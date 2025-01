Programación Jueves 23 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor, K.481

Sonata para clave en fa menor, K.239

Alexandre Tharaud, piano

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Robert Schumann

Poemas de la reina María Estuardo, op.135

Linda Finnie, mezzosoprano

Anthony Legge, piano

Gerald Finzi

Cinco bagatelas para clarinete y piano

Gervase de Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano

Georg Philipp Telemann

Música para la mesa, 1ª parte. 1. Obertura (suite orquestal) en mi menor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº13 en Sol mayor, op.106

Cuarteto Alban Berg

Johann Baptist Cramer

Sonata para piano en Fa mayor, op.27, Nº1

Ian Hobson, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

James Galway, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Darius Milhaud

Sinfonía Nº11, op.384, "Romántica"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo

Kenneth Cooper, clave

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Barbara Strozzi

Udite amanti

Magdalena Kozena, mezzosoprano

Private Musicke / Pierre Pitzi

Johannes Brahms

Tres intermezzos para piano, op.117

Radu Lupu, piano

Gustav Mahler

Canciones Rückert

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner

Victor Herbert

Cinco Piezas para chelo y orquesta

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Piotr Ilich Chaikovsky

El voyevoda, balada sinfónica op.78

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12

Evgeny Kissin, piano

Matthew Locke

Suite en sol menor

The Newberry Consort / Mary Springfels

06.00

Y la mañana va

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Franz Schubert

Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, Deutsch.935, Nº3

Maria João Pires, piano

Lars-Erik Larsson

Concertino para corno y orquesta de cuerdas, op.45, Nº5

Sören Hermansson, corno

Sinfonietta Umca / Edvard Tjivzjel

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº12 en si menor, op.6, Nº12

I Musici



07.00

Sergei Rachmaninov

Scherzo para orquesta en Re mayor

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Conrad Friedrich Hurlebusch (alemán, 1695-1765)

Concierto para dos oboes, violín y orquesta en la menor

Ensamble "Musica Ad Rhenum"



Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Arto Noras, chelo

Bruno Rigutto, piano

Gioacchino Rossini

Sonata para cuerdas Nro.6 en Re mayor. Arreglo para orquesta de cuerdas

The Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

08.00

Jean-Baptiste Lully

Divertimento para cuerdas, voz y bajo continuo Nº2

Ensamble “Capriccio Stravagante” / Skip Sempé

Franz Liszt

Elegía sobre temas del Príncipe Louis Ferdinand de Prusia

Leslie Howard, piano

Béla Bartók

Concierto para violín y orquesta Nº1

Vilde Frang, violín

Orquesta Filarmónica de Radio France / Mikko Franck



09.00

Sergei Prokofiev

Suite del ballet La flor de piedra, op.118

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Alexandre Tansman

Dos piezas para guitarra: Mazurka y Pieza en modo antiguo

Alain Prévost, guitarra

Joseph Horovitz (compositor y director británico, 1926-2022)

Sonatina para clarinete y piano

Gervase De Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano



10.00

Samuel Barber

Knoxville, verano de 1915

Renée Fleming, soprano

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Sakari Oramo

Antonio Salieri

Concierto para flauta, oboe y orquesta en Do mayor

Clementine Hoogendoorn, flauta

Pietro Borgonovo, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Carl Nielsen

Tema y variaciones para piano, op.40

Christian Eggen, piano

11.00

Música de Verano

François Couperin

La apoteosis de Lully, concierto instrumental a la memoria eterna del incomparable señor Lully

Musica ad Rhenum / Jed Wentz

Franz Schubert

Impromptu para piano en fa menor, op.142, Nº1

Alfred Brendel, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Dúo para fagot y chelo en Si bemol mayor, K.292

Klaus Thunemann, fagot

Stephen Orton, chelo

12.00

Max Bruch

Kol nidrei, op.47

Alisa Weilerstein, chelo

Staatskapelle de Berlín / Daniel Barenboim

Antonio Vivaldi

Concierto para dos violines, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor, RV 516

Simon Standage y Elizabeth Wilcock, violines

The English Concert / Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Eugen Jochum

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.26

Julia Fischer, violín

Orquesta de la Tonhalle de Zurich / David Zinman

Isaac Albéniz

Cuarto cuaderno de la Suite Iberia

Nelson Goerner, piano

Georg Philipp Telemann

Cuarteto París Nº6, Suite Nº2 para flauta, violín, viola da gamba y bajo continuo en Si menor

Freiburger Barockorchester Consort

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº1 en mi menor, op.39

Orquesta Sinfónica de Sidney / José Serebrier

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº1 en Sol mayor, BWV 1027

Hille Perl, viola da gamba

Michael Behringer, clave

Carlos López Buchardo

“Prendiditos de la mano”, “Si lo hallas”, “Canción del carretero”

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

19.00

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1

Thea King, clarinete

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Johannes Brahms

Quinteto de cuerdas Nº2 en Sol mayor, op.111

György Konrád, viola

Cuarteto Bartók

Johann Strauss (hijo)

Epigramas, vals, op.1

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

20.00

Franz Liszt

Valle de Obermann

Alfred Brendel, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura en Do mayor, TWV 55:C3, "Música acuática"

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en La mayor, op.49, Nº1

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

21.00

Francis Poulenc

Tema variado

Pascal Rogé, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº25 en Fa mayor, K.377

Itzhak Perlman, violín;

Daniel Barenboim, piano



Edward Elgar

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago

22.00

Johannes Brahms

Quinteto en si menor para clarinete y cuerdas, op.115

Paul Meyer, clarinete

Cuarteto Capuçon

Béla Bartók

Suite de danzas

Orquesta del Estado de Hungría / János Ferencsik

23.00

Henry Purcell

Oda a Santa Cecilia. "Bienvenidos todos los placeres”

Emily van Evera, soprano

Timothy Wilson, contratenor

John Mark Ainsley, tenor

David Thomas, bajo

Taverner Singers

Taverner Consort / Andrew Parrott

Franz Joseph Haydn

Trío en Mi bemol mayor, Hob. XV:30

Trío Beaux Arts

Jean Sibelius

En saga, op.9, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi