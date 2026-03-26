Programación jueves 26 de marzo

00.00
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.95
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano
Franz Schubert
Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, D.485
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Sergei Prokofiev
Seis piezas para piano del ballet Cenicienta, op.102
Boris Berman, piano
Peter Benoit
Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.43a
Gavy van Riet, flauta
Orquesta Filarmónica Real de Flandes / Frédéric Devreese
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
Alexander Glazunov
Cuarteto Nº2 en fa mayor, op.10
Cuarteto Shostakovich
Antonin Dvorák
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53
Ruggiero Ricci, violín
Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind
François Couperin
Gran sonata en trío
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz
Ferruccio Busoni
Seis piezas para piano, op.33b BV 241
Geoffrey Douglas Madge, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
Maurice Ravel
Alborada del gracioso (versión orquestal)
Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.46
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Gabriel Fauré
El horizonte quimérico, op.118
Gérard Souzay, barítono;
Dalton Baldwin, piano
Johann Pezel
Música ceremonial para bronces
Ensamble de Bronces Gabrielli de Londres
Luigi Boccherini
Concierto para chelo y orquesta de cuerdas Nº5 en Re mayor, G.478
Reiner Hochmuth, chelo
Orquesta de Cámara "Dall Arco" de Budapest / Jack Martin Händler
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano
Frédéric Chopin
Trío en sol menor, op.8
Barbara Górzynska, violín
Stanislaw Firlej, chelo
Anna Wesolowska, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Seis danzas alemanas para orquesta, K.600
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807
Martha Argerich, piano
07.00
Y la mañana va
Joseph Jongen (compositor belga, 1873-1953)
Poema para chelo y orquesta Nro.1, op.16
Henri Demarquette, chelo
Orquesta Filarmónica Real de Lieja / Christian Arming
John Stanley
Concierto para cuerdas a 7 partes Nº2 en si menor, op.2, Nº2
Orquesta Barroca The Parley of Instruments / Roy Goodman
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330
Mitsuko Uchida, piano
Ernest Bloch
Dos interludios de la ópera “Macbeth”
Orquesta Filarmónica Real / Dalia Atlas
8.00
Engelbert Humperdinck
Cuarteto para cuerdas en Do mayor
Cuarteto Diógenes
Félix Mendelssohn
Selección de Canciones sin palabras. Arreglo para clarinete y piano
Darío Zingales, clarinete
Alexey Grots, piano
Louis Nicolas Clérambault
“La muerte de Hércules”, cantata Nº4 del Libro III de cantatas francesas
Nicolas Rivenq, bajo
Les Arts Florissants / William Christie
9.00
Jules Massenet
Concierto para piano y orquesta en Mi bemol mayor
Stephen Coombs, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Jean Yves Ossonce
Franz Lachner
Quinteto para vientos Nº2 en Mi bemol mayor
Ensamble Viena-Berlín
10.00
Aaron Copland
Sinfonía de danzas
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati
Charles Valentin Alkan
Obertura, op.39, Nº11
Bernard Ringeissen, piano
Ottorino Respighi
Preludio, coral y fuga para orquesta
Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda
11.00
Los Caminos del Barroco
Antonio Bertali
Lamento de la reina de Inglaterra
Anne Sophie von Otter, mezzosoprano
Franz- Josef Selig, bajo
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Jan Dismas Zelenka
Primera parte de las Lamentaciones para el Miércoles Santo, ZWV 53/1 (1722)
Michael George, bajo
Chandos Baroque Players
George Frideric Handel
"¡Ah, larvas estigias! ... Pupilas vagas", recitativo y aria del segundo acto de la ópera Orlando
Jakub Józef Orliński, contratenor
Il Pomo d'Oro / Maxim Emelyanychev
John Eccles
Pensamiento inquieto
John Weldon
¿Dónde estás, razón?
Catherine Bott, soprano
Ensamble Instrumental
12.00
Al Mediodía
Charles Hubert Parry
Sonata- fantasía en Si mayor, para violín y piano
Erich Grueneberg, violín
Roger Vignoles, piano
Paul Hindemith
Kammermusik Nº1, op.24, Nº1, para flauta, clarinete, fagot, trompeta, armonio, piano, quinteto de cuerdas y percusión
Miembros de la Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly
Maddalena Laura Lombardini Sirmen
Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor
Cuarteto Lombardini
Jerónimo Giménez
Intermedio de la zarzuela La boda de Luis Alonso (1897)
Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Pablo Heras-Casado
Grabado en vivo en Frankfurt, el 24 de agosto de 2017
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Carl Reinecke
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283 (1908)
Aurèle Nicolet, flauta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Dora Pejačevič
Sonata en mi menor para chelo y piano, op.35 (1913)
Christian Poltéra, chelo
Oliver Triendl, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Richard Strauss
Música festiva para la ciudad de Viena
London Brass Virtuosi / David Honeyball
Johann Baptist Cramer
Concierto para piano y orquesta N°7 en Mi mayor, op.56
Howard Shelley, piano
London Mozart Players / Howard Shelley
Luigi Boccherini
Quinteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.39, Nº1
Ensemble 415
19.00
Giovanni Battista Pergolesi
Salve Regina en fa menor
Andreas Scholl, contratenor
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset
Arthur Sullivan
Pineapple poll suite
Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran
Anton Arensky
Cuatro piezas para chelo y piano, op.56
Dmitrii Khrychev, chelo
Olga Solovieva, piano
Johann Georg Albrechtsberger
Fuga sobre “Ite, missa est”
István Baróti, órgano
20.00
Momentos Musicales
Leonard Bernstein
Tres episodios de danza del musical On the town
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Gioachino Rossini
Oberturas de las óperas El barbero de Sevilla y La italiana en Argel
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev
Ernesto Lecuona
La comparsa, Danza negra, … Y la negra bailaba!
Beatriz Balzi, piano
Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard
21.00
Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
Frédéric Chopin
Cuatro valses para piano0
Jean-Marc Luisada, piano
Giuseppe Verdi
Obertura de la ópera La battaglia di Legnano
Orquesta Sinfónica de Sofía / Vassil Stefanov
Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano, op.45
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
22.00
Industria Nacional
Tomás Luis de Vitoria
O Magnum Misterium, motete
Joseph Rheinberger
Kyrie
Fernando Moruja
Ave Maria
Sexteto Cantabile
César Franck
Quinteto en fa menor para piano y cuerdas
Quinteto Rego
Grabado en vivo en el Instituto Goethe de Buenos Aires en julio de 1985
aura Otero
Cuartinas, para cuarteto de saxos
Cuarteto de Saxos 4 Mil
Grabado en vivo el 20 de octubre de 2010 en la Casa Fernández, Buenos Aires
Nelly Beatriz Gómez
Celebrando, para marimba y vibrafón
Arauco Yepes y Maxim Gerlach Lopszyc, marimba y vibrafón
Nelly Beatriz Gómez
Malambeando 2, para banda sinfónica
Banda Sinfónica de Río Negro / Clara Parodi
23.00
Complemento musical
François Couperin
Undécimo concierto para oboe y bajo continuo
Ensamble Couperin
Le goût réunis
Edvard Grieg
Dos melodías elegíacas para cuerdas, op.34
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Piotr Ilich Chaikovsky
Álbum para la juventud, op.39
Mijail Pletniev, piano