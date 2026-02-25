PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

25/02/2026

Programación Jueves 26 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica

César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8
Mijail Kopelman, violín;
Anna Gurfinkel, piano

Marc-Antoine Charpentier
Villancicos instrumentales. Noëls pour les intruments, H.534
Les Arts Florissants / William Christie

Felix Mendelssohn
Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87
Academy Chamber Ensamble

Gabriel Fauré
Dolly, suite para piano a cuatro manos, op.56
Katia & Marielle Labècque, dúo de pianos

Muzio Clementi
Sinfonía Nº4 en Re mayor, WoO35
Orquesta Philharmonia / Francesco D' Avalos

Johannes Brahms
Rapsodias para piano, op.79
Radu Lupu, piano

Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73
Andrew Marriner, clarinete
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

John Danyel
Tiempo, cruel tiempo
Él, cuyos anhelos permanecen aún en tierras lejanas
Emma Kirkby, soprano
Anthony Rooley, laúd

Niels Gade
Movimiento para trío en Si bemol mayor
Tre Musici

Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en Sol mayor
Alexandre Tharaud, piano

Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor, BI 328
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Edvard Grieg
Suite lírica, op.54
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127
Cuarteto Alban Berg

Michel Richard Delalande
Sobre los ríos de Babilonia
Les Arts Florissants / William Christie

Camille Saint-Saëns
Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75
Lorraine McAslan, violín;
John Blakely, piano

Dmitri Shostakovich
Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70
Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Benedetto Marcello
Sonata para flauta y continuo en Do mayor, op.2, Nº12
Academia Claudio Monteverdi de Venecia / Hans Ludwig Hirsch

Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.82
Yefim Bronfman, piano

Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta;
Ute Petersilge, chelo;
Aline Zylberajch, clave
Le parlement de musique-Estrasbourg

Giovanni Zamboni
Sonata IXa para laúd en si menor
Toyohiko Satoh

07.00
Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart
Ocho minués para orquesta, K.315
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Gioachino Rossini
Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor
Ensamble Viena-Berlin

Gaspar Sanz
Suite española para guitarra
Ernesto Bitetti, guitarra

Johann Strauss (hijo)
Vida de artista, vals op.316
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

08.00

Alexander Alyabiev
Sonata para violín y piano en mi menor
Lievon Ambarpumyan, violín
Mijail Voskresensky, piano

Claudio Monteverdi
“Ogni amente e guerrier”, madrigal
Viveca Azell, soprano
John Potter y Douglas Nasrawi, tenores
Harry van der Kamp, bajo
Ensamble instrumental Tragicomedia / Steven Stubbs

Darius Milhaud
Sinfonía Nº12, op.390, "Rural"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

09.00

Herbert Howells (compositor, director y pedagogo inglés, 1892-1983)
Cuarteto para cuerdas Nro.3, “En Gloucestershire”
Cuarteto Dante

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alexandre Tharaud, piano

10.00

Hans Pfitzner
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.52
Alban Gerhardt, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

Antonio Rosetti
Partita para vientos Nro.15 en Fa mayor
Consortium Classicum

Robert Schumann
Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

11.00
Música de Verano

Dmitri Kabalevsky
Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46
Murray MacLachlan, piano

George Gershwin
“Somebody loves me”, de la comedia George White's Scandals
“Boy wanted”, de la comedia A Dangerous Maid
“Things are looking up”, de la película A Damsel in Distress
“Love walked in”, de la película The Goldwyn Follies
Kiri Te Kanawa, soprano
The New Princess New Orchestra / John McGlinn

Johannes Brahms
Serenata para orquesta Nº2 en La mayor, op.16
Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

12.00

Sergei Rachmaninov
La roca, fantasía para orquesta, op.7
Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Leonard Slatkin

Franz Schubert
Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, D.935, Nº3
Alfred Brendel, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Alfred Printz, clarinete
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

Sigismond Thalberg
Concierto para piano y orquesta en fa menor, op.5
Michael Ponti, piano
Orquesta Sinfónica de Westfalia / Richard Kapp

Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas en Sol mayor, op.9, Nº1
Anne-Sophie Mutter, violín
Mstislav Rostropovich, chelo
Bruno Giurana, viola

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Michael Haydn
Sinfonía Nº19 en Do mayor
Bournemouth Sinfonietta / Harold Farberman

Samuel Barber
Sonata para chelo y piano en do menor, op.6
Roger Drinkall, chelo
Dian Baker, piano

Gioacchino Rossini
"Se inclinassi a prender moglie" de la ópera La italiana en Argel
Juan Diego Florez, tenor
Nicola Ulivieri, bajo
Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi / Manlio Benzi

19.00

Sergei Rachmaninov
Rapsodia para piano y orquesta sobre un tema de Paganini, op.43
Daniil Trifonov,piano
Orquesta del Estado de Rusia / Leonid Kuzmin

Francesco Maria Veracini
Sonata académica para violín y continuo Nº9 en La mayor, op.2, Nº9
Trío Locatelli

Leo Brouwer
Música incidental campesina
Víctor Pellegrini - Leo Brouwer, dúo de guitarras

Georges Bizet
Suite sinfónica de la ópera Carmen
Orquesta Filarmónica de Londres / Carlo Rizzi

20.00
Música de Verano

Bernardo Pasquini
Toccata y Passacagli, para clave
Lorenz Ghielmi, clave

Gabriel Fauré
Pavana, op.50
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Maurice Ravel
Pavana para una infanta difunta
Louis Lortie, piano

Karol Szymanowski
Concierto para violín y orquesta Nº1, op.35 (1917)
Kaja Danczowska, violín
Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / Kazimierz Kord

Antonio Lauro
Seis por derecho, joropo al estilo del arpa criolla, para guitarra
Adam Holzman, guitarra

21.00

Luigi Boccherini
Sexteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.23, Nº1
Ensamble 415

Bedřich Smetana
“De los bosques y campos de Bohemia”, del ciclo Mi patria
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Sigurd vov Koch
En el monte de Tjaitra, De aroma de loto y claro de luna, Lluvia de una noche de primavera, El destino de la humanidad y Los cisnes silvestres, canciones
Ann Sophie von Otter, mezzosoprano
Bengt Forster, piano

22.00

George Frideric Handel
Concerto grosso Nº6 en sol menor, op.6, Nº6
Academia de Música Antigua de Berlín / Bernhard Forck

György Ligeti
Seis bagatelas para quinteto de vientos (1953)
Quintetto Bibiena

Jón Leifs
Requiem, op.33b, para coro mixto (1947)
Coro Hamrahlíd / Thorgerdur Ingólfsdóttir

Samuel Wesley
Marcha y rondó para piano
Ian Hobson, piano

Paul Hindemith
Ragtime
Orquesta de la Radio de Frankfurt / Paavo Järvi

23.00

Gustav Mahler
Cuarteto con piano en la menor
Gidon Kremer, violín;
Veronika Hagen, viola;
Clemens Hagen, chelo;
Oleg Maisenberg, piano

Giulio Caccini
Le Nuove Musiche. Tutto 'I di piango y Dolcissimo sospiro
Montserrat Figueras, soprano;
Hopkinsons Smith, laúd;
Savall, viola da gamba;

Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Evgeny Kissin, piano