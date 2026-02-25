Programación Jueves 26 de Febrero

00.00

La Trasnoche Clásica

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor, M.8

Mijail Kopelman, violín;

Anna Gurfinkel, piano

Marc-Antoine Charpentier

Villancicos instrumentales. Noëls pour les intruments, H.534

Les Arts Florissants / William Christie

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Gabriel Fauré

Dolly, suite para piano a cuatro manos, op.56

Katia & Marielle Labècque, dúo de pianos

Muzio Clementi

Sinfonía Nº4 en Re mayor, WoO35

Orquesta Philharmonia / Francesco D' Avalos

Johannes Brahms

Rapsodias para piano, op.79

Radu Lupu, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

John Danyel

Tiempo, cruel tiempo

Él, cuyos anhelos permanecen aún en tierras lejanas

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Niels Gade

Movimiento para trío en Si bemol mayor

Tre Musici

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en Sol mayor

Alexandre Tharaud, piano

Alessandro Rolla

Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor, BI 328

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Edvard Grieg

Suite lírica, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127

Cuarteto Alban Berg

Michel Richard Delalande

Sobre los ríos de Babilonia

Les Arts Florissants / William Christie

Camille Saint-Saëns

Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75

Lorraine McAslan, violín;

John Blakely, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Benedetto Marcello

Sonata para flauta y continuo en Do mayor, op.2, Nº12

Academia Claudio Monteverdi de Venecia / Hans Ludwig Hirsch

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.82

Yefim Bronfman, piano

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta;

Ute Petersilge, chelo;

Aline Zylberajch, clave

Le parlement de musique-Estrasbourg

Giovanni Zamboni

Sonata IXa para laúd en si menor

Toyohiko Satoh

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho minués para orquesta, K.315

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlin

Gaspar Sanz

Suite española para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

Johann Strauss (hijo)

Vida de artista, vals op.316

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

08.00



Alexander Alyabiev

Sonata para violín y piano en mi menor

Lievon Ambarpumyan, violín

Mijail Voskresensky, piano

Claudio Monteverdi

“Ogni amente e guerrier”, madrigal

Viveca Azell, soprano

John Potter y Douglas Nasrawi, tenores

Harry van der Kamp, bajo

Ensamble instrumental Tragicomedia / Steven Stubbs

Darius Milhaud

Sinfonía Nº12, op.390, "Rural"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

09.00

Herbert Howells (compositor, director y pedagogo inglés, 1892-1983)

Cuarteto para cuerdas Nro.3, “En Gloucestershire”

Cuarteto Dante

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alexandre Tharaud, piano

10.00

Hans Pfitzner

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.52

Alban Gerhardt, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

Antonio Rosetti

Partita para vientos Nro.15 en Fa mayor

Consortium Classicum

Robert Schumann

Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

11.00

Música de Verano

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Murray MacLachlan, piano

George Gershwin

“Somebody loves me”, de la comedia George White's Scandals

“Boy wanted”, de la comedia A Dangerous Maid

“Things are looking up”, de la película A Damsel in Distress

“Love walked in”, de la película The Goldwyn Follies

Kiri Te Kanawa, soprano

The New Princess New Orchestra / John McGlinn

Johannes Brahms

Serenata para orquesta Nº2 en La mayor, op.16

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

12.00

Sergei Rachmaninov

La roca, fantasía para orquesta, op.7

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Leonard Slatkin

Franz Schubert

Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, D.935, Nº3

Alfred Brendel, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Alfred Printz, clarinete

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Sigismond Thalberg

Concierto para piano y orquesta en fa menor, op.5

Michael Ponti, piano

Orquesta Sinfónica de Westfalia / Richard Kapp

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas en Sol mayor, op.9, Nº1

Anne-Sophie Mutter, violín

Mstislav Rostropovich, chelo

Bruno Giurana, viola

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Michael Haydn

Sinfonía Nº19 en Do mayor

Bournemouth Sinfonietta / Harold Farberman

Samuel Barber

Sonata para chelo y piano en do menor, op.6

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Gioacchino Rossini

"Se inclinassi a prender moglie" de la ópera La italiana en Argel

Juan Diego Florez, tenor

Nicola Ulivieri, bajo

Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi / Manlio Benzi

19.00

Sergei Rachmaninov

Rapsodia para piano y orquesta sobre un tema de Paganini, op.43

Daniil Trifonov,piano

Orquesta del Estado de Rusia / Leonid Kuzmin

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo Nº9 en La mayor, op.2, Nº9

Trío Locatelli

Leo Brouwer

Música incidental campesina

Víctor Pellegrini - Leo Brouwer, dúo de guitarras

Georges Bizet

Suite sinfónica de la ópera Carmen

Orquesta Filarmónica de Londres / Carlo Rizzi

20.00

Música de Verano

Bernardo Pasquini

Toccata y Passacagli, para clave

Lorenz Ghielmi, clave

Gabriel Fauré

Pavana, op.50

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Maurice Ravel

Pavana para una infanta difunta

Louis Lortie, piano

Karol Szymanowski

Concierto para violín y orquesta Nº1, op.35 (1917)

Kaja Danczowska, violín

Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / Kazimierz Kord

Antonio Lauro

Seis por derecho, joropo al estilo del arpa criolla, para guitarra

Adam Holzman, guitarra

21.00

Luigi Boccherini

Sexteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.23, Nº1

Ensamble 415

Bedřich Smetana

“De los bosques y campos de Bohemia”, del ciclo Mi patria

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Sigurd vov Koch

En el monte de Tjaitra, De aroma de loto y claro de luna, Lluvia de una noche de primavera, El destino de la humanidad y Los cisnes silvestres, canciones

Ann Sophie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forster, piano

22.00

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº6 en sol menor, op.6, Nº6

Academia de Música Antigua de Berlín / Bernhard Forck

György Ligeti

Seis bagatelas para quinteto de vientos (1953)

Quintetto Bibiena

Jón Leifs

Requiem, op.33b, para coro mixto (1947)

Coro Hamrahlíd / Thorgerdur Ingólfsdóttir

Samuel Wesley

Marcha y rondó para piano

Ian Hobson, piano

Paul Hindemith

Ragtime

Orquesta de la Radio de Frankfurt / Paavo Järvi

23.00

Gustav Mahler

Cuarteto con piano en la menor

Gidon Kremer, violín;

Veronika Hagen, viola;

Clemens Hagen, chelo;

Oleg Maisenberg, piano

Giulio Caccini

Le Nuove Musiche. Tutto 'I di piango y Dolcissimo sospiro

Montserrat Figueras, soprano;

Hopkinsons Smith, laúd;

Savall, viola da gamba;

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Evgeny Kissin, piano