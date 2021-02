Programación Jueves 25 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

The Jazz Orchestra of the Delta

It’s alright with me

Two in love

Manu Katché

Shine and blue

Swing piece

Sasha Masakowski

Entropy

Storm in the gulf

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

Paul Dukas

Variaciones, Interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave Nº6 en Sol mayor, BWV 1019

Péter Czaba, violín

Zoltán Kocsis, piano

Dmitri Shostakovich

Preludio y fuga para piano Nº8 en fa sostenido menor, op.87

Tatiana Nikolayeva, piano

Antonín Dvorák

Trío Nº2 en sol menor, op.26

Trío Suk

Edvard Grieg

Dos melodías para orquesta de cuerdas, op.53

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Antonio Soler

Sonata para piano en sol menor

Alicia de Larrocha, piano

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano Nº1 en fa menor, op.80

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Pierre Feit, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Claude Debussy

Imágenes, L.110 (Libro Nº1)

Philippe Entremont, piano

07.00

Y la mañana va

Antonio Salieri

Sinfonía en Re mayor, “El día de cumpleaños”

Orquesta London Mozart Players / Matthias Bamert

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº1 en Fa mayor, op.8

Vilde Frang, violín

Michail Lifits, piano

Johann Nepomuk Hummel

Octeto para vientos en Mi bemol mayor

Solistas de Vientos de la Orquesta de Cämara de Europa

Alphons Diepenbrock

“Las aves”, obertura sobre una comedia de Aristófanes

Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Sergei Rachmaninov

Tres preludios para piano, op.23: Nº 1 a 3

Howard Shelley, piano

Edward Elgar

Suite del ballet El abanico decorado, op.81

English Nothern Philharmonia / David Lloyd-Jones

Johannes Brahms

Cuarteto en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Melos

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata”, aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Nicolai Miaskovsky

Sonata para piano Nº6 en La bemol mayor, op.64, N°2

Murray McLachlan, piano

Edouard Lalo

Obertura de la ópera El Rey de Ys

Orquesta de Bordeaux Aquitania / Roberto Benzi

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano en La mayor, op.9

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

Fernando Sor

Pieza de concierto, op.54

Goran Söllscher, guitarra

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible (Marcelo Balcells & Marco Moreno)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

“La tempestad” de William Shakespeare. Con Rubén Stella y gran elenco

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Ruggero Leoncavallo

Escenas de las operas Pagliacci y Zaza

Apolo Granforte, barítono

Adelaida Sarraceni, soprano

Orquesta de la Scala de milan / Carlos Sabajno

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)