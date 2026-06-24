Programación Jueves 25 de Junio

00.00
Trasnoche Jazz
Buddy DeFranco
Crazy rhythm
Sunday
Jazz Soul Seven
Move on up
Jessie Lee Miller
People fall in love like that
Runaround
Waiting
00.30
La Trasnoche Clásica
Claude Debussy
Cuarteto en sol menor, op.10
Cuarteto Alban Berg
William Byrd
Fantasía Nº2
Rose Consort of viols
Jan Ladislav Dussek
Sonata para piano en Mi bemol mayor, "La despedida"
Ian Hobson, piano
Darius Milhaud
Concierto para chelo y orquesta Nº1, op.136
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano
Jacques Offenbach
Los cuentos de Hoffmann. "Allez!...Pour Te Livrer Combat...Scintille, Diaman"
Orquesta del Metropolitan Opera House / James Levine
Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en do menor, op.1, Nº8
Cuarteto Purcell
Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Maurizio Pollini, piano
Alessandro Scarlatti
Sonata (concerto IX) en la menor
Europa Galante / Fabio Biondi
Antonin Dvorák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48
Academy of St. Martin in the Fields
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en Mi mayor, BWV 1016
Monica Huggett, violín;
Ton Koopman, clave
Franz Benda
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez
Joseph Haydn
Sinfonía Nº46 en Si mayor, Hob.I:46
L´estro armonico / Derek Solomons
Frédéric Chopin
Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20
Maurizio Pollini, piano
Vasily Kalinnikov
Intermezzo para orquesta Nº1 en fa sostenido menor
Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi
César Franck
Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1
Mariana Sirbu, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano
Nicolai Rimsky-Korsakov
Concierto para piano y orquesta en do sostenido menor, op.30
Svjatoslav Richter, piano
Orquesta Sinfónica de Moscú / Kirill Kondrashin
Giuseppe Maria Cambini
Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor
Quinteto de Vientos Avalon
Johannes Brahms
Serenata para orquesta Nº2 en La mayor, op.16
Ensamble Orquestal de París / Armin Jordan
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Do menor, op.9, nº11, R.198a (La Cetra)
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Claudio Arrau, piano
Carlos Guastavino
Tonada y cueca, para clarinete y piano
Paquito D'Rivera, clarinete;
Aldo Antognazzi, piano
07.00
Y la mañana va
Eric Coates
Cenicienta, una fantasía orquestal
Real Orquesta Filarmónica de Liverpool / John Wilson
Frédéric Chopin
Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60
Martha Argerich, piano
Georg Philipp Telemann
Sonata para flauta y bajo continuo en do menor
Ensamble Bassorilievi
Erik Satie
“Parade” ballet realista sobre un tema de Jean Cocteau.
Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment
08.00
Antonin Dvorák
Scherzo caprichoso, op.66
Royal Philharmonic Orchestra / John Farrer
Muzio Clementi
Sonata para piano en La bemol mayor
Federico Wiman, piano
Florian Leopold Gassmann
Cuarteto para oboe, viola, chelo y bajo continuo
Solistas Barrocos de Alemania
Anton Arensky
Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35
Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati
09.00
Johan Halvorsen
Sinfonía Nº3 en Do mayor
Orquesta Sinfónica de Trondheim / Ole Kristian Ruud
Carl Philipp Emanuel Bach
Doble concierto para dos claves y orquesta en Fa mayor
Andreas Staier y Robert Hill, claves
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
10.00
Johannes Brahms
Tres intermezzi para piano, op.117
Gerhard Oppitz, piano
Johann Baptist Vanhal
Divertimento para violín, viola y contrabajo
Konrad Other, violín
Helmut Löchel, viola
Barbara Sanderling, contrabajo
Ralph Vaughan Williams
Concerto grosso para tres grupos de cuerdas
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
11.00
Los Caminos del Barroco
Anónimo
Dos danzas del Libro de Virginal de Löcse
Collegium MUsicum de Budapest
Anónimo
Danzas transilvanas de los Manuscritos de Kájoni y Vietórisz
Ensamble Accentus de Viena / Thomas Wimmer
Anónimo
Danzas de Nagyszombat
Capella Savaria
Jacob Paix
Ungaresa y saltarello
Jacques Kauffman, órgano
Johann Heinrich Schmelzer
Balletto de los gitanos y Chacona de la bella gitana
Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor
Anónimo
Danzas de los códices Apponyi y Linus
Collegium Musicum Budapest
Pál Esterházy
“Salve, estrella de los mares”; “Oh, muerte” y “Saúl, Saúl”, de la colección Harmonia Celestis
Solistas vocales
ENsamble Vocal Savaria
Capella Savaria / Pál Németh
12.00
Al Mediodía
Béla Bartók
Dos imágenes, op.10 (“En plena flor” y “Danza aldeana”)
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Antal Doráti
Wenzel Thomas Matiegka
Sonata para guitarra en Do mayor, op.16
Reinbert Evers, guitarra
Camille Sainr-Saëns
“Danza de las sacerdotisas”, de Sansón y Dalila
Orquesta de París / Daniel Barenboim
Camille Sainr-Saëns
“El cisne”, de El carnaval de los animales
Yo-Yo Ma, chelo
Philippe Entremon y Gaby Casadesus, piano
Camille Sainr-Saëns
“Marcha militar francesa”, de la Suite algerina, op.60
Orquesta Filarmónica de Londres / Yondani Butt
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Elias Parish Alvars (1808-1849)
Gran fantasía, op.35, para arpa
Paola Perrucci, arpa
Marco Enrico Bossi (1861-1925)
Trío N°2 en Re mayor, op.123, “Trío sinfónico” (1901)
Trío con piano Húngaro
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Franz Liszt
Rapsodia húngara para dos pianos Nº1 en fa menor
Monika Egri, piano
Attila Pertis, piano
Jean-Baptiste Lully
Divertimento para voz y orquesta Nº3
Guillemette Laurens, mezzosoprano
Ensamble “Capriccio Stravagante” / Skip Sempé
Zdenek Fibich
Primavera, op.13
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar
Mariano Mores
Taquito militar
Alfredo Marcucci, bandoneón
Baltazar Benítez, guitarra
19.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata de iglesia para cuerdas y bajo continuo Nº14 en Do mayor, K.278
István Ella, órgano
Orquesta de Cámara Corelli / István Kertész
Max Bruch
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.44
Itzhak Perlman, violin
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Edvard Grieg
Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)
Cuarteto de Noruega
John Philip Sousa
Estrella y barras para siempre
Orquesta Boston Pops / Arthur Fiedler
20.00
Momentos Musicales
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº1 en sol menor, op.23
Vladimir Horowitz, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, Wq 169
Eckart Haupt, flauta
Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen
Jean Sibelius
Una saga, op.9
Orquesta Sinfónica de la Radio de Helsinki / Okko Kamu
21.00
Jan Dismas Zelenka
Sonata Nº2 en sol menor, ZWV 181
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
André Caplet
Marcha solemne para el centenario de la Villa Medici
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn
Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº10, op.70
Bern Glemser, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº23 en Re mayor, K.181
Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
22.00
Industria Nacional
Jacobo Ficher
Sonata para piano N°8, op.115
Martha Bongiorno, piano
Grabado en vivo en el estudio de Radio Nacional Clásica en 2008
Igor Stravinsky
Suite del ballet El pájaro de fuego
Orquesta Sinfónica Nacional / Facundo Agudín
Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires
23.00
Complemento musical
Edward MacDowell
Sonata para piano Nº4 en mi menor, op.59, "Celta"
Garah Landes, piano
François Couperin
Les Goûts-réünis. Concierto Nº9, "El retrato del amor"
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz
Georg Matthias Monn
Concierto para chelo, cuerdas y clave en sol menor
Jean-Guihen Queyras, chelo
Orquesta Barroca de Freiburg / Petre Müllejans