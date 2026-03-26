Programación jueves 26 de marzo

00.00

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.95

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, D.485

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Sergei Prokofiev

Seis piezas para piano del ballet Cenicienta, op.102

Boris Berman, piano

Peter Benoit

Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.43a

Gavy van Riet, flauta

Orquesta Filarmónica Real de Flandes / Frédéric Devreese

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Alexander Glazunov

Cuarteto Nº2 en fa mayor, op.10

Cuarteto Shostakovich

Antonin Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Ruggiero Ricci, violín

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind

François Couperin

Gran sonata en trío

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Ferruccio Busoni

Seis piezas para piano, op.33b BV 241

Geoffrey Douglas Madge, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Maurice Ravel

Alborada del gracioso (versión orquestal)

Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel

Henry Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.46

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Gabriel Fauré

El horizonte quimérico, op.118

Gérard Souzay, barítono;

Dalton Baldwin, piano

Johann Pezel

Música ceremonial para bronces

Ensamble de Bronces Gabrielli de Londres

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas Nº5 en Re mayor, G.478

Reiner Hochmuth, chelo

Orquesta de Cámara "Dall Arco" de Budapest / Jack Martin Händler

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

Frédéric Chopin

Trío en sol menor, op.8

Barbara Górzynska, violín

Stanislaw Firlej, chelo

Anna Wesolowska, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Seis danzas alemanas para orquesta, K.600

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

Martha Argerich, piano

07.00

Y la mañana va

Joseph Jongen (compositor belga, 1873-1953)

Poema para chelo y orquesta Nro.1, op.16

Henri Demarquette, chelo

Orquesta Filarmónica Real de Lieja / Christian Arming

John Stanley

Concierto para cuerdas a 7 partes Nº2 en si menor, op.2, Nº2

Orquesta Barroca The Parley of Instruments / Roy Goodman

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330

Mitsuko Uchida, piano

Ernest Bloch

Dos interludios de la ópera “Macbeth”

Orquesta Filarmónica Real / Dalia Atlas

8.00

Engelbert Humperdinck

Cuarteto para cuerdas en Do mayor

Cuarteto Diógenes

Félix Mendelssohn

Selección de Canciones sin palabras. Arreglo para clarinete y piano

Darío Zingales, clarinete

Alexey Grots, piano

Louis Nicolas Clérambault

“La muerte de Hércules”, cantata Nº4 del Libro III de cantatas francesas

Nicolas Rivenq, bajo

Les Arts Florissants / William Christie

9.00

Jules Massenet

Concierto para piano y orquesta en Mi bemol mayor

Stephen Coombs, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Jean Yves Ossonce

Franz Lachner

Quinteto para vientos Nº2 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín

10.00

Aaron Copland

Sinfonía de danzas

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Charles Valentin Alkan

Obertura, op.39, Nº11

Bernard Ringeissen, piano

Ottorino Respighi

Preludio, coral y fuga para orquesta

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonio Bertali

Lamento de la reina de Inglaterra

Anne Sophie von Otter, mezzosoprano

Franz- Josef Selig, bajo

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Jan Dismas Zelenka

Primera parte de las Lamentaciones para el Miércoles Santo, ZWV 53/1 (1722)

Michael George, bajo

Chandos Baroque Players

George Frideric Handel

"¡Ah, larvas estigias! ... Pupilas vagas", recitativo y aria del segundo acto de la ópera Orlando

Jakub Józef Orliński, contratenor

Il Pomo d'Oro / Maxim Emelyanychev

John Eccles

Pensamiento inquieto

John Weldon

¿Dónde estás, razón?

Catherine Bott, soprano

Ensamble Instrumental

12.00

Al Mediodía

Charles Hubert Parry

Sonata- fantasía en Si mayor, para violín y piano

Erich Grueneberg, violín

Roger Vignoles, piano

Paul Hindemith

Kammermusik Nº1, op.24, Nº1, para flauta, clarinete, fagot, trompeta, armonio, piano, quinteto de cuerdas y percusión

Miembros de la Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

Maddalena Laura Lombardini Sirmen

Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor

Cuarteto Lombardini

Jerónimo Giménez

Intermedio de la zarzuela La boda de Luis Alonso (1897)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Pablo Heras-Casado

Grabado en vivo en Frankfurt, el 24 de agosto de 2017

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283 (1908)

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Dora Pejačevič

Sonata en mi menor para chelo y piano, op.35 (1913)

Christian Poltéra, chelo

Oliver Triendl, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena

London Brass Virtuosi / David Honeyball

Johann Baptist Cramer

Concierto para piano y orquesta N°7 en Mi mayor, op.56

Howard Shelley, piano

London Mozart Players / Howard Shelley

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.39, Nº1

Ensemble 415

19.00

Giovanni Battista Pergolesi

Salve Regina en fa menor

Andreas Scholl, contratenor

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Arthur Sullivan

Pineapple poll suite

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Anton Arensky

Cuatro piezas para chelo y piano, op.56

Dmitrii Khrychev, chelo

Olga Solovieva, piano

Johann Georg Albrechtsberger

Fuga sobre “Ite, missa est”

István Baróti, órgano

20.00

Momentos Musicales

Leonard Bernstein

Tres episodios de danza del musical On the town

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Gioachino Rossini

Oberturas de las óperas El barbero de Sevilla y La italiana en Argel

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev

Ernesto Lecuona

La comparsa, Danza negra, … Y la negra bailaba!

Beatriz Balzi, piano

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard

21.00

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Frédéric Chopin

Cuatro valses para piano0

Jean-Marc Luisada, piano

Giuseppe Verdi

Obertura de la ópera La battaglia di Legnano

Orquesta Sinfónica de Sofía / Vassil Stefanov

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

22.00

Industria Nacional

Tomás Luis de Vitoria

O Magnum Misterium, motete

Joseph Rheinberger

Kyrie

Fernando Moruja

Ave Maria

Sexteto Cantabile

César Franck

Quinteto en fa menor para piano y cuerdas

Quinteto Rego

Grabado en vivo en el Instituto Goethe de Buenos Aires en julio de 1985

aura Otero

Cuartinas, para cuarteto de saxos

Cuarteto de Saxos 4 Mil

Grabado en vivo el 20 de octubre de 2010 en la Casa Fernández, Buenos Aires

Nelly Beatriz Gómez

Celebrando, para marimba y vibrafón

Arauco Yepes y Maxim Gerlach Lopszyc, marimba y vibrafón

Nelly Beatriz Gómez

Malambeando 2, para banda sinfónica

Banda Sinfónica de Río Negro / Clara Parodi

23.00

Complemento musical

François Couperin

Undécimo concierto para oboe y bajo continuo

Ensamble Couperin

Le goût réunis

Edvard Grieg

Dos melodías elegíacas para cuerdas, op.34

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Piotr Ilich Chaikovsky

Álbum para la juventud, op.39

Mijail Pletniev, piano