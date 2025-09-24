PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

24/09/2025

Programación Jueves 25 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz

Adam Rogers
Sight
Beautiful love

Michel Camilo
I got rhythm / Caravan / Sing, sing, sing

Camille Howard
Cry over you
The mood I’m in
Has your love gone cold?

00.30
La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach
Quince invenciones a 3 voces para clave, BWV 787-801. Versión para violín, viola y chelo
Janine Jansen, violín;
Maxim Rysanov, viola;
Torleif Thedéen, chelo

Ludwig van Beethoven
Treinta y dos variaciones sobre un tema original para piano en do menor, WoO 80
Murray Perahia, piano

Louis Nicolas Clérambault
Píramo y Tisbe, cantata Nº4 del Libro II de cantatas francesas
Jean-Paul Fouchecourt, tenor
Les Arts Florissants / William Christie

Erik Satie
Parade. Ballet realista sobre un tema de Jean Cocteau.
Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment

Nino Rota
Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)
I salonisti

Johann Nepomuk Hummel
Partita-octeto en Mi bemol mayor
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Artur Rubinstein, piano

Dmitri Shostakovich
Trío Nº1 en do menor, op.8
Trío Grieg

Franz Schubert
Danzas alemanas D.820 (orq. Anton Webern, 1931)
Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Edouard Lalo
Concierto ruso para violín y orquesta, op.29
Olivier Charlier, violín
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

Carl Maria von Weber
Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº5
Aurèle Nicolet, flauta;
Bruno Canino, piano

Johannes Brahms
Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15
Arthur Rubinstein, piano
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

Robert Parsons
Ave Maria
Coro del King's College de Cambridge / Stepehn Cleobury

Friedrich Kuhlau
Gran sonata concertante para flauta y piano en Mi bemol mayor, op.64
Peter-Lukas Graf, flauta;
Zsuzsana Sirokay, piano

Johann Nepomuk Hummel
Sonata para piano Nº4 en fa sostenido menor, op.81
Danielle Laval, piano

Henri Duparc
Canción triste
Kiri Te Kanawa, soprano
Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / Sir John Pritchard

Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22
Daniil Trifonov,piano

06.00
Y la mañana va

Malcolm Arnold
Peterloo, obertura op.97
Orquesta Filarmònica de la BBC / Rumon Gamba

Johann Sebastian Bach
Concierto para dos violínes y orquesta en re menor, BWV 1043
Yehudi Menuhin y Christián Ferrás, violines
Orquesta del Festival de Bath / Yehudi Menuhin

Robert Schumann
Seis poemas sobre textos de Nikolaus Lenau, op.90
Paul Armin Edelmann, barìtono
Charles Spencer, piano

Luigi Cherubini
Obertura de “La hospitalidad portuguesa”
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

07.00

Richard Wagner
Marcha para el Centenario Americano
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Edvard Grieg
Seis piezas líricas, op.43
Zoltan Kocsis, piano

Erik Satie
Gymnopedies Nº1 y Nº3. Orquestación de Claude Debussy
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Franz Krommer
Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52
Pierre Feit, oboe
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

08.00

Juan Crisóstomo de Arriaga
Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor
Cuarteto Casals

Henry Purcell
Acto I de la ópera Dido y Eneas
Véronique Gens, soprano
Nathan Berg, bajo-barítono
Sophie Marin-Degor, soprano
Les Arts Florissants / William Christie

Mikolajus Čiurlionis (mikolaius chiurlionus) Compositor lituano, 1875-1911)
Cuatro preludios para piano
Mũza Rubackyté, piano

09.00

Ernst John Moeran
Serenata en Sol mayor
Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para dos violínes y bajo continuo en La mayor, op.8, Nº7
Rachel Isserlis, violín
Trío Locatelli

Joseph Haydn
Ariadna en Naxos, cantata para voz solista y piano
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano

10.00

Berthold Goldschmidt (compositor alemán, 1903-1996)
Concierto para clarinete y orquesta
Sabine Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera Cómica de Berlín / Yakov Kreizberg

Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Vladimir Ashkenazy, piano

Jules Massenet
Música de ballet de la ópera “El Cid”
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

11.00
Los Caminos del Barroco

Tarquino Merula
Nigra sum
Sigismondo D’India
Dilectus meus
Hana Blažíková, soprano
Bruce Dickey, corneto
Mienecke van der Velden, órgano positivo
Jakob Lindberg, tiorba

Georg Philip Telemann
Fantasía para flauta dulce en mi menor
Walter van Hauwe, flauta dulce

Christian Gottfried Telonius
Concierto para tromba marina, timbal y cuerdas Nº13 en Re mayor
Thilo Hirsch, tromba marina
Ensamble Arcimbaldo

Sylvius Leopold Weiss
Passacaglia en Re mayor para laúd
Nigel North, laúd

Johann David Heinichen
Concierto para oboe d'amore y orquesta en La mayor
Paul Dombrecht. oboe d’amore
Il Fondamento / Paul Dombrecht

Giovanni Maria Trabaci
Toccata seconda e Ligature
Fabrizio Fillimarino
Canzon cromática
Andrew Lawrence King, arpa doble

12.00
El Clásico del Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº40 en sol menor, K.550
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Do mayor, K.548
Trío Beaux Arts

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)

Ernö von Dohnányi (1877-1960)
Cuarteto Nº1 en La mayor, op.7 (1899)
Cuarteto Kodály

George Chadwick
Tam O’Shanter, balada sinfónica (1915)
Orquesta Filarmónica Checa / José Serebrier

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

20.00
La Gran Aldea

21.00
Música Nocturna

23.00
Industria Nacional