Programación Jueves 24 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Nelda Swiggett

For the love of it

Jack and the Key Boo Ba

Jakob Bro y Joe Lovano

Song to an old friend

Tea Cup Gin

Caravan

Lush life

Greyhound

00.30

La Trasnoche Clásica

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Georges Enescu

Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14

Ensamble de vientos de Bucarest / Constantin Silvestri

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, "Escocesa"

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Alexander Glazunov

Suite sobre el nombre Sacha, op.2

Tatjana Franová, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Do mayor, Hob.VII: h1

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Arnold Bax

Cuarteto Nº1 en Sol mayor

English String Quartet

Johann Sebastian Bach

Sonata para clave en re menor, BWV 964 (transcripción de la Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003)

Rosalyn Tureck, piano

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

George Frideric Handel

Sinfonía del Acto I de la ópera Saúl

The English Concert / Trevor Pinnock

César Franck

Preludio, coral y fuga para piano

Artur Rubinstein, piano

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº10 en Re mayor, G.483

Orchestra da Camera di Padova e del Veneto / Bruno Giurana

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en La mayor, op.49, Nº1

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Evgeny Kissin, piano

06.00

Y la mañana va

Heinrich Marschner

Obertura del melodrama “Alí Babá, o los 40 ladrones”, op.26

Orquesta de Cámara de Pardubice, República Checa / Darío Salvi

Rhené Emmanuel Batón (compositor y director francés, 1879-1940)

Sonata para violín y piano Nro.2, op.46

Leonardo Micucci, violín

Francesco Basanisi, píano

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Franz Schubert

Cinco minués y seis tríos, Deutsch 89

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky



07.00

Johann Strauss (hijo)

Obertura de la opereta “El Murciélago”

Orquesta Sinfónica de Londres / John Georgiadis

John Ireland

Cuatro preludios para piano

Eric Parkin, piano

Gottfried Heinrich Stölzel

Concerto grosso para seis trompetas y orquesta

Maurice André, Bernard Soustrot, Guy Touvron, Thierry Caens, Jean-Paul Leroy y Jacques Jarmasson, trompetas

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Claude Debussy

El rincón de los niños. Arreglo para orquesta de André Caplet)

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn



08.00



Alexander Alyabiev

Sonata para violín y piano en mi menor

Lievon Ambarpumyan, violín

Mijail Voskresensky, piano

Claudio Monteverdi

“Mentre vaga Angioletta”, madrigal para dos tenores y continuo

John Potter y Douglas Nasrawi, tenores

Ensamble instrumental Tragicomedia / Steven Stubbs

Darius Milhaud

Sinfonía Nº12, op.390, "Rural"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

09.00

Marcial Del Adalid (compositor español, 1826-1881)

Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, op.16

Cuarteto Novecento

Donald Francis Tovey (pianista y compositor escocés, 1875-1940)

Concierto para piano y orquesta en La mayor, op.15

Steven Osborne, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins



10.00

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº5 en La mayor, "La transformación de los campesinos licios en ranas"

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Maxim Vengerov, violín

Alexander Markovich, piano

Joaquín Turina

La oración del torero, op.34

I Musici de Montréal / Yuli Turovsky

11.00

Los Caminos del Barroco

Isaac Posch

Vulnerasti cor meum (Dañaste mi corazón)

Ensamble Salzburger Hofmusik / Wolfgang Brunner

Johann Kaspar Kerll

“Magnificat. Octavi toni”, de la colección Modulatio organica

Adriano Falcioni, órgano

Johann Schmelzer (c.1620-1680)

Sonata Nº8 en re menor para violín y bajo continuo

Ricecar Consort

Daniel Speer

Fragmentos de La gaceta turco-musical (1688)

Markus Miesenberger

Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor

Johann Joseph Fux

“Desde el limbo ya te llama”, del oratorio Jesucristo en el huerto

Alex Potter, contratenor

Ensamble La Fontaine / Catherine Motuz

12.00

El Clásico del Mediodía

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Emanuel Ax, piano

Cuarteto de Cleveland

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Murray Perahia, piano

Robert Schumann

Mignon‚ Kennst du das Land ?

Sandrine Piau, soprano

Susan Manoff, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Victor Herbert

“Marcha de los juguetes”, de la opereta Los niños en el país de los juguetes (1903)

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Re mayor, op.8 (1882)

Heinrich Schiff, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neviulle Marriner

Paul Viardot

Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.5 (1883)

Reto Kuppel, violín

Wolfgang Manz, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Francis Poulenc

Concierto para dos pianos y orquesta en re menor

Louis Lortie y Hélène Mercier, pianos

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Gardner

Giuseppe Verdi

“Un dì felice” y “Sempre libera” de la ópera La Traviata

Eteri Gvazava, soprano

José Cura, tenor

Rolando Panerai, barítono

Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Zubin Mehta

Joseph Haydn

Cuarteto Nº37 en Do mayor, op.50, Nº2, Hob.III:45, "Cuarteto prusiano Nº2"

Cuarteto Tátrai

19.00

Johannes Strauss (hijo)

Vals del Emperador, op.437

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Lars-Erik Larsson (compositor sueco, 1908-1986)

Concertino para corno y orquesta de cuerdas, op.45, Nº5

Sören Hermansson, corno

Sinfonietta Umeå / Edvard Tjivzjel

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº2 en Re mayor, BWV 1028

Hille Perl, viola da gamba

Michael Behringer, clave

Frédéric Chopin

Tres nocturnos para piano, op.15

Elisabeth Leonskaja, piano

20.00

La Gran Aldea (Finlandia)

Jean Sibelius

Suite de Pélleas y Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Jouni Kaipainen

Concierto para oboe y orquesta, op.46 (1994)

Helén Jahren, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Werner Wagner

Lamentaciones (1968)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Miguel Ángel Gómez Martínez

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor

Nelson Goerner, piano

Nelly Beatriz Gómez

Celebrando, para marimba y vibrafón

Arauco Yepes y Maxim Gerlach Lopszyc, marimba y vibrafón

Nelly Beatriz Gómez

Malambeando 2, para banda sinfónica

Banda Sinfónica de Río Negro / Clara Parodi