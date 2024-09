Programación Jueves 26 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Cyrus Chestnut

Nippon soul connection

Thinking about you

Snarky Puppy

Flight

Vi Redd

Anthropology

If I should lose you

Just friends

00.30

La Trasnoche Clásica

Antonín Dvorák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

Marc-Antoine Charpentier

Medea, H.491, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Francis Poulenc

Ocho nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Esteban Benzecry

Sinfonía Nº1, "El Compendio de la vida"

Orquesta Sinfónica Simon Bolivar / Mario Benzecry

Robert Schumann

Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3

Cuarteto Melos

Johann Sebastian Bach

Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº2 en sol menor, op.63

Viktoria Mullova, violín

Royal Philharmonic Orchestra / André Previn

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº32 en Sol mayor, K.318

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Camille Saint-Saëns

Trío para violín, chelo y piano Nº2 en mi menor, op.92

Trío Florestan

George Enescu

Suite para piano Nº1 en sol menor, op.3 "En estilo antiguo"

Aurora Ienei, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura (suite orquestal) en Do mayor, TWV 55:C6

The English Concert / Trevor Pinnock

Edouard Lalo

Concierto ruso para violín y orquesta, op.29

Olivier Charlier, violín

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

Josef Rheinberger

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.184 "Romántica"

Jürg Hanselmann, piano

06.00

Y la mañana va

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Alexander Glazunov

Vals y Polonesa, de las Escenas de ballet, op.52

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore y orquesta en Re mayor, R.392

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Richard Strauss

Romance para clarinete y orquesta. Transcripción para clarinete y piano

Karl-Heinz Steffens, clarinete

Wolfgang Sawallisch, piano

Georg Muffat

Concerto grosso Nº2 en sol menor, del Armonico Tributo

Ensamble 415 / Chiara Banchini



07.00

Frederic Chopin

Polonesa fantasía para piano Nº6 en La bemol mayor, op.61

Rafal Blechacz, piano

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Carl Nielsen

Serenata in vano, para clarinete, fagot, corno, chelo y contrabajo

Miembros de la Orquesta de Cámara de Randers

08.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº18 en Fa mayor, K.130

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Malcolm Arnold

Sonata para flauta y piano, op.121

Judith Pearce, flauta

Ian Brown, piano

Marc-Antoine Charpentier

Magníficat

Bernadette Degelin, soprano

Jean Niruet, contratenor

Jan Caals, tenor

Kurt Widmer, bajo

Coro Cantabile de Gent

Ensamble Musica Polyphonica / Louis Devos

09.00

Aram Kachaturián

Concierto para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.38

Constantine Orbelian, piano

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Joseph Haydn

Cuarteto Nº60 en Sol mayor, op.76, Nº1

Cuarteto Tátrai



10.00

Benjamin Britten

Sinfonía simple, op.4

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Franz Schubert

Sonata para piano en Do mayor, D.840, inconclusa.

Alfred Brendel, piano.

André Caplet

Leyenda, para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas

Ensamble Initium

11.00

Los Caminos del Barroco

Nicholas Lanier

Ya las flores no adornan los prados, aria

Jeni Melia, soprano

Thomas Dunford, laúd

Henry Purcell

Oh, ninfa cruel, canción

Rogers Covey-Crump, tenor

The King's Consort / Robert King

Henry Purcell

Cuando canta Myra, canción para dúo vocal

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Henry Purcell

Escuchad, cómo pecan los músicos imprudentes, canción para trío vocal

Ensamble La Fenice

Henry Purcell

Vamos, bebamos, catch

Baltimore Consort

John Coprario

Fantasía para ensamble de violas a cuatro partes

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

John Jenkins

Fantasía a tres

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

John Jenkins

Fantasía N°14 en Fa mayor

The Locke Consort

Matthew Locke

Suite en mi menor a cuatro partes

Hespèrion XX / Jordi Savall

12.00

El Clásico del Mediodía

Modest Mussorgsky

Cuadros de una exposición (orquestación de Ravel)

Orquesta Filarmónica de Viena / Gustavo Dudamel

Modest Mussorgsky

Cuadros de una exposición

Yefim Bronfman, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Adolf von Henselt

Selección de los Doce estudios característicos de concierto para piano, op.2 (1838)

Piers Lane, piano

Elfrida André

Sinfonía Nº2 en la menor

Orquesta Sinfónica de Estocolmo / Gustaf Sjövist

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Franz Xaver Richter

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Franz Schubert

Divertimento a la húngara para piano a cuatro manos, D.818

Pavel Kolesnikov y Samson Tsoy, piano

Antonio Vivaldi

La primavera, concierto para violín y orquesta en Mi mayor, op.8, Nº1

Janine Jansen, violín solista

Candida Thompson y Henk Rubingh, violines

Julian Rachlin, viola

Maarten Jansen, chelo

Stacey Watton, contrabajo

Elizabeth Kenny, tiorba

Jan Jansen, clave

19.00

Silvestre Revueltas

Sensemayá, canto para matar a una culebra

Orquesta Sinfónica de Houston / Andrés Orozco-Estrada

Camille Saint-Saëns

"Mon coeur s'ouvre a ta voix" de la ópera Sansón y Dalila, op.47

Elina Garanča, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica del Teatro Comunal de Bolonia / Yves Abel

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Do mayor, op.62, Nº1

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Benjamin Godard (compositor francés, 1849-1895)

Fantasía persa para piano y orquesta, op.152

Victor Sangiorgio, piano

Orquesta Nacional Real de Escocia / Martin Yates

20.00

La Gran Aldea (Japón)

Humiwo Hayasaka

Obertura en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

Toshirō Mayuzumi

Bugaku, ballet en dos partes para orquesta

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Takuo Yuasa

Toru Takemitsu

Concierto para viola y orquesta, "Una cuerda alrededor del otoño"

Nobuko Imai, viola

Orquesta Saito Kinen / Seiji Ozawa

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Julián Bautista

Danza general del ballet Juerga (1921)

Orquesta Sinfónica / Julián Bautista

Registro documental

Carlos Guastavino

Las niñas

Lilia Salsano, piano

Carlos Guastavino

Pampeano

Julio Ogas, piano

Carlos Guastavino

Romance de Cuyo (Zamacueca)

Dora De Marinis, piano

Samuel Barber

Concierto para chelo y orquesta, op.22

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Real del Concergebouw de Amsterdam / Juraj Valcuah