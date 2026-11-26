00.00
Trasnoche Jazz
Alexander Levin
Lexington Avenue
A painful beautiful memory
Junior Mance
Happy time
Steven Davis
Love comes right on time
You're gonna fall in love with me
What happened to romance
00.30
La Trasnoche Clásica
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Jack Brymer, clarinete
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Tina Davidson
La curva azul de la Tierra
Hilary Hahn, violín;
Coy Smith, piano
Robert Schumann
Humoreske para piano en Si mayor, op.20
Evgeny Zarafiants, piano
Edvard Grieg
Sinfonía en do menor
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu
Béla Bartók
Rapsodia para violín y orquesta Nº2, Sz.90
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez
Joseph Haydn
Ariadna en Naxos, Hob.XXVIb:2
Jessye Norman, soprano;
Geoffrey Parsons, piano
Mijail Glinka
Gran sexteto para piano, cuarteto y contrabajo en Mi bemol mayor
Capricorn
Giovanni Mossi
Concerto grosso en mi menor, op.4, Nº11
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Franz Liszt
Álbum de un viajero. Segundo libro: Flores melódicas de los Alpes, S.156, Nº8-Nº16
Leslie Howard, piano
Joseph Martin Kraus
Sinfonía fúnebre en do menor
Orquesta de Cámara de Stuttgart / Martin Sieghart
Antonio Vivaldi
Concierto para flauta dulce y orquesta en do menor, R.441
Alexis Kossenko, flauta
Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko
Sergei Rachmaninov
Vocalise, op.34, Nº14 (chelo y piano)
Miklós Perenyi, chelo
Zoltán Kocsis, piano
Johann Nepomuk Hummel
Concierto para piano y orquesta Nº3 en si menor, op.89
Stephen Hough, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Bryden Thomson
Giacomo Puccini
Turandot. "Nessun dorma"
José Carreras, tenor
Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Lorin Maazel
Fernando Sor
La calma, capricho para guitarra, op.50
Lex Eisenhardt, guitarra
Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Georg Philipp Telemann
Concierto para tres oboes en Si bemol mayor
Peter Westermann, Michael Niesemann y Piet Dhont, oboe
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Malcolm Arnold
Sinfonietta Nº3, op.81
Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople
Erik Satie
Seis gnossiennes
Fazil Say, piano
08.00
Y la mañana va
Anton Arensky
Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a
Orquesta de Cámara de Ingolstadt / Ruben Gazarian
Louis Nicolas Clérambault
La musa de la ópera, cantata
Noémi Rime, soprano
Les Arts Florissants / William Christie
Frank Bridge
Tres miniaturas pastorales para piano
Peter Jacobs, piano
09.00
Emil Von Sauer (compositor y pianista alemán, alumno de Franz Liszt, 1862-1942)
Concierto para piano y orquesta Nro.1 en mi menor
Stephen Hough, piano
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster
Felix Mendelssohn
Cuarteto para cuerdas Nro.1 en Mi bemol mayor, op.12
Cuarteto Melos
10.00
Carlos Chávez (compositor y director mexicano, 1899-1978)
Paisajes mexicanos
Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nro.30 en Mi mayor, op.109
Alexandre Tharaud, piano
Ernest Chausson
Poema para violín y orquesta, op.25
Julia Fischer, violín
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Heinrich Schmelzer
Sonata a cuatro “La Carolietta”
Musica Fiata / Ronald Wilson
Johann Heinrich Schmelzer
Sonata “La bella pastora”, para dos violines y continuo
Ensamble Barroco de Friburgo
Johann Heinrich Schmelzer
Fragmentos del oratorio Le Memorie Dolorose (Los recuerdos dolorosos)
Artistas Vocales Tenet
Ensamble Acrónimo
Johann Heinrich Schmelzer.
Sonata N°2 de la colección Sonatas para un solo violín (1664)
Ensamble Romanesca
Johann Heinrich Schmelzer.
“Magnificat”, de las Vísperas solemnes
Ensamble Gradus ad Parnasum / Konrad Junghänel
12.00
Al Mediodía
Johann Christian Bach
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor para flauta, dos clarinetes, dos cornos, fagot y orquesta
The Hanover Band / Anthony Halstead.
Antonín Dvorák
Pieza romántica, op.75, Nº1
Itshak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano
Antonín Dvorák
Danza eslava, op.72, Nº7
Orquesta Filarmónica Checa / Charles Mackerras
Antonín Dvorák
“Canciones que me enseñó mi madre”, de Canciones gitanas, op.55, Nº4
Magdalena Kožená, mezzosoprano
Malcolm Martineau, piano
Ernst Krenek
Popurrí, op.54, para orquesta
Orquesta Alemana Filarmónica del Estado del Pin y el Palatinado / Karl-Heinz Steffens
Tradicional inglés
Scarboro' Fair (La feria de Scarborough)
Tommy O’Reillt, armónica
Skaila Kanga, arpa
Émile Waldteufel
Estudiantina, op.191, vals
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Willi Boskovsky
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Zdeněk Fibich
Un cuento de primavera, op.23. Cantata para solistas, coro y orquesta
Nada Šormová, soprano
Karel Průša, bajo
Coro de la Radio de Praga
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / František Vajnar
Zygmunt Noskowski (1846-1909)
Cuarteto con piano en re menor, op.8 (1880)
Cuarteto con piano de Polonia
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johann Peter Pixis (compositor y pianista alemán, 1788-1874)
Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op.100
Howard Shelley, piano
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley
Heinrich Franz von Biber
Sonata del Rosario Nº7 en Fa mayor, “Flagelación”
Elizabeth Wallfisch, violín
Rosanne Hunt, chelo
Linda Kent, clave
Filippo Gragnani (guitarrista y compositor italiano del Clasicismo)
Obertura para guitarra, op.15
Marcelo Galliano, guitarra
Hugo Alfvén
Drapa, op.27
Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Neeme Järvi
19.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº8 en Fa mayor, K.168
Cuarteto Festetics
Paul Dukas
El aprendiz de hechicero
Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier
Antonin Dvořák
“Canción a la luna”, de la ópera Rusalka
Olga Peretyatko, soprano
Orquesta de la Radio de Munich / Miguel Gómez-Martinez
Franz Liszt
Valses oubliée, S.215
Leslie Howard, piano
20.00
Momentos Musicales
Claude Debussy
Imágenes, L.122, Nº2: "Iberia"
Orquesta Nacional de Francia / Daniele Gatti
Giuseppe Tartini
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, G.293 (Gimo)
Alexis Kossenko, flauta
Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko
Dmitri Shostakovich
Trío Nº1 en do menor, op.8
Trío Grieg
21.00
Jacques Ibert
Suite sinfónica "París"
Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi
Robert Schumann
Cuarteto en la menor, op.41, Nº1
Cuarteto Melos
Francesco Geminiani
Sonata para chelo y continuo en La mayor, op.5, Nº1
Alison McGillivray, chelo
David McGuinness, clave
Eligio Quinteiro, guitarra alto
Joseph Coruch, chelo
22.00
Industria Nacional
Alex Nante
Ánima (2025)
Clara Barbier-Serrano, soprano
Ensamble Écoute / Fernando Palomeque
Grabado en vivo la Fundación Singer-Polignac, París, mayo, 2025
Antonio Lauro
Vals venezolano “El marabino”
Baden Powell
Retrato brasileño
Leo Brouwer
Guajira criolla
Astor Piazzolla
Verano porteño
Silvia Costanzo, guitarra
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta en Si bemol mayor, op.33
José Araujo, chelo
Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional “José de San Martín” / Ezequiel Silberstein
Grabado en vivo en la Facultad de Derecho (UBA), 1° de octubre de 2016
23.00
Complemento musical
François Couperin
Concierto Real Nº2
Thomas Brandis, violín;
Aurèle Nicolet, flauta;
Heinz Holliger, oboe;
Manfred Sax, fagot;
Josef Ulsamer, viola da gamba;
Christiane Jacottet, clave
Robert Schumann
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129
Sol Gabetta, chelo
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "La Tempestad"
Maria João Pires, piano