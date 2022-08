Programación Jueves 25 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

George Coleman

The sheik of araby

You mean so much to me

Omar Sosa

Dance of reflection

Reposo

Anita O’Day

That old feeling

The thrill is gone

Waiter, make mine blues

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Antonín Dvorák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

George Frideric Handel

Obertura para dos clarinetes y corno, HWV 424. "Obertura Fitzwilliam"

Keith Puddy y Gary Brodie, clarinetes;

Susan Dent, corno

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº40 en sol menor, K.550

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48 (selección)

Olaf Bär, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor, M.8 (arr. para chelo y piano de Delsart)

Truls Mörk, chelo;

Hakon Austbö, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor

René Clemencic, flauta dulce;

Alexandra Bachtiar, chelo;

Christiane Jaccottet, clave

07.00

Y la mañana va

Muzio Clementi

Obertura Nº2 en Re mayor, WoO 36

Orquesta Philharmonia / Francesco D' Avalos

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en do menor, Hob.16, Nº20

Emanuel Ax, piano

Frederic Curzon (compositor inglés, 1899-1973)

Dos miniaturas para orquesta: “La cascada” y “La peineta”

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Franz Liszt

Fantasía húngara, para piano y orquesta

Jean-Ives Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Bohuslav Martinú

Sinfonía Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Bryden Thomson

Carl Heinrich Graun (compositor alemán, 1704-1759)

"Mio bel nume", de la ópera Orfeo

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensamble “Le Concert d' Astrée” / Emmanuelle Haim

09.00



Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en La mayor, op.114

Alan Hacker, clarinete

Jennifer Ward Clark, chelo

Richard Burnett, piano

Zdenek Fibich

Primavera, op.13

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Alexander Glazunov

Dos preludios y fugas: N°3 en do menor y N°4 en do mayor

Stephen Coombs, piano

10.00



Robert Volkmann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.33

Jörg Baumann, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Miltiades Caridis

Charles Avison

Concerto grosso Nº6 en Re mayor, sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Nicolai Miaskovsky

Sonata para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.64, Nº1

Murray McLachlan, piano

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

