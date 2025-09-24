Programación Jueves 25 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
Adam Rogers
Sight
Beautiful love
Michel Camilo
I got rhythm / Caravan / Sing, sing, sing
Camille Howard
Cry over you
The mood I’m in
Has your love gone cold?
00.30
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Quince invenciones a 3 voces para clave, BWV 787-801. Versión para violín, viola y chelo
Janine Jansen, violín;
Maxim Rysanov, viola;
Torleif Thedéen, chelo
Ludwig van Beethoven
Treinta y dos variaciones sobre un tema original para piano en do menor, WoO 80
Murray Perahia, piano
Louis Nicolas Clérambault
Píramo y Tisbe, cantata Nº4 del Libro II de cantatas francesas
Jean-Paul Fouchecourt, tenor
Les Arts Florissants / William Christie
Erik Satie
Parade. Ballet realista sobre un tema de Jean Cocteau.
Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment
Nino Rota
Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)
I salonisti
Johann Nepomuk Hummel
Partita-octeto en Mi bemol mayor
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Artur Rubinstein, piano
Dmitri Shostakovich
Trío Nº1 en do menor, op.8
Trío Grieg
Franz Schubert
Danzas alemanas D.820 (orq. Anton Webern, 1931)
Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez
Edouard Lalo
Concierto ruso para violín y orquesta, op.29
Olivier Charlier, violín
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier
Carl Maria von Weber
Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº5
Aurèle Nicolet, flauta;
Bruno Canino, piano
Johannes Brahms
Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15
Arthur Rubinstein, piano
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner
Robert Parsons
Ave Maria
Coro del King's College de Cambridge / Stepehn Cleobury
Friedrich Kuhlau
Gran sonata concertante para flauta y piano en Mi bemol mayor, op.64
Peter-Lukas Graf, flauta;
Zsuzsana Sirokay, piano
Johann Nepomuk Hummel
Sonata para piano Nº4 en fa sostenido menor, op.81
Danielle Laval, piano
Henri Duparc
Canción triste
Kiri Te Kanawa, soprano
Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / Sir John Pritchard
Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22
Daniil Trifonov,piano
06.00
Y la mañana va
Malcolm Arnold
Peterloo, obertura op.97
Orquesta Filarmònica de la BBC / Rumon Gamba
Johann Sebastian Bach
Concierto para dos violínes y orquesta en re menor, BWV 1043
Yehudi Menuhin y Christián Ferrás, violines
Orquesta del Festival de Bath / Yehudi Menuhin
Robert Schumann
Seis poemas sobre textos de Nikolaus Lenau, op.90
Paul Armin Edelmann, barìtono
Charles Spencer, piano
Luigi Cherubini
Obertura de “La hospitalidad portuguesa”
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
07.00
Richard Wagner
Marcha para el Centenario Americano
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian
Edvard Grieg
Seis piezas líricas, op.43
Zoltan Kocsis, piano
Erik Satie
Gymnopedies Nº1 y Nº3. Orquestación de Claude Debussy
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Franz Krommer
Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52
Pierre Feit, oboe
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky
08.00
Juan Crisóstomo de Arriaga
Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor
Cuarteto Casals
Henry Purcell
Acto I de la ópera Dido y Eneas
Véronique Gens, soprano
Nathan Berg, bajo-barítono
Sophie Marin-Degor, soprano
Les Arts Florissants / William Christie
Mikolajus Čiurlionis (mikolaius chiurlionus) Compositor lituano, 1875-1911)
Cuatro preludios para piano
Mũza Rubackyté, piano
09.00
Ernst John Moeran
Serenata en Sol mayor
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para dos violínes y bajo continuo en La mayor, op.8, Nº7
Rachel Isserlis, violín
Trío Locatelli
Joseph Haydn
Ariadna en Naxos, cantata para voz solista y piano
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano
10.00
Berthold Goldschmidt (compositor alemán, 1903-1996)
Concierto para clarinete y orquesta
Sabine Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera Cómica de Berlín / Yakov Kreizberg
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Vladimir Ashkenazy, piano
Jules Massenet
Música de ballet de la ópera “El Cid”
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark
11.00
Los Caminos del Barroco
Tarquino Merula
Nigra sum
Sigismondo D’India
Dilectus meus
Hana Blažíková, soprano
Bruce Dickey, corneto
Mienecke van der Velden, órgano positivo
Jakob Lindberg, tiorba
Georg Philip Telemann
Fantasía para flauta dulce en mi menor
Walter van Hauwe, flauta dulce
Christian Gottfried Telonius
Concierto para tromba marina, timbal y cuerdas Nº13 en Re mayor
Thilo Hirsch, tromba marina
Ensamble Arcimbaldo
Sylvius Leopold Weiss
Passacaglia en Re mayor para laúd
Nigel North, laúd
Johann David Heinichen
Concierto para oboe d'amore y orquesta en La mayor
Paul Dombrecht. oboe d’amore
Il Fondamento / Paul Dombrecht
Giovanni Maria Trabaci
Toccata seconda e Ligature
Fabrizio Fillimarino
Canzon cromática
Andrew Lawrence King, arpa doble
12.00
El Clásico del Mediodía
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº40 en sol menor, K.550
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Do mayor, K.548
Trío Beaux Arts
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Ernö von Dohnányi (1877-1960)
Cuarteto Nº1 en La mayor, op.7 (1899)
Cuarteto Kodály
George Chadwick
Tam O’Shanter, balada sinfónica (1915)
Orquesta Filarmónica Checa / José Serebrier
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional