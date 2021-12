Programación Jueves 23 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

J.R.Monterose

Straigh ahead

Chafic

Antonio Farao

Toto sexy

Profumo di donna

Red & The Red Hots

Moppin’ and boppin’

Keep on swingin’

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Alexander Glazunov

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

André Caplet

Leyenda para orquesta

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn

Robert Schumann

Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3

Cuarteto Emerson

Ludwig van Beethoven

Seis bagatelas para piano, op.126

Nelson Goerner, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y orquesta en la menor, R. 440

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Jean-Philippe Rameau

Las fiestas de Hébé, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Edvard Grieg

Danzas campesinas noruegas, op.72

Eva Knardahl, piano

07.00

Y la mañana va

Alphons Diepenbrock (comporitor holandés, 1862 - 1921)

Himno para violín y orquesta

Emmy Verhey, violín

Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

Ludwig van Beethoven

Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor, obra sin opus Nº36

New Zealand Piano Quartet

Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos, op.33a, de la ópera Peter Grimes

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Edvard Grieg

Ocho canciones del ciclo “La doncella de la montaña”, op.67. Transcripción para trompeta y piano.

Tine Thing Helseth, trompeta

Håvard Gimse, piano

Henry Purcell

Música para el funeral de la Reina María, Catálogo Zimmerman 860

Felicity Lott, soprano

Charles Brett, contratenor

Thomas Allen, bajo

Coro y Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Friedrich Hartmann Graf (alemán, 1727 – 1795)

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Jan Vogler, chelo

Orquesta de cámara de Munich / Reinhard Goebel

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, Ryom 347

Itzhak Perlman, violín y dirección

Orquesta Filarmónica de Israel



Claude Debussy

“El balcón”, “Armonía de la tarde” y “La fuente”, tres canciones sobre textos de Baudelaire

Nathalie Stutzmann, contralto

Catherine Collard, piano

Ottorino Respighi

Suite del ballet El caldero mágico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adriano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº7 en Mi bemol mayor, K.160

Cuarteto Festetics

César Franck

Andantino quietoso en Mi bemol menor para violín y piano, op. 6

Ingolf Turban, violín

Jean-Jacques Dünki, piano

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor, op.48

Orquesta Sinfónica de Moscú / Alexander Anissimov

