 82

Orquesta Filarmónica de Amberes / Philippe Herreweghe

Ferruccio Busoni

Sonatina para piano Nº1, Kinderman 257

Geoffrey Douglas Madge, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Cuarteto para flauta, viola, chelo y continuo en la menor

Wilbert Hazelzet, flauta

Wiel Peeters, viola

Richte Van der Meer, chelo

Ton Koopman, clave

