Programación Jueves 24 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Azar Lawrence

Elementals

Sing to the world

Oliver Kucharovic Quartet

Impulse

Champian Fulton

Lonesome and sorry

I only have eyes for you

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto de Oslo

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Vladimir Ashkenazy, piano

The Cleveland Orchestra / Vladimir Ashkenazy

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº6 en mi menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Bryden Tthompson

Frédéric Chopin

Veinticuatro preludios para piano, op.28

Nelson Goerner, piano

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en Do mayor, op.3, Nº3

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Robert Schumann

Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3

Cuarteto Melos

07.00

Y la mañana va

William Walton

Scapino, una obertura de comedia

Orquesta Filármónica de Londres / Bryden Thomson

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales

Bertrand Chamayou, piano

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y orquesta de cámara Si bemol mayor, op.101

Karl Keister, clarinete

The Masterplayers / Richard Schumacher

Frederic Curzon

Suite Robin Hood

Orquesta Sinfónica de la Radio de Checoslovaquia / Adrian Leaper

08.00



Ottorino Respighi

Chacona para violín, órgano y cuerdas

Ingolf Turban, violín

Orquesta de Cámara Inglesa / Marcello Viotti

Frederic Chopin

Tres valses op.34

Artur Rubinstein

Niels Gade

Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32

Collegium Musicum de Copenhagen / Michael Schønwandt

09.00

Gordon Jacob

Suite para fagot y cuarteto de cuerdas

Daniel Smith, fagot

Cuarteto Coulll

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

Quique Sinesi

Tres piezas para guitarra: “El abrazo”, “Terruño” y “Serás verdad?”

Ignacio López, guitarra

10.00

Leoš Janáček

Concierto para violín y orquesta, "La migración de un alma"

Baiba Skride, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Marek Janowski

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº30 en Re mayor, Hoboken 19

Ivo Pogorelich, piano

Franz Xaver Richter

Cuarteto en Sol mayor, op.5

Cuarteto Apponyi

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

