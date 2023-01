Programación Jueves 26 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Anónimo

Folia Rodrígo Martínez

Antonio Martín y Coll

Diferencias sobre la Folia

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Adela González-Campa, castañuelas

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Ernesto Nazareth

Epônina, vals

Polly Ferman, piano

Claude Debussy

Iberia

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Georges Bizet

Tres bocetos musicales

Setrak, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº1, op.12

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Domenico Scarlatti

Fandango en re menor

Genoveva Gálvez, clave

Dmitri Shostakovich

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.77

Viktoria Mullova, violín

Royal Philharmonic Orchestra / André Previn

William Lawes

Suite para dos laúdes (transcripción para dos guitarras)

Néstor Guestrin y Menecha Casano, guitarras

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

Eugène Ysaÿe

Sonata para violín en sol menor, op.27, Nº1

Lydia Mordkovitch, violín

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº25 en sol menor, K.183

Nothern Sinfonia of England / Myung-Whun Chung

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en La mayor, R.396

Laszlo Barsony, viola d`amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Xavier Montsalvatge

Cinco canciones negras

Young Hee Kim Peral, soprano

Octeto de chelos Conjunto Ibérico

Ástor Piazzolla

Cinco piezas para guitarra

Roberto Aussel, guitarra

Sigismondo D’India

Seis madrigales

Les Arts Florissants / William Christie

Mili Balakirev

Sinfonía Nº1 en Do mayor

The Philharmonia / Yevgeni Svetlanov

Franz Berwald

Trío Nº2 en fa menor

Ilonya Prunyi, piano;

András Kiss, violín;

Csaba Onczay, chelo

Federico Mompou

Escenas de niños

Arcadi Volodos, piano

Franz Krommer

Sexteto pastoral para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

07.00

Y la mañana va

Carl Nielsen

Obertura de la ópera Mascarada

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín, cuerdas y continuo Nº8 en Sol mayor

Iona Brown, violín y dirección

Academy of St.Martin in the Fields

Józef Elsner

Sonata para violín y piano en Re mayor, op.10, Nº2

Andrzej Gebski, violín

Joanna Lawrynowicz, piano

Modest Mussorgsky

Una noche en el Monte Calvo

Orquesta Gürzenich de Colonia / Dmitri Kitaenko

Georg Friedrich Handel

Concerto Grosso en Fa mayor, op.3, Nº2

Orquesta Filarmónica del Norte Alemán / Hans Zanotelli

08.00



Camille Saint Saëns

Cuarteto con piano en Mi mayor, op.póstumo

Musica Camerata de Montreal

John Marsh (compositor inglés, 1752-1828)

Sinfonía Nº6 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Girolamo Frescobaldi

Partita para clave sobre el aria de la Romanesca

Scott Ross, clave

09.00



Aram Kachaturian

Rapsodia de concierto para violín y orquesta

Mihaela Martin, violín

Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Theodore Kuchar

Giuseppe Verdi

“Era piú calmo?...”, del Acto IV de la ópera Otello

Renée Fleming, soprano.

Larissa Diadkova, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

Josef Suk

Cuatro piezas del 1er.libro de “Cosas vividas y soñadas”, op.30

Margaret Fingerhut, piano

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498, "Kegelstatt"

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº5 en re menor, op.25

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Christopher Hogwood

John Field

Nocturno Nº16 en Fa mayor

Mícéal O'Rourke, piano

11.00

Música de Verano

Sergei Rachmaninov

Rapsodia sobre un tema de Paganini, op.43

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Filadelfia / Yannik Nézet-Séguin

Baldassare Galuppi (1706 – 1785)

Sonata para flauta, oboe y bajo continuo

Ensamble L’Opera Stravagante

Arnold Bax

El jardín de Fand, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

12.00

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.16

Rafał Blechacz, piano

Bohuslav Martinů

Sinfonía N°2

Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Arthur Fagen

Reynaldo Hahn

Tres canciones: “Tres días de vendimia”, “A Chloris” y “Phyllis”

Véronique Gens, soprano

Susan Manoff, piano

13.00

Actualidad Musical

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Carlos Guastavino

Cuarteto para arcos

Cuarteto Gianneo

Frédéric Chopin

Variaciones para piano y orquesta sobre “La ci darem la mano”, op.2

Claudio Arrau, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Eliahu Inbal

Luigi Boccherini

Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.14, Nº5, G.99

Trío Flieder

19.00

Jacques Offenbach

Selección de Los cuentos de Hoffmann

Plácido Domingo, tenor

Edita Gruberova, soprano

Claudia Eder, mezzosoprano

Andreas Schmidt, barítono

Coro de la Radio de Francia

Orquesta Nacional de Francia / Seiji Ozawa

Rolf Liebermann

Geigy Festival Concerto

Orquesta Filarmónica de Bremen / Gunter Neuhold

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en re menor, G.445

Pepe Romero, guitarra

Academy of St.Martin in the Fields Ensamble

Louis Moreau Gottschalk

Mazurca para piano

Philip Martin, piano

20.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº93 en Re mayor, Hob:I.93

The Hannover Band / Roy Goodman

Luis Cluzeau Mortet

Suite de valses Nº1

Polly Ferman, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.4, Nº2, R.279

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Samuel Barber

Música de verano para quinteto de vientos, op.31

Quinteto de Vientos de Bergen

21.00

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº1, BuxWV 252

Trío del Museo de Boston

Robert Schumann

Arabesco para piano en Do mayor, op.18

Jean-Yves Thibaudet, piano

Anton Reicha (compositor checo, 1770-1836)

Cuarteto para cuatro flautas en Sol mayor, op.27

Cuarteto Kuhlau

Carl Nielsen

Suite Aladino, FS 89

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Edvard Grieg

- Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº4

- Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº5

- Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº6

Leif Ove Andsnes, piano

22.00

Francesco Geminiani

Suite del ballet-pantomima El bosque encantado

Ensamble Cosarara / Giuseppe Carmelingo

Giuseppe Verdi

“Ballabile”, del tercer acto de Otelo (1886)

Orquesta del Met / james Levine

Leonard Bernstein

Facsímil. Ensayo coreográfico para orquesta

(baléi zíater órkistra) Ballet Theatre Orchestra / Joseph Levine

23.00

Industria Nacional

Alexander Borodin

En las estepas del Asia Central, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica Municipal de Olavarría / Santiago Lasardi

Juan Francisco Giacobbe

Danzas exóticas, para arpa (1948)

Marce Méndez, arpa

Gaetano Donizetti

Dos fragmentos del tercer acto de la ópera Lucia di Lammermoor

Raúl Giménez, tenor

Frank Carroll, barítono

Scottish Philharmonic Singers

Orquesta de Cámara Escocesa / Miguel Ángel Veltri