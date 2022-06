Programación Jueves 23 de Junio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Clare Fischer

The Duke

It was only yesterday

Ray Russell

Shards of providence

Jesse Peters

Set break blues

Casino life

For the love

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº1 en Fa mayor, op.5, Nº1

Mischa Maisky, chelo;

Martha Argerich, piano

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig /Kurt Masur

Alexander Arutiunian

Sinfonietta

New Moscow Chamber Orchestra / Constantine Orbelian

Johann Sebastian Bach

Capricho por la partida del querido hermano, BWV 992

Rosalyn Tureck, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Manfredo, op.58

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Johannes Brahms

Canciones de amor para piano a 4 manos, op.52ª

Dúo Crommelynck, piano a 4 manos

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

Gabriel Fauré

Tirar la flor, op.39, Nº2

Nocturno, op.43, Nº2

Poemas de un día, op.21

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

Claude Debussy

La caja de juguetes, L.128

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

07.00

Y la mañana va

Josef Bohuslav Foerster

Allegro deciso, de la Suite sinfónica “Cyrano de Bergerac”, op.55

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Smetacek

Witold Lutowslaski

Variaciones Paganini

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca / Antoni Wit

Francesco Pollini

Capricho y aria con variaciones para arpa

Claudia Antonelli, arpa

Leos Janacek

Concierto para piano, 2 violines, viola, clarinete y corno

Thomas Hlawatsch, piano

Béla Nagy & Vilmos Oláh, violines

Csaba Babácsi, viola

Géza Bánhegyi, clarinete

Károly Ambrus, corno

08.00

Michael Haydn

Sinfonía Nº23 en Re mayor, Perger 43

Sinfonietta de Bournemouth / Harold Farberman

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y piano en sol menor, "El trino del diablo"

Itzhak Perlman, violín

Janet Goodman Guggenheim, piano (grabación realizada el 30 de abril de 1990 en el Chaikovsky Hall de Moscú)

Igor Stravinsky

“Juegos de cartas”, ballet en tres rondas

Orquesta Filarmónica de Rótterdam / James Conlon

09.00

Mauro Giuliani

Variaciones concertantes para dos guitarras, op.130

Jutta Wenzlaff y Thomas Bittermann, guitarras

Albert Roussel

Resurrección, preludio sinfónico

Orquesta Filarmónica Estatal de Renania-Palatinado / Pierre Stoll

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº3 en do menor, op.60

Trio Wanderer

Christophe Gaugué, viola

10.00

Piotr illych Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Franz Liszt

Dúo para violín y piano en do sostenido menor, Searle 127

Chris Nicholls, violín

Jonathan Ayerst, piano

Gaetano Donizetti

Concertino para flauta y orquesta en Re mayor

Marc Grauwels, flauta

Orquesta Sinfónica de la Radio y TV de Bélgica / André Vandernoot

Bela Bartok

Adagio, del volumen I de “Para niños”

Zoltan Kocsis, piano

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

