Programación Jueves 24 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

James Francies

Crib

Sway

Ralph Towner

Waltz for Debby (Bill Evans)

I fall in love too easily (Sammy Cahn)

Connie Lansberg

What a little moonlight can do

I’m old fashioned

Down with love

00.30

La Trasnoche Clásica

Maurice Ravel

Minuet antiguo para piano, M.7

Klára Körmendi, piano

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Cuarteto Gabrieli

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Piotr Ilich Chaikovsky

Meditación, op.42, Nº1

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano

Akashi Ochi, mandolina

Siegfried Goethel, trompeta

Walter Meuter, contrabajo

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Bedrich Smetana

De mi patria, dos piezas para violín y piano

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

François Couperin

Las naciones. Ordre Nº2: La española

Musica ad Rhenum

Alice Mary Smith

Sinfonía en la menor

London Mozart Players / Howard Shelley

Jaurés Lamarque-Pons

Sonatina para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Stephen Preston, flauta

Jennifer Ward Clarke, chelo

Richard Burnet, fortepiano

Camille Saint-Saëns

El diluvio, preludio op.45

Yan Pascal Tortelier, violin

City of Birmingham Symphony Orchestra / Louis Frémaux

William Byrd

Susanna fair

Rejoice unto the lord

Tessa Bonner, soprano

Rose Consort of viols

Gaetano Donizetti

Cuarteto Nº9 en Re mayor (versión orquesta de cuerdas)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich y Nelson Freire, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Gidon Kremer, violín

Kim Kashkashian, viola

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº5 en Sol mayor

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Frédéric Chopin

Gran dúo concertante para chelo y piano en mi menor, sobre temas de la ópera “Roberto el diablo”, de Giacomo Meyerbeer

Anner Bilsma, chelo

Lambert Orkis, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para fagot y orquesta en Si bemol mayor, Ryom 504

Robert Thompson, fagot

The London Mozart Players / Philip Ledger



Rodolfo Halffter

Suite del ballet “La madrugada del panadero”, op.12

Orquesta Filarmónica de México / Fernando Lozano

7.00

Ludwig Van Beethoven

“Coriolano”, obertura op.62

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Félix Mendelssohn

Cuarteto para cuerdas Nro.4 en mi menor, op.44, Nº2

Cuarteto Doric

Zdenek Fibich

“Romance de primavera”, cantata para solistas, coro y orquesta, op.23

Nadia Sormová, soprano

Karel Prusa, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar



8.00



Gian Francesco Malipiero

Serenata matutina

Orchestra Della Svizzera Italiana / Damian iorio

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº4 en Fa mayor, BWV 809

András Schiff, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

9.00

Carl Nielsen

Sinfonía Nº1 en sol menor, op.7

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Cheng

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Leonidas Kavakos, violín

Yuja Wang, piano



10.00

Gaetano Donizetti

Cuarteto para cuerdas Nº4 en Re mayor

Cuarteto Bernini

Isaac Albéniz

Seis pequeños valses, op.25

Guillermo González, piano

Franz Danzi

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

11.00

Los Caminos del Barroco

Juan Hidalgo

Suprema deidad que miro, villancico de Pasión a cuatro

Luceros y flores, arded y lucid, solo a Nuestra Señora

Quedito, pasito, cuarto teatral

Amada divina, dúo humano

Eugenia Boix, soprano

Gerardo López Gámez, tenor

La Grande Chapelle / Albert Recassens

Francisco Correa de Arauxo

Tiento N°23 de sexto tono

Damien Colcom, órgano

Cristóbal Galán

Stabat Mater

Eugenia Boix, soprano

David Allsopp, contratenor

Simon Wall, tenor

Coro de La Grande Chapelle

La Grande Chapelle / Albert Recassens

Cristóbal Galán

Oigan los dulces ecos, villancico de evos al Santísimo

Al Ayre Español / Eduardo López Banzo.

Cristóbal Galán

Ave Sanctissima Maria, motete a ocho parte

La Grande Chapelle / Albert Recassens

Santiago de Murcia

Pasacalles por la O

Gabriel Schebor, guitarra barroca

Francisco Guerau

“Canarios”, del Poema armonioso (1694)

Hopkinson Smith, guitarra barroca

12.00

El Clásico del Mediodía

Maurice Ravel

Rapsodia española

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Maurice Ravel

Sonatina para piano

Martha Argerich, piano

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Heinrich von Herzogenberg

Sonata en la menor para chelo y piano N°1, op.52

Claudius Hermann, chelo

Saiko Sasaki, piano

Frederic Cliffe

Concierto para violín y orquesta en mi menor

Philippe Graffin, violín

Orquesta Nacional de la BBC de Gales / David Lloyd-Jones

Toivo Kuula

“Al rey de los bosques” y “Ven, noche eterna”, de Siete canciones para coro masculino, op.4, Nº1 y 2

Coro de la Universidad de Helsinki / Matti Hyökki

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Camille Saint-Saëns

El carnaval de los animales

Martha Argerich y Nelson Freire, piano

Gidon Kremer e Isabelle van Keulen, violín

Tabea Zimmermann, viola

Mischa Maisky, chelo

Georg Hörtnagel, contrabajo

Irena Grafenauer, flauta

Eduard Brunner, clarinete

Markus Steckeler, xilofón

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.37, Nº4

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Béla Bartók

Danzas populares rumanas, Sz 56

Patricia Kopatchinskaja, violín

Fazil Say, piano

19.00

Jules Massenet

Fantasía para chelo y orquesta

Sophie Rolland, chelo

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

Alessandro Scarlatti

Salve Regina

June Anderson, soprano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº26 en Mi bemol mayor, op.81a, "Los adioses"

Evgeny Kissin, piano

20.00

La Gran Aldea (Inglaterra)

Eric Coates

El bufón en la boda

Orquesta de Concierto de la BBC / Adrian Boult

Samuel Wesley

Concierto para violín y orquesta Nº2 en Re mayor

Elizabeth Wallfisch, violín

The Parley of Instruments / Peter Holman

Anónimo

“Angelus ad virginem”, “Nowell sing se” y “Lullay: I saw”

Tallis Scholars / Peter Philips

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en Re mayor, K.306

Alejandro Schaikis, violín

Mónica Zubczuk, piano

Juan Bautista Massa

La muerte del inca, poema sinfónico (1939)

Orquesta Filarmónica de Zaporozhye / Pablo Boggiano

Carlos Chávez

Toccata para percusión

Percusionistas de Buenos Aires / Fabián Berman