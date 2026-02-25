Programación Jueves 26 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica
César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8
Mijail Kopelman, violín;
Anna Gurfinkel, piano
Marc-Antoine Charpentier
Villancicos instrumentales. Noëls pour les intruments, H.534
Les Arts Florissants / William Christie
Felix Mendelssohn
Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87
Academy Chamber Ensamble
Gabriel Fauré
Dolly, suite para piano a cuatro manos, op.56
Katia & Marielle Labècque, dúo de pianos
Muzio Clementi
Sinfonía Nº4 en Re mayor, WoO35
Orquesta Philharmonia / Francesco D' Avalos
Johannes Brahms
Rapsodias para piano, op.79
Radu Lupu, piano
Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73
Andrew Marriner, clarinete
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
John Danyel
Tiempo, cruel tiempo
Él, cuyos anhelos permanecen aún en tierras lejanas
Emma Kirkby, soprano
Anthony Rooley, laúd
Niels Gade
Movimiento para trío en Si bemol mayor
Tre Musici
Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en Sol mayor
Alexandre Tharaud, piano
Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor, BI 328
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Edvard Grieg
Suite lírica, op.54
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127
Cuarteto Alban Berg
Michel Richard Delalande
Sobre los ríos de Babilonia
Les Arts Florissants / William Christie
Camille Saint-Saëns
Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75
Lorraine McAslan, violín;
John Blakely, piano
Dmitri Shostakovich
Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70
Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink
Benedetto Marcello
Sonata para flauta y continuo en Do mayor, op.2, Nº12
Academia Claudio Monteverdi de Venecia / Hans Ludwig Hirsch
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.82
Yefim Bronfman, piano
Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta;
Ute Petersilge, chelo;
Aline Zylberajch, clave
Le parlement de musique-Estrasbourg
Giovanni Zamboni
Sonata IXa para laúd en si menor
Toyohiko Satoh
07.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Ocho minués para orquesta, K.315
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Gioachino Rossini
Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor
Ensamble Viena-Berlin
Gaspar Sanz
Suite española para guitarra
Ernesto Bitetti, guitarra
Johann Strauss (hijo)
Vida de artista, vals op.316
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik
08.00
Alexander Alyabiev
Sonata para violín y piano en mi menor
Lievon Ambarpumyan, violín
Mijail Voskresensky, piano
Claudio Monteverdi
“Ogni amente e guerrier”, madrigal
Viveca Azell, soprano
John Potter y Douglas Nasrawi, tenores
Harry van der Kamp, bajo
Ensamble instrumental Tragicomedia / Steven Stubbs
Darius Milhaud
Sinfonía Nº12, op.390, "Rural"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis
09.00
Herbert Howells (compositor, director y pedagogo inglés, 1892-1983)
Cuarteto para cuerdas Nro.3, “En Gloucestershire”
Cuarteto Dante
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alexandre Tharaud, piano
10.00
Hans Pfitzner
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.52
Alban Gerhardt, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle
Antonio Rosetti
Partita para vientos Nro.15 en Fa mayor
Consortium Classicum
Robert Schumann
Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
11.00
Música de Verano
Dmitri Kabalevsky
Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46
Murray MacLachlan, piano
George Gershwin
“Somebody loves me”, de la comedia George White's Scandals
“Boy wanted”, de la comedia A Dangerous Maid
“Things are looking up”, de la película A Damsel in Distress
“Love walked in”, de la película The Goldwyn Follies
Kiri Te Kanawa, soprano
The New Princess New Orchestra / John McGlinn
Johannes Brahms
Serenata para orquesta Nº2 en La mayor, op.16
Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult
12.00
Sergei Rachmaninov
La roca, fantasía para orquesta, op.7
Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Leonard Slatkin
Franz Schubert
Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, D.935, Nº3
Alfred Brendel, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Alfred Printz, clarinete
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Sigismond Thalberg
Concierto para piano y orquesta en fa menor, op.5
Michael Ponti, piano
Orquesta Sinfónica de Westfalia / Richard Kapp
Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas en Sol mayor, op.9, Nº1
Anne-Sophie Mutter, violín
Mstislav Rostropovich, chelo
Bruno Giurana, viola
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Michael Haydn
Sinfonía Nº19 en Do mayor
Bournemouth Sinfonietta / Harold Farberman
Samuel Barber
Sonata para chelo y piano en do menor, op.6
Roger Drinkall, chelo
Dian Baker, piano
Gioacchino Rossini
"Se inclinassi a prender moglie" de la ópera La italiana en Argel
Juan Diego Florez, tenor
Nicola Ulivieri, bajo
Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi / Manlio Benzi
19.00
Sergei Rachmaninov
Rapsodia para piano y orquesta sobre un tema de Paganini, op.43
Daniil Trifonov,piano
Orquesta del Estado de Rusia / Leonid Kuzmin
Francesco Maria Veracini
Sonata académica para violín y continuo Nº9 en La mayor, op.2, Nº9
Trío Locatelli
Leo Brouwer
Música incidental campesina
Víctor Pellegrini - Leo Brouwer, dúo de guitarras
Georges Bizet
Suite sinfónica de la ópera Carmen
Orquesta Filarmónica de Londres / Carlo Rizzi
20.00
Música de Verano
Bernardo Pasquini
Toccata y Passacagli, para clave
Lorenz Ghielmi, clave
Gabriel Fauré
Pavana, op.50
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
Maurice Ravel
Pavana para una infanta difunta
Louis Lortie, piano
Karol Szymanowski
Concierto para violín y orquesta Nº1, op.35 (1917)
Kaja Danczowska, violín
Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / Kazimierz Kord
Antonio Lauro
Seis por derecho, joropo al estilo del arpa criolla, para guitarra
Adam Holzman, guitarra
21.00
Luigi Boccherini
Sexteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.23, Nº1
Ensamble 415
Bedřich Smetana
“De los bosques y campos de Bohemia”, del ciclo Mi patria
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Sigurd vov Koch
En el monte de Tjaitra, De aroma de loto y claro de luna, Lluvia de una noche de primavera, El destino de la humanidad y Los cisnes silvestres, canciones
Ann Sophie von Otter, mezzosoprano
Bengt Forster, piano
22.00
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº6 en sol menor, op.6, Nº6
Academia de Música Antigua de Berlín / Bernhard Forck
György Ligeti
Seis bagatelas para quinteto de vientos (1953)
Quintetto Bibiena
Jón Leifs
Requiem, op.33b, para coro mixto (1947)
Coro Hamrahlíd / Thorgerdur Ingólfsdóttir
Samuel Wesley
Marcha y rondó para piano
Ian Hobson, piano
Paul Hindemith
Ragtime
Orquesta de la Radio de Frankfurt / Paavo Järvi
23.00
Gustav Mahler
Cuarteto con piano en la menor
Gidon Kremer, violín;
Veronika Hagen, viola;
Clemens Hagen, chelo;
Oleg Maisenberg, piano
Giulio Caccini
Le Nuove Musiche. Tutto 'I di piango y Dolcissimo sospiro
Montserrat Figueras, soprano;
Hopkinsons Smith, laúd;
Savall, viola da gamba;
Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Evgeny Kissin, piano