Programación Jueves 25 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Jackie McLean y Lee Morgan

Consequence

Slumber

Attila Zoller

Wild wild Wes

Alicia’s lullaby

Lady Kim

How high the moon

Love for sale

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Johannes Brahms

Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18

Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Si bemol mayor, op.11

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Arnold Bax

Sonata para piano Nº3 en sol sostenido menor

Eric Parkin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Henry Word

Fantasía sobre canciones marinas británicas

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

César Franck

Cuarteto en Re mayor

Cuarteto Bessler-Reis

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta:

William Christie, clave

Antonio Salieri

Veintiséis variaciones sobre la folia de España

Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Introducción y danza, de la suite de El Tabano, op.97

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Bernhard Crusell

Concertino para fagot y orquesta en Si bemol mayor

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean Sibelius

Cinco impresiones características, op.103

Erik Tawaststjerna, piano

Joseph Haydn

Sinfonía en re menor, Hob.1, Nº80

Orquesta de Cámara Orpheus

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta, op.9 Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Leos Janacek

Sonata para violín y piano

Petr Messieurer, violin

Radoslav Kvapil, piano

Aaron Copland

Musica para teatro, suite en 5 movimientos

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Carl Philip Emanuel Bach

Trío sonata en do menor

Cuarteto Purcell

Charles Alkan

Sonatina para piano

Bernard Ringeissen, piano

Darius Milhaud

Suite francesa

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

Edvard Grieg

Sonata para violin y piano Nº3 en do menor, op.45

Leila Josefowicz, violín

John Novacek, piano



Míchael Haydn

Pastoral en Do mayor, Perger 91

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

Robert Schumann

Introducción y allegro concertante para piano y orquesta en re menor, op.134

Rudolf Serkin, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Anatol Liadov

Cinco canciones folklóricas rusas

Orquesta Filarmonica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)