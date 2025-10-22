Programación Jueves 23 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
Don Braden
R.E.M.
Dawn
Shirley Scott
I didn’t know what time it was
More than you know
Donna Hightower
Because of you
Don’t take your love away from me
00.30
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69
Mischa Maisky, chelo
Martha Argerich, piano
Samuel Barber
Tercer ensayo para orquesta, op.47
Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clave
Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti
Claude Debussy
Dos arabesques para piano, L.66
Philippe Entremont, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Si bemol mayor, K.502
Trío Beaux Arts
César Franck
Sinfonía en re menor, M.48
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.82
Yuja Wang, piano
Edouard Lalo
Trío Nº1 en do menor, op.7
Trío Parnassus
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Füri, violín:
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Robert Schumann
Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
George Enescu
Suite para piano Nº3, op.18, "Piezas impromptu"
Aurora Ienei, piano
06.00
Y la mañana va
Engelbert Humperdinck
Escena de amor, de la música incidental para “El mercader de Venecia”
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau
Enrique Granados
Tres danzas españolas, del Libro II
Alicia de Larrocha, piano
Igor Stravinsky
Danzas concertantes para orquesta de cámara
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson
Mauro Giuliani
Variaciones sobre un tema de la ópera “Amazilia”, de Pacini, op.128
Stefano Cardi, guitarra
07.00
Johan Wagenaar (compositor y pedagogo holandés, 1862-1941)
“Cyrano de Bergerac”, obertura op.23, basada en la obra del dramaturgo francés Edmond Rostand
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly
Franz Schubert
Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, Nº3
Alfred Brendel, piano
Antonio Vivaldi
Sonata para violín y continuo en re menor, op.2, Nº3
Salvatore Accardo, violin
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave
Karl Goldmark
Ballet del tercer acto de la opera “La reina de Saba”
Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría / Adam Fischer
08.00
Ludwig van Beethoven
Gran Fuga para cuarteto en Si bemol mayor, op.133
Cuarteto Juilliard
Charles Koechlin (compositor francés, alumno de Massenet, 1867- 1950)
Sonata para piano y flauta, op.52
Philippe Racine, flauta
Daniel Cholette, piano
Marc-Antoine Charpentier
Oratorio para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo
Ensamble Vocal e Instrumental Les Arts Florissants / William Christie
09.00
Eduard Lassen (compositor y director danés, 1830-1904, trabajó con Louis Spohr y Franz Liszt)
Concierto para violin y orquesta en Re mayor, op.87
Linus Roth, violin
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Antony Hermus
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada en 1931
Howard Shelley, piano
10.00
Nicolò Paganini
Sonata para violín y guitarra Nº10
Moshe Hammer, violín
Norbert Kraft, guitarra
Arnold Schoenberg
Concierto para piano y orquesta, op.42
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
François Devienne
Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor, op.73, Nº2
Klaus Thunemann, fagot
Thomas Zehetmair, violín
Tabea Zimmermann, viola
Christoph Henkel, chelo
11.00
Los Caminos del Barroco
Nicolaes á Kempis (c.1600-1676)
Symphonia Prima a tre, op.3, N°8
Ensamble Clematis / Leonardo García Alarcón
Joseph Héctor Fiocco
“La armoniosa” y ”La aldeana”, de la Primera suite, de las Piezas para clave
Ton Koompan, clave
Joseph Héctor Fiocco
Salve regina, pequeño motete
Deborah Cachet, soprano
Ensamble Scherzi Musicali / Nicolas Achten
Henri-Jacques de Croes
Concierto para violín y orquesta, op.1, N°3 (1734)
Ann Chop, violín
Ensamble El Pabellón de Música
Jean-Noël Hamal (1709-1778)
Fragmentos el oratorio Judit triunfante
Maria Cеuppens y Marie-Louise Dеcortis, sopranos
Coro de la Universidad de Lieja
Ensamble instrumental de los Solistas de Lieja / Frédéric Anspach
12.00
El Clásico del Mediodía
Jules Massenet
“Meditación” de la ópera Thaïs
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Gabriel Fauré
Berceuse (canción de cuna) para violín y piano en Re mayor, op.16 (versión para violín y orquesta)
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano
Johann Sebastian Bach
Partita para violín Nº2 en re menor, BWV 1004. Mov.V: Chacona
Nathan Milstein, violín
Nicolò Paganini
Variaciones sobre El carnaval de Venecia, M.S.59
Franco Mezzena, violín;
Adriano Sebastiani, guitarra
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Sergei Taneyev
Cuarteto N°9 en La mayor (1883)
Cuarteto Taneyev de Leningrado
Italo Montemezzi
Tercer acto de la ópera El amor de los tres reyes, con libreto de Sem Benelli (1913)
Plácido Domingo, tenor
Pablo Elvira, barítono
Cesare Siepi, bajo
Coro Ambrosiano del Ópera
Orquesta Sinfónica de Londres / Nello Santi
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Michael Haydn
Sinfonía Nº18 en Do mayor
Bournemouth Sinfonietta / Harold Farberman
Samuel Barber
Sonata para chelo y piano en do menor, op.6
Roger Drinkall, chelo
Dian Baker, piano
Gioacchino Rossini
"Se Inclinassi A Prender Moglie" de la ópera La italiana en Argel
Juan Diego Florez, tenor
Nicola Ulivieri, bajo
Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi / Manlio Benzi
19.00
Sergei Rachmaninov
Rapsodia para piano y orquesta sobre un tema de Paganini, op.43
Daniil Trifonov,piano
Orquesta del Estado de Rusia / Leonid Kuzmin
Francesco Maria Veracini
Sonata académica para violín y continuo Nº9 en La mayor, op.2, Nº9
Trío Locatelli
Leo Brouwer
Música incidental campesina
Víctor Pellegrini - Leo Brouwer, dúo de guitarras
Georges Bizet
Suite sinfónica de la ópera Carmen
Orquesta Filarmónica de Londres / Carlo Rizzi
20.00
La Gran Aldea (Noruega)
Christian Sinding
Sonata para piano en si menor, op.91
Kjell Bakkelund, piano
Egil Hovland
Concierto para trombón y orquesta, op.76
PK Svensen, trombón
Orquesta Sinfónica de Malmö / Christoph König
Edvard Grieg
“El primer encuentro”, “Buen día” y “Canción de primavera”
Marianne Hirsti, soprano
Rudolf Jansen, piano
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional