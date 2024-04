Programación Jueves 25 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Michael Thomas

Circles

Brad Mehldau

I am the walrus

For no one

Here, there and everywhere

The Spitfire Sisters

Milk, no sugar

Can I have the key?

I want to fall in love with a marine

00.30

La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin

Polonesa fantasía para piano Nº6 en La bemol mayor, op.61

Maurizio Pollini, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en sol menor, de El Arte del Violín, op. 3, Nº6

Susanne Lautenbacher, violín

Orquesta de Cámara de Mainz / Günther Kehr

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Leo Brouwer

Canción de cuna (arreglo sobre canción tradicional)

Silvia Costanzo, guitarra

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Roger Drinkal, chelo;

Dian Baker, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº5 en Fa mayor, op.103, "Egipcio"

Pascal Rogé, piano

Orqiesta Filarmónica Real / Charles Dutoit

Henry Purcell

El nudo gordiano desatado, Z.597

The Parley of Instruments / Peter Holman

Joseph Haydn

Sinfonía Nº104 en Re mayor, Hob.I:104, "Londres"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Richard Strauss

Sonatina Nº1 para instrumentos de viento en Fa mayor, "del taller de un inválido", TrV 288

Músicos de la Staatskapelle Dresden / Christian Tielemann

Robert Schumann

Concierto para violín y orquesta en re menor, WoO 23

Gidon Kremer, violín

Orquesta Philharmonia / Riccardo Muti

Sergei Prokofiev

Seis piezas para piano, op.62

Boris Berman, piano

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano en mi menor, op.38

Mstislav Rostropovich, chelo;

Rudolf Serkin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinete

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.38 (Libro Nº3)

Martin Jones, piano

06.00

Y la mañana va

Richard Wagner

Obertura de la ópera Tannhäuser

Orquesta de Gewandhaus de Leipzig / Andris Nelson

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín, cuerdas y continuo Nº8 en Sol mayor

Iona Brown, violín y dirección

Academy of St.Martin in the Fields

Józef Elsner

Sonata para violín y piano en Re mayor, op.10, Nº2

Andrzej Gebski, violín

Joanna Lawrynowicz, piano

Modest Mussorgsky

Una noche en el Monte Calvo

Orquesta Gürzenich de Colonia / Dmitri Kitaenko

07.00

Charles Auguste De Bériot

Concierto para violín y orquesta Nº9 en la menor, op,.104

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Adolf Schulz-Evler (compositor polaco, 1852 - 1905)

Arabescos sobre “El Danubio azul”, vals op.314

Jorge Bolet, piano

Grabación realizada en vivo en febrero de 1974

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Re mayor, op.7, Nº3

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Gustav Schreck (compositor y pedagogo alemán, 1849-1918)

Sonata para fagot y piano en mi bemol mayor, op.9

Karen Geoghegan, fagot

Philip Edward Fisher, piano

08.00

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandeburgués Nº6 en Si bemol mayor, BWV 1051

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Charles Tomlinson Griffes (compositor estadounidense, 1884 – 1920)

Tres retratos musicales, op.5

Garah Landes, piano

Arnold Bax

Música del ballet “Del crepúsculo al amanecer”

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

09.00

Camille Saint-Saëns

Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

Richard Wagner

“Fausto”, obertura de concierto

Orquesta del Festival de Londres / Julian Armstrong



Umberto Giordano

4to.y último acto de la ópera ”Andrea Chenier”

Patricia Racette, soprano

Marcelo Alvarez, tenor

Zeljko Lucic, barítono

Dwayne Croft, barítono

David Crawford, bajo-barítono

Orquesta del Metropolitan Opera de Nueva York / Gianandrea Noseda

10.00

Bela Bartok

Cuarteto para cuerdas Nº3

Cuarteto Takacs

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333

Ingolf Wunder, piano

Frederick Delius

La Feria de Brigg, una rapsodia inglesa

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

11.00

Los Caminos del Barroco

Bernardo Pasquini

Toccata con lo scherzo del cucco

Lorenzo Ghielmi, clave

John Jenkins

Suite en Do mayor para ensamble de lira-violas, “Las seis campanadas”

The Parley of Instruments / Peter Holmann

Alessandro Poglietti (¿?-1683)

Suite para teclado “Sobre la rebelión de Hungría”

Robert Loreggian, clave

Lorenzo Zavateri (1609-1764)

Concierto Nº12, “La Tempesta di Mare”, de los Concerti da Chiesa e da Camera

Gottfried von der Goltz, violín

Orquesta Barroca de Friburgo / Gottfried von der Goltz

Johann Kuhnau

Sonata bíblica Nª4, “La enfermedad mortal de Ezequiel y su ulterior sanación”

Christian Brembeck, órgano

Jean Philippe Rameau

El llamado a los pájaros y Los torbellinos

Christophe Rousset,. clave

12.00

El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"

Maria João Pires, piano

Ludwig van Beethoven

Trío en un movimiento en Mi bemol mayor

Pinchas Zuckerman, violín;

Jacqueline Du Pré, chelo;

Daniel Barenboim, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Donald Tovey (1875-1940)

Aria y variaciones en Si bemol mayor para cuarteto, op.11 (1900)

Cuarteto Tippett

Nicolai Cherepin

El reino encantado, poema sinfónico

Orquesta Nacional de Bélgica / Andrey Boreyko

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

El Regreso

Franz von Suppé

Obertura de la opereta Poeta y Aldeano

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

César Cui

Suite concertante para violín y orquesta, op.25

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

Franz Krommer

Partita para vientos en Mi bemol mayor, op.45, Nº2

Ensamble Josef Triebensee

19.00

Manuel de Falla

Siete canciones populares españolas para voz y piano

Edith Thallaug, mezzosoprano

Eva Knardahl, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.11, Nº2, R.277, “Il favorito"

Salvatore Accardo, violín

I Musici

Michael Haydn

Sinfonía Nº23 en Re mayor, P.43

Bournemouth Sinfonietta / Harold Farberman

Charles-Valentin Alkan

Pequeño cuento

Ronald Smith, piano

20.00

La Gran Aldea (Australia)

Alfred Hill

Sinfonía Nº3 en si menor, “Australia”

Orquesta Sinfónica de Queenland / Wilfred Lehmann

Don Banks

Cuatro piezas para cuarteto de cuerdas

Cuarteto de Cuerdas de Sidney

Brenton Broadstock

Fortuna

The Kew Band / Mark Ford

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Johannes Brahms

Sonata para piano N°2 en fa sostenido menor, op.2

Antonio Formaro, piano

Alberto Ginastera

Cuarteto N°1, op.20

Cuarteto Almerares