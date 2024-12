Programación Jueves 26 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

John Coltrane

You say you care

Theme for Ernie

Igor Zavatckii

Off minor

Blue Monk

Natalia King

Don’t explain

Little bit of rain

00.30

La Trasnoche Clásica

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Nicholas Daniel, oboe

Orquesta de cuerdas de Peterborough / Nicholas Daniel

Leos Janácek

Sonata para violín y piano, JW 7/7

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº3, H.299

Orquesta Nacional de Escocia / Bryden Thomson

Giulio Briccialdi

Quinteto de vientos en Re mayor, op.124

Quinteto de Vientos Avalon

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº3 en sol menor, BWV 808

Rosalyn Tureck, piano

Alexander Glazunov

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johann Friedrich Fasch

Obertura para orquesta en sol menor, FWV KG3

Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

Henry Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Pierre-Gabriel Buffardin

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Eckart Haupt, flauta

Solistas Barrocos de Dresde

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Cámara Mahler / Mijail Pletnev

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"

Heinz Holliger, oboe;

Thomas Füri, violín:

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

06.00

Y la mañana va

Anton Rubinstein

Obertura triunfal, op.43

Orquesta Sinfónica de Wuppertal / George Hanson

Louis Spohr

Sonata para violín y arpa en do menor

Helga Storck, arpa

Kurt Guntnes, violín

Vincent D'Indy

Fantasía sobre una antigua ronda francesa, op.99

Michael Schäfer, piano

Nicoló Porpora

Sinfonía de cámara en Si bemol mayor, op.2, Nº6

Ensamble Artifizii Musicali

07.00

Hugo Alfven

Danza de las doncellas, de la suite El rey de la montaña, op.37

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

Frédéric Chopin

Dos nocturnos para piano: N°4 en Fa mayor y N°17 en Si mayor

Leif Ove Andsnes, piano

Joseph Haydn

Sinfonía N°89 en Fa mayor

Orquesta del Siglo 18 / Franz Brüggen

Henry Vieuxtemps

Fantasía apasionada para violín y orquesta, op.35

Charles Jongen, violín

Orquesta Sinfónica de Lieja / Gérard Cartigny

08.00

Benjamin Britten

Lachrymae, reflexiones sobre una canción de John Dowland, para viola y orquesta de cuerdas, op.48a

Rivka Golani, viola

I Musici de Montreal / Yuli Turovski



Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Martha Argerich, piano

Francesco Geminiani

Primera parte de “El bosque encantado”, concierto para orquesta sobre una obra de Tasso

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider



09.00



Ernest Chausson

Trío en sol menor, op.3

Trío Meadowmount

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en mi menor

Jed Wentz, flauta y dirección

Ensamble ”Música ad Rhenum”

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)

Tres motetes para coro mixto, op.35

Coro de la Catedral de Bergen / Magnar Mangersnes



10.00

Ignaz Pleyel

Sinfonía en re menor

Camerata Pro Música / Christian Birnbaum



Enrique Granados

Valses poéticos para piano

Daniel Ligorio, piano



Malcolm Arnold

Concierto para oboe y orquesta, op.39

Malcolm Messiter, oboe

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

11.00

Los Caminos del Barroco

François Couperin

“Le réveil-matin”, del Primer libro de piezas para clave

Olivier Beaumont, piano

George Frideric Handel

Segundo movimiento del Concierto para órgano y orquesta Nº13 en Fa mayor, HWV 295, "El cucú y el ruiseñor"

Simon Preston, órgano

The English Concert / Trevor Pinnock

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, op.1, Nº10, “Dido abandonada”

Trío Locatelli

Marin Marais

“El cuadro de la operación de vejiga”, de la Suite en mi menor para viola da gamba y continuo

Jordi Savall, viola da gamba

Tom Koopman, clave

Georg Philip Telemann

Obertura burlesca Don Quijote

Orquesta Barroca de Friburgo / Gottfried von Goltz

Pancrace Royer

El vértigo

Christophe Rousset, clave

12.00

El Clásico del Mediodía

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin

Sergei Rachmaninov

3er movimiento del Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18. en transcripción para piano de Percy Grainger

Martin Jones, piano

Sergei Rachmaninov

Sinfonía "Juventud"

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Vladimir

Ashkenazy

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Hugo Alfvén (1872-1960)

Sinfonía Nº4 en do menor, op.39

Christina Hogman, soprano

Claes-Håkan Ahnsjo, tenor

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Camille Saint-Saëns

Danza macabra, op.40

Andrew Wan, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Kent Nagano

Joaquín Rodrigo

Concierto andaluz para cuatro guitarras y orquesta

Los Romeros

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Wanda Landowska (compositora polaca, 1879 - 1959)

Noche de otoño

David Kadouch, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Ingo Goritzki, oboe

Miembros del Cuarteto de Berna

19.00

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº3 en Sol mayor, BWV 1048

Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert

Otto Nicolai

"Horch, die Lerche singt im Hain" de la ópera Las alegres comadres de Windsor

Fritz Wunderlich, tenor

Orquesta del Estado de Baviera / Robert Heger

Peter Erasmus Lange-Müller (compositor y pianista danes, 1850-1926)

Trío en fa menor, op.54

Tre Musici

Igor Stravinsky

Fuegos artificiales, fantasía para gran orquesta op.4

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

20.00

La Gran Aldea (Inglaterra)

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de la colección “Seis conciertos a siete partes”

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Frederick Delius

Canciones de despedida

Miembros del Coro Sinfónico de Bournemouth

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

York Bowen

Sonata para piano Nº5 en fa menor, op.72

Stephen Hough

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional