PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

24/06/2026

Programación Jueves 25 de Junio

00.00
Trasnoche Jazz

Buddy DeFranco
Crazy rhythm
Sunday

Jazz Soul Seven
Move on up

Jessie Lee Miller
People fall in love like that
Runaround
Waiting

00.30
La Trasnoche Clásica

Claude Debussy
Cuarteto en sol menor, op.10
Cuarteto Alban Berg

William Byrd
Fantasía Nº2
Rose Consort of viols

Jan Ladislav Dussek
Sonata para piano en Mi bemol mayor, "La despedida"
Ian Hobson, piano

Darius Milhaud
Concierto para chelo y orquesta Nº1, op.136
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

Jacques Offenbach
Los cuentos de Hoffmann. "Allez!...Pour Te Livrer Combat...Scintille, Diaman"
Orquesta del Metropolitan Opera House / James Levine

Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en do menor, op.1, Nº8
Cuarteto Purcell

Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Maurizio Pollini, piano

Alessandro Scarlatti
Sonata (concerto IX) en la menor
Europa Galante / Fabio Biondi

Antonin Dvorák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48
Academy of St. Martin in the Fields

Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en Mi mayor, BWV 1016
Monica Huggett, violín;
Ton Koopman, clave

Franz Benda
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Joseph Haydn
Sinfonía Nº46 en Si mayor, Hob.I:46
L´estro armonico / Derek Solomons

Frédéric Chopin
Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20
Maurizio Pollini, piano

Vasily Kalinnikov
Intermezzo para orquesta Nº1 en fa sostenido menor
Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

César Franck
Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1
Mariana Sirbu, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov
Concierto para piano y orquesta en do sostenido menor, op.30
Svjatoslav Richter, piano
Orquesta Sinfónica de Moscú / Kirill Kondrashin

Giuseppe Maria Cambini
Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor
Quinteto de Vientos Avalon

Johannes Brahms
Serenata para orquesta Nº2 en La mayor, op.16
Ensamble Orquestal de París / Armin Jordan

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Do menor, op.9, nº11, R.198a (La Cetra)
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Claudio Arrau, piano

Carlos Guastavino
Tonada y cueca, para clarinete y piano
Paquito D'Rivera, clarinete;
Aldo Antognazzi, piano

07.00
Y la mañana va

Eric Coates
Cenicienta, una fantasía orquestal
Real Orquesta Filarmónica de Liverpool / John Wilson

Frédéric Chopin
Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60
Martha Argerich, piano

Georg Philipp Telemann
Sonata para flauta y bajo continuo en do menor
Ensamble Bassorilievi

Erik Satie
“Parade” ballet realista sobre un tema de Jean Cocteau.
Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment

08.00

Antonin Dvorák
Scherzo caprichoso, op.66
Royal Philharmonic Orchestra / John Farrer

Muzio Clementi
Sonata para piano en La bemol mayor
Federico Wiman, piano

Florian Leopold Gassmann
Cuarteto para oboe, viola, chelo y bajo continuo
Solistas Barrocos de Alemania

Anton Arensky
Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35
Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

09.00

Johan Halvorsen
Sinfonía Nº3 en Do mayor
Orquesta Sinfónica de Trondheim / Ole Kristian Ruud

Carl Philipp Emanuel Bach
Doble concierto para dos claves y orquesta en Fa mayor
Andreas Staier y Robert Hill, claves
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

10.00

Johannes Brahms
Tres intermezzi para piano, op.117
Gerhard Oppitz, piano

Johann Baptist Vanhal
Divertimento para violín, viola y contrabajo
Konrad Other, violín
Helmut Löchel, viola
Barbara Sanderling, contrabajo

Ralph Vaughan Williams
Concerto grosso para tres grupos de cuerdas
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00
Los Caminos del Barroco

Anónimo
Dos danzas del Libro de Virginal de Löcse
Collegium MUsicum de Budapest

Anónimo
Danzas transilvanas de los Manuscritos de Kájoni y Vietórisz
Ensamble Accentus de Viena / Thomas Wimmer

Anónimo
Danzas de Nagyszombat
Capella Savaria

Jacob Paix
Ungaresa y saltarello
Jacques Kauffman, órgano

Johann Heinrich Schmelzer
Balletto de los gitanos y Chacona de la bella gitana
Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor

Anónimo
Danzas de los códices Apponyi y Linus
Collegium Musicum Budapest

Pál Esterházy
“Salve, estrella de los mares”; “Oh, muerte” y “Saúl, Saúl”, de la colección Harmonia Celestis
Solistas vocales
ENsamble Vocal Savaria
Capella Savaria / Pál Németh

12.00
Al Mediodía

Béla Bartók
Dos imágenes, op.10 (“En plena flor” y “Danza aldeana”)
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Antal Doráti

Wenzel Thomas Matiegka
Sonata para guitarra en Do mayor, op.16
Reinbert Evers, guitarra

Camille Sainr-Saëns
“Danza de las sacerdotisas”, de Sansón y Dalila
Orquesta de París / Daniel Barenboim

Camille Sainr-Saëns
“El cisne”, de El carnaval de los animales
Yo-Yo Ma, chelo
Philippe Entremon y Gaby Casadesus, piano

Camille Sainr-Saëns
“Marcha militar francesa”, de la Suite algerina, op.60
Orquesta Filarmónica de Londres / Yondani Butt

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)

Elias Parish Alvars (1808-1849)
Gran fantasía, op.35, para arpa
Paola Perrucci, arpa

Marco Enrico Bossi (1861-1925)
Trío N°2 en Re mayor, op.123, “Trío sinfónico” (1901)
Trío con piano Húngaro

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Franz Liszt
Rapsodia húngara para dos pianos Nº1 en fa menor
Monika Egri, piano
Attila Pertis, piano

Jean-Baptiste Lully
Divertimento para voz y orquesta Nº3
Guillemette Laurens, mezzosoprano
Ensamble “Capriccio Stravagante” / Skip Sempé

Zdenek Fibich
Primavera, op.13
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Mariano Mores
Taquito militar
Alfredo Marcucci, bandoneón
Baltazar Benítez, guitarra

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata de iglesia para cuerdas y bajo continuo Nº14 en Do mayor, K.278
István Ella, órgano
Orquesta de Cámara Corelli / István Kertész

Max Bruch
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.44
Itzhak Perlman, violin
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Edvard Grieg
Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)
Cuarteto de Noruega

John Philip Sousa
Estrella y barras para siempre
Orquesta Boston Pops / Arthur Fiedler

20.00
Momentos Musicales

Frédéric Chopin
Balada para piano Nº1 en sol menor, op.23
Vladimir Horowitz, piano

Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, Wq 169
Eckart Haupt, flauta
Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen

Jean Sibelius
Una saga, op.9
Orquesta Sinfónica de la Radio de Helsinki / Okko Kamu

21.00

Jan Dismas Zelenka
Sonata Nº2 en sol menor, ZWV 181
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

André Caplet
Marcha solemne para el centenario de la Villa Medici
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn

Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº10, op.70
Bern Glemser, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº23 en Re mayor, K.181
Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

22.00
Industria Nacional

Jacobo Ficher
Sonata para piano N°8, op.115
Martha Bongiorno, piano
Grabado en vivo en el estudio de Radio Nacional Clásica en 2008

Igor Stravinsky
Suite del ballet El pájaro de fuego
Orquesta Sinfónica Nacional / Facundo Agudín
Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires

23.00
Complemento musical

Edward MacDowell
Sonata para piano Nº4 en mi menor, op.59, "Celta"
Garah Landes, piano

François Couperin
Les Goûts-réünis. Concierto Nº9, "El retrato del amor"
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Georg Matthias Monn
Concierto para chelo, cuerdas y clave en sol menor
Jean-Guihen Queyras, chelo
Orquesta Barroca de Freiburg / Petre Müllejans