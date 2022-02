Programación Jueves 24 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Blue Moods

Better get it in your soul

Orange was the color of her dress

Philip Catherine y Martin Wind

Fried bananas

Hello George

Annie Ross

Love you madly

The lady is in love with you

All of me

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Ernest Chausson

“La flor de las aguas”, del Poema del amor y el mar, op.19

Janet Baker, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Evgeny Svetlanov

Franz Liszt

Rapsodia española

Evgeny Kissin, piano

Georg Philip Telemann

Sonata para flauta dulce y continuo en Re mayor

Walter van Hauwe, flauta dulce

Wouter Möller, chelo

Glen Wilson, clave

Nikita Koshkin

Los juguetes del Príncipe

María Isabel Siewers, guitarra

Jean-Philippe Rameau

Suite orquestal de la tragedia lírica Dardanus (selección)

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Heinrich Franz Von Biber

Partita Nº4, de Mensa Sonora

La Follia Salzburg

Maurice Ravel

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor

Cuarteto Ysaÿe

Franz Schubert

Danzas alemanas D.820 (orq. Anton Webern, 1931)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en re menor

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra/ Mats Liljefors

Rued Langgaard

Sinfonía Nº5, "Tierras de estepas"

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

John Dowland

Canciones para soprano y laúd

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

07.00

Y la mañana va

Piotr Illych Chaikovsky

Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Villiers Stanford

Rapsodia Irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en Mi mayor, op.6

Martin Jones, piano

Alexandre Lagoya

Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet

Alexandre Lagoya, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Dmitri Shostakovich

Trio Nº1 en do menor, op.8

Janine Jansen, violín

Mischa Maisky, chelo

Lucas Debargue, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en sol menor, op.6, Nº8

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ralph Vaughan Williams

Suite para viola y orquesta

Frederick Riddle, viola

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69

Zuill Bailey, chelo

Simone Dinnerstein, piano

Alfred Hill (compositor y director australiano, 1869-1960)

Cuarteto Nº3 en la menor, "El carnaval"

Cuarteto Dominion

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violin y piano en Si bemol mayor, K.378. Arreglo para flauta y piano de Patrick Gallois

Patrick Gallois, flauta

Maria Prinz, piano

Sergei Prokofiev

“La dama de la montaña de cobre”, prólogo de la suite del ballet “La flor de piedra”

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)