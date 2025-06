Programación Jueves 26 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Harry “Sweets” Edison

The two mothers

Blues in the closet

Brand X

Nuclear burn

Malika Zarra

Feen

Ouhelt

00.30

La Trasnoche Clásica

Jean Sibelius

Seis piezas para piano, op.94

Erik Tawaststjerna, piano

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer

Robert Schumann

Trío Nº1 en re menor, op.63

Henryk Szeryng, violín

Pierre Fournier, chelo

Arthur Rubinstein, piano

John Philip Sousa

Barras y estrellas por siempre

Orquesta Boston Pops / Arthur Fiedler

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Rudolf Serkin, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Vasily Kalinikov

Dos intermedios para orquesta

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Darius Milhaud

Sonatina para clarinete y piano, op.100

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº50 en Si bemol mayor, op.64, Nº3, Hob.III:67

Cuarteto Tátrai

Manuel Ponce

Estampas nocturnas

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Richard Strauss

Sinfonía doméstica, op.53

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

Zoltan Kódaly

Danzas de Marosszek

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

William Byrd

Christ rising again

Rose Consort of viols

Claude Debussy

Reverie, L.68 (transcripción para orquesta)

Orquesta London Promenade / Eric Hammerstein

Johannes Brahms

Intermezzo para piano en mi menor, op.116, Nº5

Sviatoslav Richter, piano

Claude Debussy

Sonata para flauta, viola y arpa

Ursula Holliger, arpa;

Peter-Lukas Graf, flauta;

Serge Collot, viola

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

François Couperin

Concierto Real Nº4

Thomas Brandis, violín;

Aurèle Nicolet, flauta;

Heinz Holliger, oboe;

Manfred Sax, fagot;

Josef Ulsamer, viola da gamba;

Christiane Jacottet, clave

Clara Schumann

Tres romances para piano, op.11

Yoshiko Iwai, piano

06.00

Y la mañana va

Giacomo Puccini

Preludio sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Franz Schubert

Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, Deutsch 935, Nº3

Maria Joao Pires, piano

Lennox Berkeley

Sexteto para clarinete, corno y cuerdas, op.47

Ensamble Nash

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, BWV 1041

Janine Jansen, violín

Ensamble de cuerdas “Amigos de Janine Jansen”



07.00

William Wallace (compositor y dramaturgo escocés, 1860-1940)

Preludio sobre “Las Euménides”, de Esquilo

Orquesta Sinfónica de la BBC / Martyn Brabbins

Edvard Grieg

Cuatro piezas para piano, op.1

Geir Henning Braaten, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.2, Nº4

Salvatore Accardo, violín

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Julius Fučik

Sueño ideal. Vals, op.69

Orquesta Filarmónica dela República Checa / Vaclav Neumann



08.00

Josef Myslivecek

Concierto para violín y orquesta en Re mayor

Shizuka Ishikawa, violín

Orquesta de Cámara Dvorák / Libor Pesek

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nro16 en Do mayor, K.545

Irina Mejoueva, piano

Gaetano Donizetti

Escena de la locura, de la ópera “Lucía de Lammermoor”

Sumi Jo, soprano

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Richard Bonynge



09.00

Robert Schumann

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Benjamin Britten

Sonata para chelo y piano en Do mayor

Gautier Capuçon, chelo

Frank Braley, piano

10.00

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº12 en si menor, op.6, Nº12

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Felix Mendelssohn

Fantasía para piano en fa sostenido menor, op.28

Martin Jones, piano

Isaac Albéniz

Suite Iberia. Orquestación de Enrique Fernández Arbós

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

11.00

Los Caminos del Barroco

Jan Pieterszoon Sweelinck

Fantasia cromática en modo dórico a cuatro

Léon Beben, órgano

Orlando Gibbons

Fantasía N°3 a 3 partes, "para el gran contrabajo"

The Parley of Instruments / Peter Hollman

Girolamo Frescobaldi

Fantasía N°3 sobre un solo sujeto, para clave

Gustav Leonhard, clave

Andrea Falconieri

Fantasía hecha para el muy reverendo padre Falla y Fantasía alegre

Ensamble FItzwilliam

Michel-Richard de Lalande

Segunda fantasía o capricho, que el rey pedía a menudo

Ensamble Corrrespondencias / Sebastien Daucé

Monsieur de Sainte-Colombe, hijo

El hijo. Fantasía en rondó en sol menor para viola de gamba

Jordi Savall, viola da gamba

Johann Sebastian Bach

“Fantasía”, de la Fantasía y fuga en sol menor para órgano, (catálogo de la obra de Bach) BWV 542

Edward Power Biggs, órgano

12.00

El Clásico del Mediodía

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta

Julian Bream, guitarra

Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Samuel Barber

Adagio para cuerdas. Arreglo del segundo movimiento del cuarteto de cuerdas, op.11

Orquesta Sinfónica de Londres / Kristjan Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en si menor, K.540

Claudio Arrau, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca N°1, “Vigilia de verano”, op.19 (1903)

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Hugo Alfvén

Una leyenda del Archipiélago, op.20, poema sinfónico (1904)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Charles Villiers Stanford

Fantasía N°2 en Sol mayor para clarinete y cuarteto de cuerdas

Thea King, clarinete

Cuarteto Britten

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Dmitri Shostakovich

Suite de la música para la película “Las montañas doradas”, op.30

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky

Johannes Brahms

Trío para piano, clarinete y chelo en la menor, op.114

Zoltán Kocsis, piano

Kálmán Berkes, clarinete

Miklós Perényi, chelo

Pieter Hellendaal

Gran concerto grosso Nº6 en Fa mayor, op.3, Nº6

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

19.00

Alexei Lvov

Concierto para violín y orquesta en la menor

Sergei Stadler, violín

Orquesta Filarmónica de Leningrado / Vladislav Chernushenko

Carl Philipp Emanuel Bach

Cuarteto para flauta, viola, chelo y continuo en la menor

Ensamble Ars Rediviva

Frédéric Chopin

“El deseo”, “La canción” y “El río triste” del Ciclo de canciones, op.74

Elzbieta Szmytka, soprano

Malcolm Martineau, piano

William Boyce

Sinfonía Nº5 en Re mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

20.00

La Gran Aldea (Irlanda)

John Field

Nocturno para piano Nº16 en Do mayor

Pietro Spada, piano

Charles Villiers Stanford

Sinfonía Nº3 en fa menor, “Irlandesa”

Orquesta de Ulster / Vernon Handley

21.00

Música Nocturna

Gustav Mahler

Sinfonía Nº8 en Mi bemol mayor, “De los mil” (1907)

Alexandra Marc y Julia Faulkner y Cyndia Sieden, sopranos

Jard van Nes y Birgit Remmert, contraltos

Gary Lakes, tenor

Andreas Schmidt, barítono

Robert Holl, bajo

Coro Filarmónico de Praga

Coro Mixto de Kühnde la Radio de Holanda

Coro de Niños de la Catedral de San Bavón

Coro Sacramentos de Breda

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

22.30

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº2 en Si bemol mayor, op.5, Nº2

Ensamble Convivium

23.00

Industria Nacional

Gaetano Donizetti

“Dúo de Sara y Nottingham”, de la ópera Roberto Devereux

María Luján Mirabelli, mezzosoprano

Omar Carrión, barítono

Orquesta del Festival Donizetti / Horacio Rogner

Trygve Madsen

Sonata para clarinete y piano, op.23

Luis Rossi, clarinete

Diana Schneider, piano

Rodolfo Mederos

Las calles de Aquilea, Balada para otro film, Las veredas de Saturno y Adiós Osvaldo, de la banda sonora de la película Las veredas de Saturno

Rodolfo Mederos, bandoneón

Osvaldo Caló, piano

Eric Shumsky, viola

Hugh Mac Kenzie, chelo

Jean-Paul Celea, contrabajo

Tomás Gubitsch, guitarra

François Craemer, clarinete bajo

Vincent Limousin, percusión