Programación Jueves 27 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Trilok Gurtu y Simon Phillips

Beaucoup

Broken rhythms

Paul Bley

If I should lose you

The Hipstones

Dreamers

It’s my soleil

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Franz Liszt

Sueño de amor Nº3, nocturno S.541

Evgeny Kissin, piano

Charles Villiers Stanford

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.74

Anthony Marwood, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Astor Piazzolla

Adiós Nonino. Tango (arreglo para guitarra de Aníbal Arias)

Ignacio López, guitarra

Heitor Villa-Lobos

Trío para oboe, clarinete y fagot

Neil Black, oboe;

Thea King, clarinete;

Robin O'Neill, fagot

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo;

Kenneth Cooper, clave

Kurt Weill

September song Canción de septiembre

Jessye Norman, soprano;

John Williams, piano

Johannes Brahms

Danzas húngaras Nº6 en Re mayor; Nº7 en La mayor,

Nº8 en la menor; Nº9 en mi menor; Nº10 en Fa mayor

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Aurèle Nicolet, flauta;

Rocco Filippini, chelo;

Bruno Canino, piano

Michel Richard Delalande

Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

07.00

Y la mañana va

François Borne

Fantasía brillante sobre temas de Carmen de Bizet

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Royal Philharmonic / Plácido Domingo

Jean Sibelius

Cuatro piezas para piano, op.101

Erik Tawaststjerna, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº1 en Sol mayor, op.6, Nº1

I Musici

Frederic Cowen (pianista, director y compositor inglés, 1852 – 1935)

Rapsodia india

Orquesta Filarmónica de Checoslovaquia / Adrian Leaper

08.00



Darius Milhaud

Cuarteto Nº14

Cuarteto Arcana

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº48 en Do mayor, Hoboken 16, Nº35

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Gabriel Faure

Suite de la música incidental para “Pelléas et Mélisande”, op.80

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster

09.00



Matyas Seiber

Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano en La mayor, op.9

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

Ralph Vaughan Williams

En el país de los pantanos, impresión sinfónica

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

10.00



Karol Szymanowski

Concierto para violín y orquesta Nº2, op.61

Chantal Juillet, violín

Orquesta Sinfónica de Montréal / Charles Dutoit

Alexander Scriabin

Seis mazurcas para piano, op.25

Cyprien Katsaris, piano

Carl Philipp Emmanuel Bach

Sonata para oboe y continuo en do menor, Ryom 53

Heinz Holliger, oboe

Christiane Jaccottet, fortepiano

Thomas Demenga, chelo

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

