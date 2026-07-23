Programación Jueves 23 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Paul Quinichette
Blue dots
On the sunny side of the street
Enrico Pieranunzi
Permutation
The Moleskins
Think twice
Caught up in the rapture
00.30
La Trasnoche Clásica
Francis Poulenc
Ocho nocturnos para piano
Pascal Rogé, piano
Guillaume Dumanoir
Suite del ballet de Estocolmo
Les Concerts des Nations / Jordi Savall
Edward Elgar
Música armónica Nº2
Ensamble Atenas
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Vladimir Ashkenazy, piano
Georg Philipp Telemann
Obertura para viola da gamba y orquesta en Re mayor, TWV 55:D6
Siegfried Pank, viola da gamba
Academia de Música Antigua / Christine Schornscheim
Max Reger
Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2
Nikolaus Friedrich, clarinete
Thomas Palm, piano
Alexander Glazunov
Las estaciones, op.67. Ballet en un cuadro y cuatro escenas
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano
Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano
Leo Brouwer
Elogio de la danza, para guitarra
Matías Liva, guitarra
Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
John Jenkins
Consort para viola-lira en Sol mayor
The Parley of instruments / Peter Holman
Amy Beach
Concierto para piano y orquesta en do sostenido menor, op.45
Alan Feinberg, piano
Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn
Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52
Mikael Helasvuo, flauta;
Jukka Savijoki, guitarra
Manuel de Falla
Homenajes
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos
Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº16 Mi bemol mayor, K.428, "Cuarteto Haydn Nº3"
Cuarteto Melos
07.00
Y la mañana va
Leos Janácek
Suite orquestal de la ópera “La zorrita astuta”
Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek
Joseph Haydn
Trío para flauta, chelo y piano en Re mayor, Hoboken 16
Aurèle Nicolet, flauta
Rocco Filippini, chelo
Bruno Canino, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para mandolina y orquesta en Do mayor, Catálogo Ryom 425
Ugo Orlandi, mandolina
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Gabriel Fauré
Allegro, de la Suite sinfónica en Fa mayor, op.20
Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton
08.00
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12
Cuarteto de Kreutzberg
Claude Debussy
Tres canciones tempranas: Romance, Las campanas y Mandolina
Jessye Norman, soprano
James Levine, piano
Alexander Scriabin
El Poema del Extasis, op.54
Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi
09.00
Vincent D'Indy
“Cuadros de viaje”, op.33
Michael Schäfer, piano
Mauro Giuliani
“Las aventuras del amor”, diez valses para dúo de guitarras, op.116
Stefano Cardi y Andrea Orsi, guitarras
Nikolai Rimsky-Korsakov
Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31
Orquesta Sinfónica Estatal de San Petersburgo / Andre Anichanov
10.00
Paul Hindemith
Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41
Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa Nº1 en La mayor, BWV 806
Glenn Gould, piano
Robert Kajanus (compositor y director finlandés, 1856-1933)
Aino, poema sinfónico
Coro Masculino de la Universidad de Helsinki
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Jorma Panula
11.00
Los Caminos del Barroco
Francesco Supriani (1678-1753)
Cantata “Quién te separa de mí, tesoro mío”, para soprano y continuo
Eugenia Boix, soprano
Guillermo Turina, chelo
Tomoko Matsuoka, clave
Francesco Supriani
“Toccata N°7” y “Toccata N°7 con disminuciones”, de Principios para aprender a tocar el chelo
Guillermo Turina, chelo barroco
Tomoko Matsuoka, clave
Francesco Supriani
Sinfonía para chelo y continuo
Guillermo Turina, chelo barroco
Tomoko Matsuoka, clave
Agostino Steffani (1654-1728)
Stabat Mater
Marta Almajano y Mieke van der Sluis, sopranos
John Elwes y Mark Padmore, tenores
Harry van der Kamp, bajo
12.00
Al Mediodía
Oscar Lorenzo Fernández
Fiesta de Reyes (“Pastoreio”, “Toada” y “Batuque”)
Orquesta Sinfónica Nacional del Brasil / Ligia Amadio
Zdeněk Fibich
Sonatina para violín y piano
Josef Suk, violín
Josef Hála, piano
Pedro Étienne Solère
Concierto español para clarinete y orquesta en Si bemol mayor
Dieter Klöcker, clarinete
Orquesta Sinfónica de Praga / Milan Lajčik
Alphons Hasselmans
Gondoliera, op.39, para arpa
Floraleda Sacchi, arpa
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Hubert Parry
Noneto para vientos en Si bemol mayor
Ensamble Capricorn
Jean Cras
Poemas íntimos, para piano
Jean-Pierre Ferey, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Muzio Clementi
Sonata para piano en La mayor, op.50, Nº1
Tanya Bannister, piano
Georg Philipp Telemann
La noche silenciosa, cantata
Philippe Jaroussky, contratenor
Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans
Giovanni Bottesini
Gran dúo concertante para violín, contrabajo y orquesta en la menor
José Luis García, violín
Thomas Martin, contrabajo
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton
19.00
Camille Saint-Saëns
Cuarteto con piano en Mi mayor, op. Póstumo
Ensamble Música Camerata de Montreal
Camargo Guarnieri
Tres danzas para orquesta
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar / Maximiliano Valdés
Johan Svendsen
Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26
Kenneth Sillito, violín
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
Johann Nepomuk Hummel
Partita-octeto en Mi bemol mayor
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
20.00
Momentos Musicales
Charles Gounod
Sinfonía Nº1 en Re mayor
Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood
Johann Sebastian Bach
Suite para clave en La mayor, BWV 832
Olivier Baumont, clave
Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
21.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio para corno inglés, violín, viola y chelo en Do mayor, K.580a
Ingo Goritzki, corno inglés
Miembros del Cuarteto de Berna
Zoltán Kodály
Danzas de Galanta
Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel
Johannes Brahms
Scherzo para piano en mi bemol menor, op.4
Claudio Arrau, piano
Ottorino Respighi
Arias y danzas antiguas para laúd. Suite Nº2 (transcripción para orquesta)
Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos
22.00
Industria Nacional
Fermina Casanova (1936)
Concertino para clarinete y orquesta
Mariano Rey, clarinete
Orquesta / Enrique Arturo Diemecke
Marcel Grandjani
Tres piezas para arpa
María Luisa Rayan Forero, arpa
Sergio Calligaris
Tres madrigales, op.13 (1979)
Maria Cecilia Rossetti, soprano
Sofia Mujametova, mezzosoprano
Antonio Amorosi, tenor
Sergio Calligaris, clave
Arturo Sacchetti, órgano y direción
Tomás Bordalejo
Fétiches (Fetiches) (2019)
Noëmi Schindler, violín
23.00
Complemento musical
Robert Schumann
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129
Sol Gabetta, chelo
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini
Max Reger
Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2
Nikolaus Friedrich, clarinete;
Thomas Palm, piano
Claude Debussy
Estampas para piano, L.100
Zoltán Kocsis, piano